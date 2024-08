STEFDIES finge estar muerta en lugares públicos para criticar las selfies

STEFDIES es un foto-performance que busca devolverle sus raíces a la fotografía. Ella define su obra como una «anti-selfie» y de forma crítica logra crear un diálogo con su audiencia a partir de conceptos como la muerte, la función fotográfica y la imaginación.

Sus fotografías no son un montaje, cada captura se hace en el momento que se desploma en algún lugar en particular. No hay producción, el equipo, las condiciones fotográficas y la iluminación son cuestiones del azar. No es casualidad que las fotos de STEFDIES tengan un toque tan natural e inesperado.

Videos by VICE

Sus fotografías son un ensayo crítico que cuestiona la idea de «estar ahí», poniendo en duda la intención de la selfie moderna –donde lo principal es la belleza de los lugares y el fotógrafo– en el caso de STEFDIES, no importa la locación o qué tan provocativa pueda ser una pose, ella captura lo más mundano de la vida y lo relaciona con algo que compartimos todos: la muerte.

Mira una selección de las mejores capturas de STEFDIES:

Sigue a STEFDIES en Instagram y visita su sitio para conocer más.



Luis es editor de Creators, la parte de Vice dedicada a celebrar las artes y la creatividad, puedes seguirlo en Instagram.

Relacionados:

El artista del café que está obsesionado con penes

La nueva App de IKEA con Realidad Aumentada es una locura digital

La plataforma que rastrea el título de las películas que no recuerdas