Steve Cutts regresó con un nuevo corto para destruir tu miserable día

Todos conocemos la rutina, todos sabemos lo insípido que puede llegar a ser un día después de “perseguir la chuleta”, “sudar la gota gorda”, en un trabajo que solamente aceptaste por recibir más dinero. Querer dinero, para ganar dinero, para gastar dinero, para amasar dinero para siempre tener maldito dinero.

El círculo del hedo-nihilismo posmoderno donde, bajo la premisa de fondo de todas las marcas –felicidad empaquetada y hecha a la medida – uno se pierde en el consumismo destructivo para llegar al punto del vacío existencial característico de nuestra época.

Steve Cutts, de manera agresiva y, tal vez, endulzando co pesimismo la realidad que nos rodea, anima la vida de un ratón que, en busca de la felicidad, se atrapa en un doloroso círculo absurdo de trabajo y hedonismo. El cortometraje titulado Happiness (Felicidad) retumba en los oídos del espectador como una campana que te demanda despertar del sueño en el que has vivido toda tu vida. El problema es que te despierta, pero no te dice de qué lado de la cama toca pararte ahora.

Puedes verlo, abajo:

Si quieres ver más producciones de Steve Cutts, síguelo en Vimeo.

