Videoarte y sonidos por los derechos de la Mujer: #Vivas

Desde hace un tiempo las corrientes feministas que agitan el continente encuentran su embudo en América del Sur y el grito no es uno sino dos: #NiUnaMenos #VivasNosQueremos. El rugido es de época y las mujeres y hombres que buscan tallarle a este bloque histórico una forma más igualitaria todavía están afilando las herramientas políticas y simbólicas para interpelar. O mejor: todavía estamos buscando maneras mejores para defender la vida y las vidas que vendrán.

Y es en ese plan que aparece #VIVAS. Una manifestación política y una obra multidisciplinaria. Un encuentro con las distintas expresiones de la violencia machista en distintos soportes. Video, audio, cuerpo. ¿Cómo una casa del horror del circo machista? Más bien como una película en la que somos público, protagonista, víctima y, en algunos casos, victimario. Se trata de un performance abierto registrado por webcams. Las cámaras están conectadas en tiempo real a un software que dispara sonidos relacionados a la violencia de género: voces en las marchas, poemas, y más.



El encuentro tiene lugar en el Centro de Arte Sonoro de Buenos Aires -en la Casa Nacional del Bicentenario- con entrada libre y gratuita.



Videos by VICE

Para afilar más nuestras ideas, aquí una charlamos con el colectivo de artistas que conforma #VIVAS y, principalmente, con una de las coordinadoras del espacio, Tatiana Cuoco. Las y los que deseen contactar al colectivo pueden escribir a siestamosvivas@gmail.com. También pueden consultar aquí el Banco Colaborativo de Sonidos Feministas.

Vivas Mix por Tatiana Heuman a.k.a Qeei

¿Vivas intenta estimular a los participantes a través de distintos soportes?

¿Sonoro, visual, performático? ¿Cómo se elaboran o recopilan esos estímulos y cómo se trabaja el contexto para que lo recepcionen las personas que participen?

Esos soportes son los medios mediante los cuales buscamos darnos lugar e incentivar la expresión de lxs cuerpxs que no encuentran voz en el discurso hegemónico. Medios para comunicar esas voces unas con otras, para establecer un diálogo que problematice las diferentes formas de opresión social y la violencia de género en particular.



Lo visual y lo sonoro interpelan a nuestros sentidos de forma constante e inevitable, lo performático también, está ligado a nuestras sonoridades, nuestra utilización del lenguaje, las formas de mirarnos y hacernos visibles, nuestras acciones, es el modo en el que nos construimos y presentamos frente y con lxs otrxs. No podemos ser ajenxs a ninguna de estas tres cuestiones aunque sea desde la omisión, la anulación o la falta. Lo que buscamos es generar a través de estos medios estrategias que acompañen expresiones y formas de expresarse diversas que subviertan las actualmente establecidas y normativizadas para ampliar el panorama de posibilidades y generar una fuerza que empuje a favor de la inclusión de todas ellas.

Para esto estamos generando un registro del sonido de voces diversas posicionadas en contextos determinados, puede ser una marcha, un ejercicio dirigido de expresión colectiva, material de archivo encontrado, una lectura o la simple necesidad de alguien o alguienes de dar cuenta de una emoción, un malestar, un testimonio particular que gire en torno a estas cuestiones. Esas manifestaciones sonoras, a veces aparecen, a veces se buscan, cada grabadora elige, cada una hace un recorte, y cuando esas expresiones se suben a nuestro banco de sonidos otrxs las escuchan, vuelven a elegir, a recortar, las modifican, pueden generar una nueva manifestación que queda otra vez a disposición para ser interpelada, reutilizada y así en un espiral que podría ser infinito construido desde la colaboración y la generación de vínculos que trascienden distancias espacio/temporales.

¿Qué le proponen a las personas que entren a la experiencia?



