Muerte estética: alucinantes fotografías de un artista forastero

Al igual que las alucinaciones salpicadas en papel, las imágenes del artista guyanés Kwesi Abbensetts parecen no cumplir ninguna convención fotográfica, utilizando exposiciones en capas, tonalidades desaturadas y fragmentaciones cubistas para crear retratos que a veces parecen más pinturas. Para su exposición individual Water Me en Brilliant Champions Gallery en Brooklyn, Abbensetts presenta obras que exploran su propia identidad y negrura, a través de un enfoque que llama «autoapropiación revisionaria».

Aunque suena embriagador, el enfoque de Abbensetts es algo así como una antítesis de la academia y las convenciones de arte formalizadas. El artista autodidacta apunta a ser intuitivo en lugar de demasiado calculado en su enfoque. «Mi trabajo no se basa en ninguna noción conceptual particular ni en ningún tipo de investigación o tipo histórico de representaciones», le dice a Creators. «Simplemente se basa en la idea de que, de manera intuitiva, trabajo con la información que poseo, lo que significa que prácticamente realicé la totalidad de mi propio trabajo».

An Oversimplification Of His Beauty, Kwesi Abbensetts

«Por ser una autoapropiación revisada, se relaciona con el hecho de que mi trabajo no utiliza directamente ningún tipo de arte contemporáneo como referencia», agrega. «Solo estoy buscando crear algo nuevo y nuevo en mi mente, utilizando solo las herramientas que tengo: fotografía y pintura».

Mask Of My Past Series #1, Kwesi Abbensetts

El uso de su propia mente e intuición como medio de creación en última instancia, conduce a un enfoque muy íntimo y personal, y aún así uno que toca ideas muy relevantes para el paisaje cultural actual. «Normalmente trabajo a través de ‘memoria de sangre’; mi trabajo generalmente se basa en referencias aleatorias que he encontrado en mi vida, y todas estas cosas se diluyen en mi trabajo», explica Abbensetts. «Más específicamente, mi trabajo trata con la idea de identidad, patrimonio, linaje y personas. En última instancia, es solo una representación de eso».

The Haitian Girl, Kwesi Abbensetts

Double, Kwesi Abbensetts

Mask Of My Past Series #3, Kwesi Abbensetts

Pushing, Kwesi Abbensetts

Water Me estuvo a la vista en la Brilliant Champions Gallery en Brooklyn hasta el 5 de agosto, aunque la documentación del espectáculo se puede encontrar en el sitio web de la galería.

Aquí se pueden ver más imágenes poco ortodoxas de Kwesi Abbensetts.

