¿Qué esconden las personas en su papelera de reciclaje?

Antes de vaciar tu Papelera de Reciclaje asegúrate de estar haciendo lo correcto. Podrías estar mandando al más allá rastros de eso que alguna vez fuiste –o quisiste–. Partículas de algo que ya queda muy lejos, pero que quizás te gustaría seguir conservando.



En eso que elegimos desechar, para no ver nunca más, también hay mucho de nosotros. Tanto, como en aquello que elegimos guardar. Eso fue lo que descubrí en mi basura virtual y la de otros, en la que les propuse investigar un poco.

i . R E S I D U O S D O L O R O S O S

Laura, Argentina

No soy de vaciar la papelera, y cuando lo hago me aseguro de antes, sacar este archivo. Vaciarla, y volver a tirarlo. Es la foto de perfil de Facebook de mi ex, el día en que subió una en la que aparece la chica con la que está ahora. Hay una manera en la que posan el uno junto al otro, una forma de sonreír, de apoyar las manos ella en los hombros de él… no tuve dudas de que era su nueva novia. Quise guardar la foto, asegurarme de que podría verla cuando quisiera, aún si él me eliminaba de Facebook. Después, me di cuenta de que tener esa imagen en mi escritorio no me hacía bien y decidí desecharla, pero no del todo… Hasta hoy, hace rato que no la veía.

ii . P A P E L E R A C O M P A R T I D A

Paula, Argentina

Mi papelera es compartida. Hace un tiempo, mi computadora murió, y empecé a usar la de Juan. Nuestra papelera se volvió un mix de cosas, como nuestra vida, al empezar a convivir. Nunca acepto el mensaje de “Vaciar definitivamente” por miedo de que al hacerlo se borren cosas que él no quisiera borrar del todo. Nuestra papelera es algo así como un cementerio en el que conviven desde imágenes que utilizamos como referencia para decorar nuestra casa, hasta misteriosos .mov, supongo que de su trabajo. O este archivo: “Espíritu inquieto”, que a simple vista es una ficha técnica, pero que para mi representa el final de una etapa. Fue mi último diseño para un trabajo en relación de dependencia.

iii . M É T O D O E X T R A Ñ O

Diego, Perú

Mi computadora está siempre a tope, con 20gb libres o por ahí. Para alguien que trabaja con video es muy poco, por lo que ayer estuve liberando espacio de un proyecto pasado, borrando backups, etc. Pero en la papelera también tengo cosas que no quiero borrar. Como el proyecto documental que estoy editando ahora. No porque quiera eliminarlo, si no porque estuve copiándolo a un disco duro para trabajar con el editor mañana. Encontrarlo me genera ansiedad. Tengo que acabar este proyecto YA.

iv . A P R E N D I Z A J E S

César, Panamá

Entre las millones de cosas que he desechado, se encuentra esta: una aplicación que prometía ayudarme a manejar mejor mi tiempo, mostrándome una barra de cada tarea que agregaba. Lo que logró fue presionarme y estresarme de más. Al verla ahora, ahí tirada, en lo único que me da para pensar es en qué bueno que la eliminé. Sigo buscando cómo organizarme y ser mas productivo, pero esa no es una manera que funcione para mi. Tras haber regresado de vivir tres años en Cuba, creía que lo que necesitaba era justamente algo que me recordara, a cada minuto, que estaba en un mundo más acelerado que el que dejaba atrás. Pero, al final, pienso que la lucha es por encontrar tu propio ritmo en cada situación y lugar.

v . D E S P E D I D A S

Ruge, Argentina

Este archivo, que se ve ahí entre otros tantos, es una foto con un amigo, al que no veía hace años. Quise publicarla en su Facebook el día en que falleció. Pero dudé tanto, y me pareció tan ridículo, que la tiré. Después de todo, hace tiempo que no nos veíamos, y es un poco tonto creer que está allí leyendo su muro. Solo espero que donde sea que esté, sepa que me encantó compartir una parte de nuestras vidas.

Y ésta, una foto de cuando era chica. La retoqué para usarla como foto de perfil, pero después me arrepentí, y la deseché. Ahora, quizás, decida quedármela.

vi . L A N A D A M I S M A

Malena, Argentina

Vacía. Tengo la obsesión de tener que eliminar todo por completo. Siempre tiene que estar vacía. Tanto en mi computadora, como en la de mi trabajo. No sé si sirve. La nada misma.

vii . A M E N A Z A R E C U R R E N T E

Brenni, Argentina

Entre otras cosas, ese virus hpbix que me persigue en cada descarga, en cada página que abro. No se si se llega a ver bien en la imagen. Es una amenaza recurrente.

Seguro si lo buscás en tu notebook también lo tenés. No molesta, pero esta ahí…

viii . S O R P R E S A Q U E N O F U E

Clara, Argentina

Imágenes que bajo de internet, descargas de Wetransfer, mi documento de identidad digitalizado (no se por qué fue a parar ahí). Y esta foto: La de un amigo que vive lejos. Cuando me la mandaron por Whatsapp creí que él estaba aquí, en Argentina, de sorpresa. La descargué en mi computadora en busca de algún rastro. Al darme cuenta de que no, decidí tirarla. Supongo que la conservo en el celular.

ix . P A R A N O I A S

Pablo, Argentina

¿Qué mierda es esto? ¿Mi Papelera de Reciclaje? No se ni qué tengo ahí adentro. Jamás la vacío. No quiero mostrarla.

x . R E C I É N C A S A D O S

Verónica, Francia

Soy de vaciarla cada cierto tiempo. Entre todo lo que encontré ahí, elegí este documento: la tarjeta de invitación a mi casamiento con Nico. Porque me recuerda los preparativos para ese día tan especial, y también, que por más que viva lejos de mi familia, siempre puedo contar con ellos. El diseño lo hicieron mi prima y su novio. Había estado probando hacerla yo misma, pero soy muy mala manejando Photoshop. Ellos me ayudaron a resolverlo, a la distancia. Hicieron esta tarjeta, que hoy está acá, porque estuve limpiando la compu. Como tenía varios archivos repetidos del mismo diseño, algunos los guardé, y este fue a parar a la basura. Aunque no lo puedo considerar un desecho.

