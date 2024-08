Philipp Artus proyectará plantas interactivas en el Monumento a la Revolución de la CDMX

Philipp Artus es un artista multidisciplinario que radica en Berlín. Con una carrera que lo ha llevado a exhibir por casi todo el mundo, Philipp toma su mayor inspiración del movimiento físico y a partir de este se inspira para crear imágenes y sonidos que resultan en esculturas multimedia.



Este año, gracias al Visual Art Week 2017, podremos disfrutar una de sus últimas piezas –Flora – en el Monumento a la revolución del 29 al 3 de Diciembre 2017. Puedes consultar nuestra guía del evento aquí.

Previo a la llegada de Flora a la Ciudad de México, Creators entrevistó a Philipp sobre su visión artística y práctica.

¿Cómo concibes un proyecto?

A menudo empiezo con una idea y dejo que desarrolle su propia vida, para poder seguirla. Por lo tanto, cuando estoy trabajando en un proyecto, nunca sé realmente a dónde me llevará la idea. Necesito este sentido de descubrimiento para mantenerme emocionado durante todo el proyecto. Esta curiosidad me hace conocer varios campos artísticos diferentes y, a veces, me permite establecer conexiones inusuales entre ellos.

¿Cuál es la diferencia entre desarrollar un proyecto para una pantalla plana y otras superficies?

Las pantallas planas generalmente están más cerca de la experiencia cinematográfica. La audiencia está en un lado, la obra de arte en el otro. Entonces, cada espectador tiene aproximadamente la misma perspectiva y experiencia. Pero cuando estoy proyectando en, por ejemplo: una superficie cilíndrica, el espacio en sí mismo se vuelve más importante y cada espectador tiene que elegir un punto de vista diferente. La obra de arte se acerca a una escultura, lo que abre algunas posibilidades creativas interesantes: ¿qué sucede si un espectador puede ver algo que el otro espectador no puede ver? ¿la audiencia se mantendrá estática o van a seguir las animaciones? De todos modos, me gusta trabajar con pantallas planas y otras superficies, y algunas veces incluso desarrollar proyectos que existen en ambos formatos.

¿Cuál ha sido tu superficie favorita hasta el momento?



La exposición de FLORA en el Kunstgewerbe Museum en Berlín fue increíble. Las líneas abstractas combinaban perfectamente con la arquitectura del edificio y, al mismo tiempo, la superficie brillante de concreto ofrecía muchos detalles delicados. Era como una mezcla perfecta de proyección cinematográfica y mapeo en un edificio.

FLORA en el Kunstgewerbe Museum, Berlín



¿Cómo te aproximas a la relación entre sonido e imagen?

Todo mi trabajo visual se basa esencialmente en la estética del movimiento: pueden ser figuras animadas, rastros de movimiento o formas abstractas que se mueven en el espacio. Fisicamente, el sonido no es más que movimiento. El movimiento es tan rápido que no podemos verlo, solo escucharlo. Entonces, para mí trabajar con sonido e imagen es realmente lo mismo. Se trata de movimiento.

¿Qué herramientas usas comúnmente en tu trabajo?

Actualmente estoy trabajando mucho con código, por lo que solo necesito mi computadora y concentración mental. Pero otros proyectos involucran otras herramientas. Por ejemplo, cuando estoy trabajando en mi serie de dibujo de luz, utilizo proyecciones de láser y técnicas fotográficas analógicas. O la figura en Snail Trail estaba animada con un software de animación en 3D. Me gusta explorar diferentes herramientas artísticas y combinarlas de maneras inusuales.

¿Me puedes hablar de la pieza que vas a presentar en VAW 2017?



FLORA es una instalación interactiva en la que las líneas abstractas crean formas complejas y delicadas, que se asemejan a la apariencia de las plantas. El espectador puede controlar de forma interactiva la animación con un panel táctil, y así diseñar los patrones que emergen. El movimiento de las formas se basa en la física de las olas y la locomoción. Aunque las imágenes son puramente abstractas, tienden a desencadenar diversas asociaciones, como plantas danzantes o criaturas en movimiento. El elemento interactivo invita a los visitantes a jugar con estas formas y descubrir sus infinitas posibilidades estéticas.

El espectáculo en la Ciudad de México será la proyección de FLORA más grande que he hecho. Además, será la primera vez que tres personas pueden interactuar con la instalación simultáneamente. FLORA sigue evolucionando y estoy ansioso por presentar la obra en la Ciudad de México.

Conoce más del trabajo de Philipp Artus aquí.



