Recorre virtualmente una fiesta con mutantes, instalaciones y DJs

Como si todos los sueños lisérgicos que has tenido en tu vida se juntaran, un grupo de animadores, artistas, músicos y genios de la realidad virtual acaban de crear un club en el que inesperados seres surreales se mueven y bailan para un DJ alienígena –y tú puedes bailar con ellos–.

El pabellón Mutant Club, como fue nombrado por su creador y curador, Enrique Salmoiraghi, fue desarrollado para la bienal de arte digital The Wrong en su edición 2017-2018. Salmoiraghi juntó las visiones creativas de artistas digitales de todo el mundo, como México, Ucrania, Argentina, Alemania, Estados Unidos, etc. Y terminó por hacer un lapsus immersivo en el que las reglas estéticas y físicas realmente no tienen una primicia, haciendo un espacio de exploración inocente de la consciencia del mismo espectador.

Mutant Club se compone de una sala principal –en realidad, un OVNI a la mitad del espacio– donde la mayoría de los seres mutantes interactúan entre sí a través del baile, y otros cuatro salones donde la experiencia sensorial se deforma con diferentes tipos de animación virtual. En un caso, espejismos antropomórficos se hacen y deshacen entre sí; en otro, un océano demarcado en un pequeño espacio pide al espectador que nade entre las olas del inconsciente. Sin embargo, la narración es insuficiente e innecesaria: parte importante de la experiencia se basa en el mismo descubrimiento de lo que hay detrás de cada puerta o portal.

19 artistas en total colaboraron activamente en la creación y desarrollo de los mutantes y espacios de Mutant Club, más la curación de Salmoiraghi, el diseño web de David Bianco y la producción musical de P.C.T. & Dark Caribbean. Los aristas participantes fueron: Miguelangelo Rosario, Simon Falk, Alexander Wurts, Glitch_Ω, Emidio Bruno, Federico Marino, Noke Yuitza, Luisa de la Rosa, Pure Honey, Zeat, P.C.T, Gustavo Fajardo, Frenetik Void, Dennis Richter, Daniel Vasconcelos, Rollercoasterwater, Jake Ball, Diuhn, y Ville Kallio.

Puedes vivir la experiencia Mutant Club y bailar con obras de arte vivientes aquí.

