Platicamos con la creadora del main title de Stranger Things

Michelle Dougherty ha estado nominada al Emmy varias veces por sus enigmáticas secuencias de títulos. Ha trabajado en los equipos detrás de los intros de Boardwalk Empire, Band of Brothers, Jessica Jones y más recientemente, Stranger Things. Éste último fue la razón por la que finalmente obtuvo el Emmy.

Michelle también ha dirigido documentales y escenas con actores. En 2016 co-dirigió Sonic Sea a lado de Daniel Hinerfeld.



Creators: ¿Cómo te aproximas a tus proyectos?



Michelle Dougherty: Escucho al cliente o al sujeto que necesita ayuda. Siento que escuchar me da la empatía que necesito para abordar cada trabajo con consideración. Después de haber escuchado el problema, llego a mis propias conclusiones para poder ayudar a dirigir el barco de increíbles diseñadores, animadores, actores, directores de fotografía y equipo en general que conforman cualquier tipo de proyecto. Algunas veces, o tal vez la mayor parte del tiempo, es mi equipo el que encuentra las respuestas. Estoy allí para minarlos, para reconocer las soluciones cuando se presentan.

Cuando estoy preparando mi tesis, me gusta profundizar en la lectura, escuchar música y mirar cosas que me inspiran. Esto a menudo me da las herramientas o la inspiración para hacer algo bueno. Lo que quiero es mover a la audiencia.

¿Cómo fue tu desarrollo? ¿Asististe a una escuela de cine?

Fui a la universidad por algunos años y luego me trasladé a una escuela de arte llamada Art Center College of Design en Pasadena Ca. Fui a la escuela para ser diseñador. En ese momento en esa escuela, los motion graphics o gráficos en movimiento a penas se empezaban a enseñar – así que aprendí un poco de eso y también aprendí diseño basado en la impresión tradicional y diseño interactivo.

¿Cuáles son las diferencias entre hacer documentales y otros tipos de trabajos?



Trabajar en un documental es lo mismo que en mis otros proyectos, en la forma en que trabajo con un equipo o equipos de personas. Trato de llevar la narrativa a todos los proyectos en los que trabajo, y un documental tiene un proceso mucho más largo para contar una historia. Ya sea que esté trabajando en un documental, un comercial o un main title: los principios en los que más pienso son que tenemos que entretener, necesitamos hacer que lo complejo sea simple, y tenemos que involucrarnos emocionalmente. Estamos allí para representar una emoción en una forma visual que permanece contigo.

Cuando trabajas en un main title , ¿qué obtienes de la serie o película a la que pertenece?

A veces puedo ver un rough cut, algunas veces leo un guión, y veces el show runner me guiará a través de lo que él o ella está buscando; por lo general lo hacen, pero otras veces lo que buscan está bastante abierto.

¿Cuál es tu tipo de proyecto favorito?

Como diseñadora de oficio, siento que todos los proyectos que recibo suelen ser muy satisfactorios. Me gusta descubrir un problema que debe ser resuelto. Pero a medida que envejezco, prefiero proyectos que presenten un desafío por resolver, pero que también tengan la oportunidad de generar un impacto.

¿Puedes describir algunos de tus proyectos favoritos?

El documental, Sonic Sea, fue definitivamente uno de ellos, porque fue un proyecto que tuvo un impacto. No sabía que sería cuando estaba trabajando en él. Lo esperaba, pero nunca se sabe con certeza. Vi el potencial desde el principio, y esto hizo que el proyecto fuera muy satisfactorio mientras estaba en producción. Fue por algo que sentí que era muy importante.

Cuando llega un proyecto, siempre intento aprender de cada experiencia nueva. Creo que eso hace que todos los proyectos sean muy emocionantes. Incluso si el trabajo parece algo que he hecho antes, trato de encontrar otro ángulo. Siempre hay muchas personas involucradas en el trabajo que hago y eso solo hace que cada proyecto sea diferente, es una de las mejores partes realmente.

Realmente disfruto trabajar con actores. Todavía me asusta, así que me gusta ponerme allí. Entonces, si ves algo del trabajo que he hecho que tiene acción real en él – con personas, debes saber que tenía miedo cuando lo hice.

