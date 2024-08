Creators te lleva al concierto de Camille Mandoki y Concepción Huerta

Creators tiene pases dobles para que asistas a este evento organizado por Ensamble. Para ganar, manda un mail a creatorsproject@vicemexico.com con tu nombre completo en el que nos digas como se llama el último disco de Camille Mandoki.



CAMILLE MANDOKI

Músico, productora y cantante poseedora de una voz llena de fuerza y expresividad. Comenzó su actual proyecto musical hace aproximadamente cinco años y desde entonces la exploración del potencial de sus propias posibilidades vocales ha sido central en sus actividades.

Actualmente prepara su segundo disco y tiene ya uno publicado en Static con el título de «We Used To Talk For Hours», un compendio de trabajos de su primera etapa donde a partir de voz, piano y electrónica despliega un universo completamente personal, lleno de profundidad, texturas, y complejas estructuras armónicas, que estremece al mismo tiempo que cobija a quien decide adentrarse a este espacio de formas muy poco convencionales, siempre en perfecto balance entre abstracciones experimentales y desarrollo musical.



CONCEPCIÓN HUERTA

Fotógrafa y realizadora audiovisual. Inició una destacada labor de documentación al retratar la escena de improvisación y ruido en la ciudad de Guadalajara durante 2009. Ha colaborado con diversos colectivos y en diversos conciertos representativos de la escena experimental, arte sonoro e improvisación en la Ciudad de México (Volta, Desbordamientos y Audition).

Se ha involucrado en el ámbito de la creación sonora manipulando distintos medios y materiales que transitan de lo objetual a lo residual (grabadoras y cintas procesadas). Radica en la Ciudad de México desde 2009.

