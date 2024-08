Noa Jansma se tomó selfies con sus acosadores durante un mes

En forma de protesta sobre las millones de mujeres que sufren un constante acoso en las calles, la estudiante holandesa Noa Jansma decidió hacer una afrenta a través de Instagram. El concepto es simple: tomarse una selfie con todas las personas que le griten cosas sexuales o hagan acoso de cualquier nivel en las calles.

El resultado no fue sorprendente, pero sí extremadamente entristecedor. En tan sólo el espacio de un mes Jansma ya había compilado más de 20 fotografías con hombres que creían que estaban diciéndole un cumplido sobre su físico. El primer post, visible debajo, declara las ambiciones y finalidades del proyecto: «#dearcatcallers (queridosacosadores), no es un cumplido. Este Instagram tiene la finalidad de crear consciencia sobre la objetivación de las mujeres en el día a día. Ya que muchas personas desconocen qué tan seguido y en qué contexto el «acoso» sucede, estaré mostrando mis acosadores en el período de un mes. Por medio de hacer la selfie, tanto el objetivador y el objeto son ensamblados en una composición. Yo, como el objeto, parada frente a los acosadores, represento el alcance invertido del poder causado por este proyecto. Por favor únanse a la lucha y suban sus #dearcatcallers o mándenme un mensaje directo».

«No sabía la profundidad del problema hasta que estaba completamente inmersa en el proyecto», contó en una entrevista. «Creí que los hombres estarían sospechosos de mi, que ellos comprenderían mis motivos cuando me tomaba selfies con ellos. Así que estaba un poco atemorizada». Aún más, la triste resolución fue que la gran mayoría no tenían la menor conciencia de lo que estaban haciendo, «La mayoría de las veces subían sus pulgares, están felices porque honestamente creían que estaban haciendo un cumplido. En realidad a ellos no les importaba. Nunca se dieron cuenta de que yo era infeliz».

Actualmente, el proyecto está pasando a otras manos con el fin de que una mujer de un país diferente tome la batuta por un mes y la pase a la siguiente. Sigue el movimiento en Instagram.

