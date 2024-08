Un corto surreal sobre sexo, intimidad, amor y ansiedad

Cualquiera que no sea virgen sabe perfectamente que el sexo no es como lo retrata la pornografía, ni como te dicen tus padres, ni tus amigos, ni tu guía espiritual de confianza. El sexo no es bonito, no es un momento sagrado en el que tu alma y la de tu pareja se unen, el sexo no es más que animales buscando complacerse a través del otro.

Lo inusual es cuando se necesita una animación surreal para comprenderlo tal cual es.

El cortometraje/video musical del ilustrador y director Yuval Haker, muestra a la sexualidad con los humores, sentimientos y olores que normalmente son renegados. Llevando a cabo la representación visual de la canción “ I Am Sex” (Yo soy sexo) del artista israelí Alon Eder, Haker hace una investigación sobre “sexo, intimidad, amor y ansiedad”.

El video de “I Am Sex” debe de ser entendido cabalmente como un intenso viaje audiovisual que, progresiva y surrealmente, muestra una realidad ulterior de la experiencia humana. “La canción presenta un tipo honesto de sexualidad, no una versión romántica. La letra no habla sobre sexo ‘limpio’ o ‘hollywoodesco’ – ellos hablan de un sudoroso, raro, ansioso sexo en un departamento arrumbado”, comentó Haker. “Intenté representar la obsesión, el sentimiento de constantemente buscar y encontrar sexo en donde sea que observes”.

La canción fue grabada completamente con un órgano Casio de los 80, haciendo que el producto final, además de ser intensamente psicodélico, se sienta con un agresivo olor a nostalgia. Puedes disfrutarlo, abajo:

Si quieres ver más producciones de Yuval Haker, síguelo en Vimeo.

