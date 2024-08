Un fotógrafo logró capturar la imagen de un átomo

El consejo de investigación de ingeniería y ciencias físicas del Reino Unido (EPSRC, por sus siglas en inglés) anunció al ganador de su prestigioso concurso nacional de fotografía científica el pasado 12 de febrero. La fotografía, además de contar con una composición indiscutible, muestra un suceso que siempre se ha pensado imposible para el ojo humano: un sólo átomo, suspendido, entre campos magnéticos.

David Nadlinger – University of Oxford. Fotografía vía EPSRC.

La competencia, ahora en su quinto año, recibió entradas de más de 100 participantes investigadores y científicos, entre los cuales destacó la fotografía de David Nadlinger investigador de la Universidad de Oxford de física cuántica, por hacer posible una fotografía “atómica” usando una cámara ordinaria, la fotografía se titula “Átomo sólo en trampa de Iones”, así se lee su descripción:

“En el centro de la imagen, un pequeño punto brillante es visible: un solo átomo estroncio con carga positiva. Se mantiene prácticamente inmóvil por los campos eléctricos emanados de los electrodos metálicos alrededor de él. (La distancia entre las diminutas puntas de aguja es alrededor de dos milímetros.) Cuando es iluminado por un láser del color azul violeta correcto, el átomo absorbe y re-emite partículas de luz lo suficientemente rápido para que una cámara lo pueda capturar en fotografía de larga exposición. Esta fotografía fue tomada a través de una ventana en la cámara de ultra vació que aloja la trampa. Iones atómicos enfriados por láser proveen una plataforma prístina para explorar y atrapar las propiedades únicas de la física cuántica. Son usados para construir relojes extremadamente exactos o, como en esta investigación, para construir bloques para futuras computadoras cuánticas, que podrían abordar, incluso, los problemas que obstaculizan las supercomputadores de hoy en día”. [Tomado el 7 de agosto, a las 02:36 en el Laboratorio Clarendon -172; Canon 5D Mk II, EF 50 mm f / 1.8 con tubos de extensión, dos unidades de flash con geles de color.]

El diminuto punto en el centro de la imagen es el átomo.

“La idea de ser capaz de ver un átomo a simple vista me pareció una manera excelente, directa y visceral, para comparar el mundo cuántico y la realidad macroscópica”, comentó Nadlinger al EPSRC. “Una calculación del lado mostró que los número están de mi lado, y cuando me lancé al laboratorio con una cámara y trípodes en una callada tarde de domingo, fui recompensado con esta particular foto de un pequeño, pálido punto azul”.



Si quieres conocer más sobre el autor de la fotografía, sigue a Nadlinger en Twitter. Para ver más fotografías ganadoras en el concurso, haz click aquí.

