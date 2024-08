Mira la grotesca parodia de ‘Back to the Future’ que se convirtió en ‘Rick y Morty’

Para aquellos que la película Back to the Future marcó un momento muy importante de sus vidas, pueden dormir tranquilos sabiendo que no son los únicos, sino que, de hecho, es la base de una de las mejores caricaturas actualmente en la televisión: Rick y Morty. El glorioso show de dibujos animados que actualmente corre su tercera temporada en Adult Swim. Pocas personas conocen el verdadero génesis de los personajes mundialmente amados y este, sorprendentemente, es el dúo de aventuras Doc y Mharti, quienes hicieron cosas super divertidas como volar papalotes y lamer sangrientos testículos para viajar a través del tiempo para salvar a la humanidad.

Si fuiste capaz de ver el corto completo que le dio vida al show de culto creado por Justin Roiland y Dan Harmon, probablemente te diste cuenta de que es una parodia de Back to the Future. Así es, el show cambió conforme creció, pero sus comienzos fueron tan sorprendentes y alucinantes como cualquier producción de Robert Zemeckis.

Videos by VICE

El creador Justin Roiland afirmó que el corto original era una manera de «jugar con la idea de seguir obteniendo cartas de infracción». En octubre del 2006, él quería llamar el corto, Back to the Future: La Nueva Caricatura Oficial con los Nuevos Doc Brown y Marty McFly, con el fin de «trolear» a Universal Pictures. Tiempo, viajes interestelares y cosas raras en general han sido grandes temas para Roiland, quien empezó haciendo pilotos para Channel 101, MTV2, Acceptable TV y Cartoon Network. Aún en su trabajo más temprano, puedes ver los inicios de lo que se convertiría en Rick y Morty, desde diseño de personajes, voces y hasta la canción de apertura. De cualquier manera, disfruta de Las Reales Aventuras de Doc y Mharti, pero mantén tu lengua lejos de los testículos de hombres viejos, por favor.

Jeffrey Bowers es un tipo alto con bigote de Ohio que ha visto demasiadas películas raras. Actualmente vive en Brooklyn, trabajando como curador para la plataforma On Demand de Vimeo. Puedes seguirlo en Twitter.

Relacionados:

La ciencia, filosofía e influencias tras Rick y Morty

El escalofriante secreto detrás de los eructos de Rick y Morty

El Museo de Historia Natural y el Museo de Ciencia se enfrentan en Twitter