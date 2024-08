Universos grotescos y surreales surgen en la obra de Sophie Koko

Las ilustraciones de Sophie Koko Gate no pueden ser encasilladas dentro de un solo universo artístico, además de que, seguido, evolucionan a ser animaciones completas sobre el particular planeta en el que habitan. Tal y como si se tratara de una interminable fuente de universos paralelos donde los personajes pueden ser tiernos, grotescos o plenamente surreales, el imaginario construido por Sophie Koko se presenta como un puente entre diversos planteamientos estéticos que no siempre se pueden pensar como complementarios.

La artista no se comprende a sí misma como ilustradora, aunque todo su trabajo demuestre lo contrario, sino que ve su vocación está en la animación; hacer que sus personajes cobren vida de manera orgánica. Notablemente, las animaciones que surgen de los personajes y escenas que produce son igualmente fascinantes como cautivantes, llevándola a trabajar con marcas como AirBnB, MTV y Vox o personalidades como Lena Dunham y ser acreedora a repetidas distinciones por el equipo curatorial de Vimeo.

Para darnos una buena idea, nada como ver sus trabajos. Abajo, puedes ver su corto de graduación de hace 3 años y notar por qué se está convirtiendo en un titán de ambos rubros con pasos agigantados.

Adéntrate en su surreal mundo ilustrado, con las imágenes debajo.

Si quieres conocer más de Sophie Koko Gate, date una vuelta por su sitio.

