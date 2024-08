«No tengo inconveniente en trabajar con el diablo», una charla con Jorge Marín

Brevemente después del 19S y todavía con rezago físico y psicológico que causó la catástrofe natural en la mayoría de los mexicanos, nos sentamos a platicar con el artista visual Jorge Marín. Reconocido internacionalmente por su obra monumental y escultural, específicamente por la obra Alas de México, a través de la cual miles de turistas nacionales, internacionales y locales se han tomado fotos en el Paseo de la Reforma, el artista oriundo de Michoacán ha sido a lo largo de su carrera tanto valorado como despreciado por su papel como artista del espacio público oficial que, según algunas voces, lo tildan de institucional.

Platicamos con el artista para darle una voz contrastante a las críticas y a su realidad artística, sobre el papel del arte cuando sucede la tragedia, su relación con el gobierno, el graffiti y qué podemos hacer para mejorar la situación por la que pasa México. Puedes leer la entrevista, abajo.

«El vigilante», fotografía por Randy Maldonado.

CREATORS: ¿Qué puede hacer el artista en cara a la tragedia?

JORGE MARÍN: Bueno, hay muchas cosas que hacer. Es multicausal el efecto de las desgracias y son muchas las posibilidades que tenemos de hacer algo. La primera es la autorreflexión: yo, mi cuerpo, mi cabeza y mi individualidad; y el concepto de la fragilidad de la vida es lo primero que he tenido muy presente estos días, que me confirma lo que todos sabemos pero también negamos. La vida es muy frágil, se puede ir en cinco segundos y ser historia. Eso es importantísimo, esa consciencia de que no somos ni los grandes maestros, ni los grandes seres humanos, ni los grandes y eternos hacedores de la vida; sólo somos un momento y hay que aprovecharlo. Al final de todo, la conclusión es que hay que aprovecharlo porque hay muchas cosas en la vida que he querido hacer y que aún tengo ganas de hacerlo; así que en la medida de lo posible haré mi mejor esfuerzo. En vez de esperarme al futuro hay que actuar ahora.

La segunda es con las personas que están en desgracia; los que ya se fueron pues ya no están hoy para lamentar lo terrible de las consecuencias. Lo primero es ayudar, hay proyectos muy padres ahorita. Lo que pasa es que desde lo individual muy difícilmente se hace algo, pero desde el esfuerzo colectivo salen muchas cosas muy padres. He tenido ahora invitación a participar en dos que tres proyectos tan raros y distantes; como los perros sobrevivientes del sismo en Oaxaca, hay no se cuantos perros que han rescatado, que perdieron a sus dueños, quedaron lastimados, entonces para llevar un grupo de veterinarios para atenderlos y los ubican en albergues para perros. También me invitaron a reconstruir un hospital de Juchitán, van saliendo muchas cosas.

Hay que ponerle orden a todas, no se puede ayudar a todos ni en todos lados. Estamos trabajando en una estrategia a nivel estudio para ver cómo podemos ayudar y cual es la forma óptima. También hay muchos proyectos muy soñadores de “vamos a construir un castillo anti terremotos en donde todos vivamos felices”, pero pues no, hay que ver y hay que aterrizar lo práctico.

«Alas de México».

Es irónico ver las alas de Reforma, luego caminar un poco más y ver la Estela de Luz. Ver este contraste que se genera: por un lado volar e inspirarse y, por el otro, corrupción y decepción. ¿Cómo podemos conciliar la idea de tener las alas, pensar en volar, pero también aterrizarnos y atacar los problemas más importantes?

Sí, fíjate que ahí tocas un punto muy importante; la obra artística en espacio público. ¿Qué es el espacio público y cómo tenemos que entenderlo los artistas y las autoridades que coordinan los espacios públicos? Es un tema muy particular y especial que se tiene que ver desde la pluralidad de un público muy diverso que es el que habita este espacio público.

