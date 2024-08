Un hombre de 74 años está animando los mitos y leyendas de Latinoamérica

El internet nos permite viajes que no exigen más allá de unos clicks al ratón. Si uno está con amigos, con una nube espesa de mota y tabaco en el ambiente, y vapores de alcohol en la mente, los resultados pueden llegar a ser tan perturbadores y epifánicos.

Así llegué al canal en Youtube del señor Hugo León Ortiz Castellanos, un hombre de 74 años que ilustra, anima y narra con su voz varias leyendas latinoamericanas. Centrado más que nada en Colombia, su país natal.

Llegué al canal vagabundeando la web. Me interesó por un consumo irónico, pero eso no apabulló mi curiosidad. Cabe aclarar que estar con amigos entre humo de mota ayuda a la percepción del brillo que contiene esta gema. Los diseños de las animaciones tienen una seducción perturbadora. Esto es una tara personal y no una condición para disfrutar de este contenido.

Hay dos factores que rescato, el primero es el ímpetu de este hombre que a su edad comenzó a dedicarse a algo novedoso; lo segundo es la tarea antropológica de rescatar relatos que hace no mucho sólo existían en la tradición oral.

Hugo León comenzó con esto luego de haberse jubilado. Entonces abordó, en su tiempo libre, la animación de Mitos y Leyendas, más algo de historia colombiana. Él había hecho una incursión en el diseño 3D en su última etapa laboral.



Habitualmente investiga en la internet para armar la base del relato luego se deja llevar por la creatividad. «Cuando hay varias versiones, tomo lo más interesante de cada una, sin perder el respeto a lo más básico de la leyenda», le comenta Hugo León a Creators.

Cuenta que «hay videos que han llevado seis meses de trabajo, como ‘El Carnaval de Barranquilla‘ o ‘En la diestra de Dios Padre‘» aunque, por lo general, realiza uno por mes con un promedio de cinco horas diarias de trabajo. Y agrega que le da mucha felicidad «tener algo que a hacer a sus 74 años»; que en general la opinión del público sobre el canal es maravillosa. Para él «es muy gratificante recibir el apoyo de los suscriptores».

El tercer mundo pone obstáculos técnicos en todos lados: «Cada vídeo es un desafío nuevo. Sobre todo, porque elaboro mis vídeos en un PC hogareño, nada de especial ni para profesionales. Es por eso que no hay ni multitudes ni muchos personajes en escena.»



Bueno, sin más, te invitamos a seguir el canal de YouTube de Hugo León Ortiz Castellanos.

