Un corto animado para recordar que la vida debe ser simple

“Los caminos de la vida, no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía”, escribió y cantó Vicentico. Y cuánta razón tenía. Cuando estamos por embarcarnos completamente hacia lo desconocido, es decir, a vivir la vida, realmente no tenemos la más remota idea de lo que nos puede suceder. Creemos que sí, pero siempre nos equivocamos.

Las inescapables capas de dolor que tendremos que sufrir, las inexplicables glorias que podremos vivir, todos los caminos que tendremos que caminar, toda la potencialidad que puede nacer de tan sólo interactuar con el mundo que nos rodea. Todo forma una parte esencial de tu crecimiento como persona y, justamente, es lo que el cortometraje “Lift in the Moment” parece retratar.

Videos by VICE

Un hombre anciano sale de un elevador mientras un niño entra. El elevador, entonces, embarca al niño a un mundo de preparación y vivencias para finalmente dejarlo salir ante un mundo que parece atemorizante y misterioso. Dirigido por Tereza Tan para Pause Fest, un festival de innovación y diseño en Australasia, “Lift in The Moment” no es otra cosa más que un bello recordatorio de disfrutar los momentos simples de la vida y no quedarse en la zona de confort.

Puedes verlo, abajo:

Si quieres conocer más sobre Pause Fest y todos los proyectos que están mostrando, síguelos en Vimeo.

Relacionados:

Sexo, psicodelia y reggae en este místico video musical

La historia del arte resumida en un minuto

Backstory es el sollozante corto con el que necesitas empezar el 2018