Alas de México es una obra hecha para un público muy diverso y para un espacio público. Lamentablemente, pues no todo el mundo lo toma en cuenta; vemos proyectos muy fallidos como el que mencionas con el que nadie se siente identificado, pero por eso hay que sentarnos a entender ¿qué es la comunicación, qué es el arte, qué es el público, cuál es la diversidad de un público en una ciudad? Se tienen que entender muchas cosas y no solamente asignar y dedicarse a proyectos públicos; es importantísimo tener un buen comité, que sea curatorial, no solamente un político que decida qué poner en una calle.

El arte público se queda ahí por décadas o siglos y es una pena que se quede ahí un elefante blanco que nadie quiere. Entonces, definitivamente hay que cobrar conciencia de eso, de que el arte público es un tema muy especializado y hay que tratarlo como tal porque es una responsabilidad que nos supera mucho más allá de lo generacional. Con respecto al tema de las alas, algo dijiste de las alas que me pareció interesante. Con este fenómeno del terremoto no me di cuenta, ya lo sabía pero me encantaría poder poner a reflexionar un poco más a los jóvenes, que han sido los más participantes en el tema de la tragedia y el apoyo a los que lo necesitaron, México sigue sorprendiendo a todo el mundo con esa solidaridad que se ve entre los ciudadanos.

Ahora, lo que yo digo de verdad: pongámonos las alas o más bien el cassette en la cabeza que sí somos capaces de levantar edificios hechos escombros, en un momento todos los ciudadanos pasándonos piedra por piedra. Somos capaces de cambiar todo lo que no nos gusta; no nos gusta un gobierno vamos a cambiarlo, no nos gusta la corrupción no la aceptemos más, no nos gustan los impuestos porque están más usados no los paguemos. Con una acción así de unitaria podríamos cambiar en menos de 24 horas temas que nos han jodido la vida durante décadas y durante varios periodos de gobierno que no nos han gustado. Entonces, para mí ahí es donde está la clave que se puede relacionar en este momento con esas alas; las alas nos sirven para recordar la gran capacidad que tenemos de volar, ninguna fantasía es tan grande como para no poder verla hacer. Con las alas podemos ver cambiar un gobierno, o una economía mal llevada, o una mala educación puede cambiar lo que sea. Hay que ser atrevidos y hay que tener expectativas muy altas, los jóvenes sobre todo que son a los que les toca ahora actuar, pero ya se probaron a sí mismos. Por favor pensemos en pasos ya muy concretos para cambiar lo que no nos gusta, eso dicen las alas para mi hoy.

Jorge Marín con su obra «Alas de Paz».

¿Cómo uno podría ampliar ese mensaje? Tú escribías: “el arte es una herramienta para generar sociedades, reafirmar, más reflexivas y pacíficas”, pero ¿cómo podemos hacer que el arte lleve a cambios más profundos?

Yo creo que definitivamente se puede, no tiene que ser propagandístico, por que entonces es un tema de publicidad y se sale del arte. Pero, realmente lo fundamental de todo el arte es el invitar a la reflexión, el arte no está para dar a respuestas, sino para generar preguntas. Veo que estamos muy mal educados en ese sentido, lo más común es que en una entrevista me lleguen con preguntas como “qué quiere decir esto y qué quiere decir aquello“. Me encantaría tener las respuestas, sería precioso, pero ¿yo quién soy?. Nadie en este mundo nos va a dar las respuestas, pero lo que sí puede hacer el arte es causar inquietud y si te causa inquietud ya eres una persona muy valiosa porque no estás satisfecho; puedes disfrutar tu vida pero no estás satisfecho con lo que hay por que la meta está con muchas cosas que se pueden mejorar.

El arte tiene que ser reflexivo, entonces yo sí creo que se puede, a través del arte contemporáneo, invitar a la reflexión para caer en esos puntos de quiebre de lo que es una sociedad y la posibilidad de hacer algo al respecto.

