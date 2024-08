Recorre virtualmente Palacio Nacional y explora la mierda del Estado

Celebrar en México es todo un tema, por el lado histórico hemos sido un asentamiento que ha desarrollado sus ritos, fiestas y tradiciones de forma paralela al desarrollo de otras actividades formativas e incluso académicas, pero también somos críticos al momento de celebrar las fechas populares de México, porque ¿quién puede celebrar la independencia de México con una dictadura perfecta al mando?

Alta Traición es una pieza digital en la que la profanación de los símbolos parece ser el eje principal de esta pieza, donde Juan Caloca ha reunido imágenes de asociación nacional que han sido utilizadas para promover un nacionalismo autoritario y el empañamiento de la oposición.

CREATORS: ¿Cómo surge este proyecto? ¿dónde nace la idea?

Juan Caloca: Hace 3 años Alexander Provan y Molly Kleiman de la revista Newyorkina «Triple Canopy» me invitaron a pensar una colaboración para ésta. Ahí empezó un diálogo sobre las posibilidades de publicar en internet, los retos y plataformas que tenemos a la mano.

Esa fue la chispa que desencadenó el deseo y la ambición de hacer una pieza para la web. Sin embargo el proyecto se desprende de una investigación más grande llamada «Ultrajes a la nación» en la cual, he realizado acciones en donde se ponga en entredicho o digamos donde se transgreda la ley. Específicamente la ley de escudos y banderas.

En 2010 junto con Jazael Olguín y Fermín Díaz empezamos un proyecto en contra de los festejos del bicentenario. Lo llamamos «Vísceras de Nación». Ahí por primera vez hicimos y sacamos a las manifestaciones la bandera de México pero sin colores. Es decir la famosa bandera de luto que hoy venden en toda marcha. Y después de varias acciones con ella, supimos que era delito modificar cualquier símbolo patrio. Específicamente la bandera, el escudo y el himno. Así de claro lo dice el artículo 191 y 192 del Código Penal Federal, en el título sexto, capítulo V, dedicado al delito sobre: “ultraje a las insignias nacionales”.

Después de eso me obsesioné en conocer qué otros artistas habían trabajado con esos símbolos. Y también en qué partes de la historia de México podría encontrar este «delito».

Desde hace 7 años conformé un archivo con la mayor cantidad de piezas, hemerografía, citas, memes, caricaturas, audios, videos y demás documentos que dieran cuenta de como el mexicano lleva años en contra de la representación del poder, y lo ha manifestado de diversas maneras. Antes y después de la estandarización de los símbolos patrios de manera legal.

También en 2015 hice una pieza que es el antecedente directo de «Alta Traición». Fue una bandera de 35 m que se convertía en un laberinto en el espacio de exhibición (El Museo LA ENE en Buenos Aires), la bandera llevaba impresa la investigación que te cuento antes.

Y por último y para responder a tu pregunta de manera directa, este proyecto existe porque ningún museo público al que me acerqué con la intención de montar esta exposición quizo realizarla. A todos les dio miedo la transgresión.

¿La parte más complicada de desarrollar?

Trabajé con un desarrollador, Emilio Peláez me ayudó a construir toda esta fantasía. El nunca había hecho un videojuego, aunque ya trabajaba con animación 3D. Considero que el reto de poner todo junto en un espacio que tenemos en el subconsciente colectivo y convertirlo en algo nuevo presentó un desafío para todos. La tecnología siempre es una incitación e invariablemente presentará problemas, por ejemplo, lograr que no fuera tan pesado para poderlo subir a internet.

Quizá también sea bueno hablar de la naturaleza de la pieza y su preservación a futuro. Probablemente, este sea el reto más grande, porque la pieza funciona con la tecnología que tenemos a la mano. Pero quizá en un año o menos, nuestras computadoras hayan evolucionado tanto que no podremos correr el videojuego.

¿Cómo definirías “Alta Traición”?

Como el mal viaje de un secretario de cultura del PRI o del PAN o del PRD, da igual. Como si se metieran un coctel de drogas y por fin vieran la realidad de México.

También creo que es una fantasía.

Y por último considero que es una forma de crear nuestra propia narrativa histórica, fuera de la historiografía oficial. Una contra-historia como diría Luciano Concheiro.

Tu obra favorita dentro de la plataforma

La imagen de Paulina Rubio envuelta en la bandera mexicana me sigue apasionando. Además de que ella es de las pocas que tuvo que pagar multa. También tengo especial cariño por las piezas de Cesar Martínez que están en la última sala del primer escenario. Y el grabado de Leopoldo Méndez con el águila crucificada. (IMG 2, 3 y 4)

¿Cuál es la intención principal de este proyecto?

En toda mi obra me interesa la provocación. En este caso es obvio que la gente cercana no sentirá ofendida de ninguna manera. Pero creo que si esto llega a las manos correctas podría desencadenar una serie de reflexiones en torno a la legalidad y las imágenes como canales de transgresión.

Y también, aunque creo que es muy obvio, me interesa denunciar que estos símbolos (Bandera, escudo, himno) han sido usados por el poder a su conveniencia; que no emanan del pueblo, todo lo contrario. Y lo que más me interesa es mostrar como el PRI ha sido el que más se ha beneficiado de las mismas. No por nada siguen y seguirán teniendo los colores de la bandera en su escudo.

