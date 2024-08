Platicamos con *PAC sobre su instalación interactiva para el NRMAL

Esta nota es presentada por Nike Air Max.

*PAC interactive studio se ha vuelto un referente para el diseño de nuevos medios en México. Y después de su inmersiva presentación en MUTEK 2017, de la mano de No Light, ahora vienen a presentarnos lo que parece ser su proyecto más ambicioso, hasta el momento, durante el festival NRMAL.



Platicamos con Mar Namihira acerca del pabellón que están desarrollando con No Light y Nike para este fin de semana. Si vas al NRMAL es indispensable que visites esta experiencia inmersiva que promete ser uno de los aspectos más interesantes de este fin de semana en la CDMX.

CREATORS: ¿Por qué se llaman *Pac?

Mar Namihira: Cuando estábamos haciendo los planes de tener el estudio, empezamos a buscar nombres y alguien de nosotros encontró que en hindi significa los 5 elementos principales, pero realmente se pronunciaría pach, sólo que nadie le diría así. Y es que antes éramos 5 integrantes. Cuatro diseñadores y un ingeniero. El ingeniero decidió desertar.

¿Quiénes son ustedes?

Somos cuatro diseñadores, tres de nosotros estudiaron en el EDINBA de Bellas Artes y yo estudié en Centro de Diseño, Cine y TV. Los de Bellas Artes son diseñadores Integrales, aprendieron en una escuela de diseño en donde les enseñan de textil hasta gráfico, industrial y demás. Yo en específico estudié diseño industrial. Nuestros nombres son Jorge Flores, Gabriela Reyes, Aldo Cañedo y Mar Namihira.

¿Cómo se conocieron?

Nos conocimos en un lugar un poco raro. No era una chamba, sino un espacio que tiene grupo Carso. Una iniciativa que se llama Centro de Tecnología e Innovación. Lo que hacen en este lugar, que es una especie de movimiento emprendedor dónde aplicas para una beca en la que puedes elegir entre hacer el proyecto que quieras, integrarte a otro que alguien más esté desarrollando o desarrollar chamba para el grupo comercial.

Un día mi me invitaron a dar una plática a Centro de Diseño, Cine y TV, con la gente de Diseño Industrial acerca de las nuevas tecnologías y cómo empezar a involucrarlas en la vida diaria, en productos de diseño. Yo no me sentía tan preparada para el tema, entonces le dije a Aldo y formamos un equipo con Jorge, Gaby y Edgar, que era el ingeniero con el que empezamos *Pac. Los 5 juntos fuimos a dar esta plática sobre la historia de las nuevas tecnologías, del open design, del open source. Después de eso nos llamaron para algunas asesorías sobre cómo incorporar sensores o arduinos. A partir de esto fue cuando empezamos a hablar seriamente sobre crear un estudio, con el interés de resolver proyectos de diseño, pero que tuviera que ver con nuevas tecnologías, programación y código creativo.

¿Eso hace cuanto fue?

En noviembre del año pasado cumplimos 3 años.

¿Hacia dónde les interesa llevar el estudio a corto plazo?

El estudio nació con esta intención de resolver proyectos de diseño, pero nos llaman más los proyectos que tienen que ver con media art. Esto ya tiene mucho tiempo de ser un boom en otros lugares como Montreal o Berlín. Queremos hacer proyectos de autor para exposiciones en galerías, pero rompiendo esa onda de “es una galería no puedes tocar nada”. Queremos involucrar más a los usuarios y abrir el panorama. Yo creo que en las escuelas de diseño ya se empieza a meter este tipo de clases, talleres o diplomados que involucran soluciones con este tipo de tecnologías.

Nosotros tenemos dos brazos, uno es el artístico, enfocado a MUTEK, Ensamble y a esta escena como más under de festivales, y por otro lado tenemos el brazo que es más comercial. Las marcas empiezan a buscar tecnología, pantallas, proyección, mapping. Nuestro plan es poder salir más al extranjero para mostrar estos trabajos.

¿Cómo relacionan lo visual con lo sonoro?

Aunque hemos trabajado con varios productores y músicos, por lo regular trabajamos la parte sonora con No Light, quién se ha vuelto la mano derecha de *PAC. Siempre tratamos de involucrarlo a la hora de sonorizar una instalación o una pieza para que tenga mucho más sentido. La parte visual se alimenta de la parte auditiva y las vinculamos a través de mensajes midi. Nos sentamos juntos a escribir el guión. En el caso específico de lo que haremos con Nike en el NRMAL, vamos a controlar luz, ventiladores y tendremos la sonorización del espacio con sonido binaural, vinculando que una nota dispare una luz o que haga un fade, o que la velocidad aumente o disminuya, dependiendo de qué herramientas se vinculan.

¿Cómo conocieron a No Light?

Nos lo presentó un amigo e hicimos click súper rápido. Siempre viene al estudio y probamos las herramientas, por ejemplo: compramos un láser, lo probamos juntos y a todos se nos empiezan a ocurrir ideas. La relación con No Light ha sido muy orgánica y hemos trabajado bastante tiempo con él en cuestión de sonorización. Al principio no trabajamos tan directamente, más bien le pedíamos consejos o nos prestaba una rola. Pero al menos tiene un año y medio que trabajamos con él. El año pasado tuvimos nuestra colaboración más fuerte que fue presentar un show en MUTEK en el que desarrollamos una presentación desde cero con No Light.

¿Nos puedes contar más de lo que harán con Nike en el NRMAL?

La instalación es un pabellón transitable que se va a montar en una carpa geodésica. La intención es recrear un ambiente natural que sea una experiencia inmersiva y envolvente. Nuestros primeros referentes fueron fenómenos o factores de la naturaleza que tienen movimientos muy orgánicos. Las parvadas de pájaros o el viento moviendo espigas de forma muy coordinada. Tratando de interpretar estos momentos ambientales, nuestro pabellón cuenta con módulos hechos de lenticular óptico que se vuelven un campo de espigas artificiales por donde la gente va a poder transitar. Estas espigas artificiales serán afectadas por 15 ventiladores controlados por computadora, también tendremos 32 paneles LED. Cuando el lenticular choca con algo se crea un efecto lumínico. La idea también es explotar la presencia de las sombras que pasen por la carpa geodésica blanca. Todo esto lo tenemos que probar a partir de mañana. Los espectadores entran a la experiencia y se les entrega un par de audífonos dónde se escucha el sonido 360 que No Light desarrolló para esta experiencia. Es la forma de conectar al usuario, sintiendo que los sonidos cambian de posición en referencia a la dirección del viento.