Tú como artista ya has trabajado con las autoridades, ¿No hace interferencia con tu labor artístico y el labor que las autoridades quieren que representes?

Pues de alguna manera el fin justifica los medios, diría Maquiavelo, pero no es tan grave como eso, siempre y cuando se respeten mis principios éticos, morales y artísticos. No tengo inconveniente en trabajar con el mismo diablo si hace falta; porque yo respeto mi integridad y trabajo con mis reglas como lo he hecho siempre. Yo no voy a entrar con reglas que no cuadren con mi personalidad porque entonces sería un prostituto; por suerte he podido ser siempre claro en ese sentido y las diferentes personas e instituciones con las que he trabajado han sido flexibles para entender y de alguna manera me parece inteligente entender que si están comprando la obra de un artista no le puedes decir qué haga, en ese caso vete a buscar un buen publicista que haga tus ideas.

El artista es un artista y se le reconoce su trabajo, se paga bien a veces o muy bien porque es justamente una persona que tiene un mensaje y está siendo validada por toda una sociedad, todo un mundo. Entonces sería tonto llamar al arquitecto más caro del mundo para que me haga una casa de tabicón de cuatro metros cuadrados y que yo le de el plano además; mejor me busco al ingeniero que me lo haga y ya. Lo valioso del trabajo de un artista es su esencia, su visión de los que somos como seres humanos y si eso te lo modifica alguien pues creo que no están siendo la persona adecuada para trabajar. Si es a nivel social, no tiene la idea del compromiso que implica tener arte público en las calles entonces hay que poder decir mejor búscate un buen publicista. Tristemente, muchos artistas acceden y se vuelven tolerantes a las reglas del juego, y es grave porque un artista no puede sujetarse a una opinión que no sea la suya.

«Plaza de Alas», fotografía por Randy Maldonado.

¿Alguna vez no has sentido presión que te relacionen ciertos círculos con un gobierno que ha sido tan criticado?

Pues no lo puedo permitir porque no le veo una justificación, pero yo creo que siempre las acusaciones tienen que llevar a pruebas concretas. Es lógico y es natural que una persona que destaque de cualquier actividad va a ser admirada por un lado, por otro criticada y por otro envidiada. Me encanta ver la critica, me ayuda a ver cosas que no veo de mi y a lo mejor a perfeccionar. Pero a través de la envidia pues está más dirigida a hacer difamaciones sin algún soporte.

Han habido personas que me han dicho “¿quién es tu mecenas?” y no es así, yo me considero una persona simplemente afortunada porque además de tener talento, he estado en el momento histórico, social adecuado en una sociedad como la mexicana a finales del siglo XX y principios de XXI en el surgimiento posmoderno; que me ayudó mucho. Era una corriente artística que pesaba en la que yo encaje muy bien, fue una bienvenida al mundo del arte fantástica porque hasta ese momento a los artistas figurativos se les quemaba porque eran anticuados, etc. El posmodernismo de repente retoma lo figurativo y en ese momento iba yo como artista figurativo. Entonces hay muchas coincidencias que me han llevado a conducir mi carrera artísticas con mucha fortuna, pero han sido varias coincidencias que tienen que cuadrar para que algo resulte y que no solamente es tema de talento en un artista, son muchas otras cosas como te mencioné.

¿Qué piensas sobre el street art, el graffiti, los murales urbanos, legales e ilegales?