Y es muy importante seguir creando memoria. Todos estos eventos y piezas han pasado desapercibidos por la historia oficial. En el pabellón de Alta Traición se recuperan y ahora espero formen parte de la historia de la disidencia en México.

¿Crees que el gobierno debería revocar esta ley de 1984?

Esta ley nunca debería de haber existido de principio. Es una contradicción al Artículo 6 y 7 de la Constitución Mexicana, la libertad de expresión.

De hecho la ley fue promulgada por primera vez en 1968 después de una manifestación de los estudiantes en el Zócalo en donde acampan y por la noche bajan la bandera de México y suben una bandera anarcosindicalista (la rojinegra). A la mañana siguiente el entonces presidente Díaz Ordaz organiza una manifestación de burócratas supuestamente encabronados por haber mancillado tan preciado símbolo (puro patriotero de la vieja escuela). De ahí que crea la primera ley en donde regula el uso y la imagen patria; es donde dice de que tamaño tiene que ser, el número de pantone, cuando de debe usar etc. Y ahí también comisionan a Francisco Eppens Helguera a rediseñar el escudo. La bandera como la conocemos hoy es la que diseña este artista del PRI.

¿Estás violando la ley?

Sí. Pero como lo digo antes, la Constitución tendría que ser más poderosa que las sub-leyes. Pero más que violar la ley me interesa ponerla a prueba y tensionarla al máximo y ver si de esta forma podríamos pasar a una conversación sobre el uso de las imágenes.

Recuerdo el caso del sexenio de Vicente Fox, donde su equipo de diseño, para distanciarse de los Priistas, decidió modificar el logotipo de Presidencia. Le llamaron el águila mocha. Esto en términos estrictos tendría que haber sigo juzgado como un delito y nunca pasó nada.

También al PRI lo han demandado otros partidos políticos por usar los colores de la bandera.

Y como sabemos en muchos casos en la historia los artistas hemos impulsado cuestionamientos que algunas veces desde la desobediencia generan reflexiones o en el mejor de los casos cambios.

Personalmente, ¿qué pasiones destacas de México?

Toda resistencia civil.

¿qué podemos rescatar de este año en México?

La candidatura de una mujer indígena

Las declaraciones de Heriberto Yépez

La autonomía de los pueblos indígenas

Todos los proyectos colectivos

El libro de Laura Sanchez Ley sobre Mario Aburto

El terremoto de septiembre

Que Cuba le negara la entrada a Felipe Calderón

La inmensidad de proyectos periodísticos que nos dejen ver el estado real del país

Todas las acciones subversivas, empezando por el zape a Javier Duarte

Polémica en redes

¿Conoces Casa Blanca, el proyecto de Vngravity?



Claro que conozco tanto Vngravity como su pieza La Casa Blanca, para nosotros sirvió como referencia en varios sentidos. Desde cómo estaba echa hasta la plataforma que usaron para crearla y hospedarla en su web. De hecho en nuestro proceso final de empaquetación y compresión para HTML, recurrí a Alfredo Martínez (miembro de Vngravity) para una asesoría técnica, él nos ayudó a buscar una solución para comprimir nuestro proyecto de Unreal y nos compartió algunos tutoriales para convertir el videojuego a diversas plataformas.

¿Cuál fue el proceso para producir Alta Traición?

La pieza pasó por varias etapas en su creación, llevo 7 años trabajando en esta investigación y 3 años dialogando con los editores de Triple Canopy. Pero finalmente la realizamos Emilio Peláez y yo. Esto lo dejé claro desde el principio y está asentado en el texto editorial de la revista que comisionó la colaboración. La investigación, los materiales, el diseño del espacio y el concepto general del proyecto son mi aportación; el desarrollo de la tecnología lo realizó Emilio con entera libertad creativa. En conjunto tomamos desiciones de montaje, iluminación e interactivos en un proceso de trabajo colaborativo y presencial.

Los procesos de creación desde hace años son muy diversos. El argumento de que un artista tiene que ser el único ejecutor me parece retrograda. Es incluso volver a la discusión sobre el genio creador. Por ejemplo, ¿un pintor tendría que producir sus pigmentos, sus brochas, construir sus bastidores y demás herramientas para realizar su producción?

Dentro de los artistas expuestos se encuentran:

“Anabel Chirino, Jose Emilio Pacheco, Jonathan Hernández y Pablo Sigg, Cristóbal de Villalpando, Enrique Guzmán, Leopoldo Méndez, Smek, Demián Flores, Cagle Cartoons, Canijo Chaneque, Javier Arango, Patricio, Antonio Díaz Soto y Gama, Normalistas de Guerrero, Mexican Jihad, El Deforma, Grupo Mira, Tercerunquinto, Brizno, El Proceso, Cesar Martínez, Marcos Castro, Esteban Aldrete, Aldo Flores, Carolina Caycedo, Miley Cyrus, Paulina Rubio, Leonardo Morales, Tony Furia, Yollotl Alvarado, Pepelipe, Congelada de Uva, Daniel Lezama, Diego Madero, Garo Duran, Hernández, Sergio Witz, Joaquín Segura, Canek Gutiérrez, Leonel Salguero y Trini, Marcos Ramírez Erre, Minerva Cuevas, Nahúm B. Zenil, Rolando de la Rosa, Jazael Olguín, Francis Alÿs, Gabriel Escalante, El Fisgón, Secretaría de la Defensa Nacional, La Jornada, Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional, y Steve Greenberg, entre otros.”

Explora Alta Traición aquí.



