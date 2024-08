Modifica la obra de este artista con el tono y género que prefieras

Esta cuenta en Instagram está llena de Ilustraciones muy coloridas donde vemos amantes y traviesos personajes disfrutando al máximo la conexión de los encuentros sexuales –en pareja o solitario–. Imágenes que van acompañadas con frases de ocasión, juegan entre lo romántico y pasional: “Eromatica tiene como tema principal al amor, el feminismo, la inclusión, el self-love/self-pleasure y la intención de eliminar el gender-gap”, escribe Carlos Cabada, creador de este proyecto.

No somos desconocidos del erotismo ilustrado en Instagram (nunca nos vamos a cansar), pero la opción de personalizar colores detonando la inclusión racial, hace de Eromatica algo digno de comentarse. Lo que comenzó como un post de 10 imágenes con diferentes tonos de piel, terminó con el lanzamiento de una app debido a la demanda del público; todos querían su propia combinación. Carlos, que se ha dedicado a programar desde que tenía 12 años, tuvo la genial idea de que crear esta app donde sus seguidores pudieran colorear al gusto las eróticas ilustraciones.

“Todo tipo de arte te hace sentir algo, y entre más se sienta identificada la persona con la pieza artística más es su sentimiento hacia ella. Tener cada ilustración en distintos colores de piel además de ser inclusivo, hace que sea una pieza en la que se puedan identificar la mayoría y no sólo un color de piel. También ilustro piezas donde no sólo intercambio el color sino también el sexo de la persona para incluir parejas LGBT+”.

La interacción con sus seguidores y sus conocimientos en tecnología han hecho que Carlos Cabada pueda tener creaciones más afines a su público. De manera tal que Cabada prefiere ser del tipo que crea contenido artístico con la intención de que le guste a su público, lejos de ser el que impone el estilo artístico que muy pocos entienden, “obtener retroalimentación me ha ayudado mucho, y el Internet me lo ha facilitado. Estar tan fácilmente conectado con la audiencia nos permite tener retroalimentación de qué y qué no le gusta a la gente”.

El mayor reto de los artistas eróticos es ganar popularidad en plataformas como Instagram cuyas políticas de desnudez pueden resultar el mayor verdugo. “Es una plataforma totalmente pública y deben existir ciertos lineamientos, sin embargo, en cuanto al contenido artístico creo que son muy estrictos», comenta el artista. «Sumado a que el criterio de evaluación es muy subjetivo a la persona que lo revisa. Espero que en algún momento se vuelvan más críticos sobre qué es correcto y qué no es correcto exponer en su plataforma”. Carlos tuvo que pasar por esa censura de la peor manera, su primera cuenta con 50K seguidores fue eliminada por tener ilustraciones demasiado explícitas para la plataforma.

Además de su tienda en línea donde se pueden encontrar desde pines, stickers hasta lindos vibradores que van al ritmo de tu playlist de música favorita. La creación de la app COLORMATICA, el libro para colorear, hacen que el autor pueda unir su pasión por la tecnología con sus ganas de expresar y compartir sentimientos. Sobre esa unión entre el arte y la tecnología nos comenta:

“La tecnología está desvertebrando todo, incluyendo el arte. Hoy nos está permitiendo crear ilustraciones, música, fotografías, etc de manera recurrente y lanzarla a millones de personas en el mundo con muy poca inversión, y (esto) cada vez es más evidente. Si hoy quieres tener éxito en cualquier tipo de arte, sin duda tienes que apoyarte de la tecnología”.

Puedes seguir a Eromatica en Instagram, visitar su sitio y descargar la app.