Pienso que es aplaudirle muchísimo el motivar a los jóvenes que están expresándose, lo único que no puedes hacer es amarrarle las manos o la boca a nadie. A mi me gusta muchísimo, por ejemplo, Ecatepec y ver todo lo que expresan los chavos a través de su trabajo, la pintura en la calle es valiosísimo; y no solo es eso, alrededor del mundo, ves en el Cairo y lo que queda de los grafitis de la primavera árabe y dices “¡wow que padre cartel!”, tuvieron para expresar toda su inconformidad. Yo digo que hay que dejarle todas las paredes a los chavos para que expresen, o la otra es que se salgan a quemar coches, romper vidrios y vandalizar, pues no me parece. Yo creo que hay que primero decir y me parece que el graffiti es una herramienta que los jóvenes han descubierto y les funciona muy bien, hay que fomentarla. Han habido proyectos para fomentarlo, me parecen muy valiosos pero falta mucho más. Hay que trabajarle más y hay que acercar más a los chavos, diría yo. Como idea otras formas de expresión artística que son importantes, creo que también le han entrado muchísimo al video, me parece genial porque de verdad es otro mega lienzo que tienen los jóvenes para expresarse hoy. Las redes sociales con todas sus posibilidades me parece valiosísimo. En fin, hay que fomentarlo.

Hay que abrir los nichos, los jóvenes tienen que abrir sus nichos de expresión ya.

«Equilibrio 2», fotografía por Randy Maldonado.

¿Qué podrías proponer en cuanto al nivel educativo sobre sensibilidad? Y, en un sentido más abstracto o general, ¿qué podrías proponer para orientar mejor al país?

Yo creo que es fundamental el hecho de llevar el arte a todas las casas y a todos los estratos sociales. El arte, por alguna extraña razón o error, se ha convertido elitista y eso es aberrante y no puede ser. El arte lo generábamos todos antes, todas las comunidades, todos los estratos han generado arte, desde construir su casa, su vestido, su comida, pintar sus viviendas, lo que sea todo mundo generaba arte y de repente alguien dijo que no, me temo que fue el efecto de la industrialización, entonces fue amarrarle las manos a la creatividad y se dejó de hacer, pero hay maneras de sustituir eso, no vamos a ser artesanos todos pero hay maneras de fomentar la creatividad. Una que me parece muy importante llevar el arte público a las calles; el arte urbano es fundamental, otra es abrir nuevos nichos para todos los estratos sociales como hablábamos del graffiti o el video, y otra importantísima es retomar el tema de la educación plástica o artística en las escuelas desde la educación básica hasta la profesional tiene que ir el humanismo presente en la escuela, es fundamental. Sobre todo, volviendo al tema del arte público, tiene que estar ahí porque es para que lo vean todos, todos los grupos sociales transitan por las calles y después van a sus casas y lo comparten con sus hijos, abuelos, tíos, nietos, sobrino, papas, entonces son temas que el arte público genera llevarlo a la casa y hacer una polémica sobre ello. Si hoy llegas a tu casa a hablar de una escultura que viste en tal lugar y qué será, qué representa desde chavito, bueno pues ya viste que oíste que existe la escultura, que hay en las calles.

Quiero ser optimista y pensar que se despierta la inquietud ahí desde los niños por empezar a entender o por lo menos oír sobre qué es arte y en un segundo paso vendrán los museos, pero hay que despertar desde la casa la inquietud; no desde el salón de clases donde los van a poner a pintar nada más. Por eso me emociona mucho mi proyecto de las alas porque hay muchas personas, de verdad muchas que seguramente no han tenido una preparación artística previa pero si se vana su casa muy emocionados con la foto y si las enseñan a sus hijos, que a los mejor tampoco reciben educación artística en la escuela, y eso es despertar la chispa, el primer contacto con arte y eso espero que genere en un futuro mucho más inquietud y deseos de consumir arte.

El Ruido Generado por el Choque de los Cuerpos

Actualmente, a partir del 14 de diciembre 2017, Marín presentará su obra El Ruido Generado por el Choque de los Cuerpos en la explanada frente al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Buscando dar una nueva cara o faceta artística, Marín nos muestra cuerpos más imperfectos, sin embargo, más reales, que puedan hablar de una manera más directa y concisa con el espectador de la jungla urbana que es la CDMX.

Si quieres conocer más sobre el artista, visita su sitio.

Sergio escribe de cosas serias y de cosas no tan serias, síguelo en Instagram.