Las propuestas son muy diversas y van surgiendo del acuerdo y la interacción entre las personas interesadas y el contexto que se proponga. Puede ser organizarse para ir a una marcha e inventar estrategias para hacer diferentes registros, acompañarse y escuchar, observar, pensar juntxs. Un laboratorio de produccion sonora, para aprender a editar esos registros de campo, transformarlos, darles ritmo para que luego puedan inmiscuirse en en el medio de un djset en una galería de arte o en una fiesta abajo de la autopistas. Un ejercicio dedicado a elaborar una voz colectiva que se repite en una escuela secundaria del Estado, otro dedicado a conformar una cuerpa colectiva que se prepara para futuras manifestaciones públicas. Un espacio de grabación de lecturas, múltiples debates… La posibilidad de unirse con Artistas Feministas Autoconvocadas a leer a gritos sus poesías en la puerta del Cabildo. La construcción con esos y otros gritos de una instalación interactiva en la que lxs cuerpxs en movimiento dentro de un espacio van activando y modificando los sonidos. La difusión virtual de piezas sonoras que buscan hacer presentes estas problemáticas desde el soundcloud del proyecto o en la calle con mochila samplificadoras. La difusión de un banco de sonidos público y feminista que se presta a ser utilizado en nuevas expresiones y, a su vez, funciona como registro histórico de esta lucha. Y más…

Pero fundamentalmente, proponemos conformar una red, una plataforma flexible para un empuje conjunto que persista, que no se rompa porque puede transformarse, que avance preguntándose y buscando las respuestas. Proponemos la posibilidad de generar espacios donde las personas puedan construir y compartir su experiencia basándose en las inquietudes que las llevaron hasta ahí.

¿Qué sensaciones o perspectivas intentan generar los estímulos de Vivas?



#VIVAS no busca estimular en un sentido sino pensar las complejidades de los sentidos posibles. No hay una unidireccionalidad en la transmisión de una sensación o perspectiva, somos parte de lo mismo que vamos construyendo, no tenemos fines absolutos, pensamos la sociedad porque somos parte, ponemos nuestrxs cuerpxs y nuestras voces porque son nuestras herramientas más accesibles, atravesamos la experiencia porque nos es propia y celebramos la diferencia porque es lo que nos hace transformarnos, no nos quedamos quietxs, intentamos brindar herramientas para generar conciencia y acción sobre medios posibles para manifestarse, pensamos los medios masivos de comunicación, su potencialidad y sus significados para poder generar nuevos significantes que nos permitan empezar a cambiar las fronteras hegemónicas por horizontes mutantes. Buscamos constantemente estrategias para movilizarnos y movilizar que también se muevan según las diferentes necesidades y urgencias del momento y del colectivo que se constituya para eso.

Queremos irnos colando en nuevos espacios, llegar a más personas, que nos lleguen nuevas propuestas, nuevos sonidos…

Mujeres de la milicia de Kurdistán by Paría Mía y Romi Nales

¿Cómo nació y fue evolucionando la idea? ¿Por qué derivó en los soportes y formas que derivó?

#VIVAS surge hace aproximadamente un año cuando entre el 8 y el 11 de octubre se superponen en Argentina la represión del 31° Encuentro Nacional de Mujeres, la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural y la circulación de las noticias que contaban cómo Lucía Pérez era «violada, drogada y empalada desde su sexo hasta casi su corazón». Todo eso generó mucha bronca y tristeza que se transformaron en necesidad de acción y mientras se organizaba el primer paro de mujeres en la historia argentina junto con una marcha que se llevaron a cabo el 19 de octubre, empecé a pensar de qué forma podía accionar en ese contexto. Cuando pedí prestada una grabadora de sonido en Facebook para usar ese día, algunas personas me empezaron a preguntar qué pensaba hacer porque también querían hacer algo más. Así se fue planteando la idea de ir a registrar la manifestación y armar un banco de sonidos público y feminista que podamos y se pueda utilizar para generar distintas piezas sonoras que hagan que esa furia devenida en fuerza colectiva se difunda y permanezca en el tiempo.

Entonces, creamos un Soundcloud, un canal de difusión de esas obras. Empezamos a recibir sonidos y temas al mail que, todavía hoy, vamos subiendo al internet. El proyecto se empezó a difundir y quisimos poder hablar de estos temas en persona, construir un espacio colectivo de escucha activa, brindar herramientas para incentivar el uso de estos sonidos, generar otros nuevos e incluir a quienes no sabían cómo o no tenían los recursos para participar. Así fue que organizamos el primer encuentro y la misma persona que me prestó la grabadora el 19 de octubre nos prestó el CASo para hacerlo ahí.

La necesidad de hacer, de expresarnos, de manifestarnos y de hacerlo juntxs siguió creciendo y empezó a conformar esta mutante que se va transformando según las necesidades, los obstáculos y las provocaciones que plantean la sociedad y el Estado y los recursos que vamos consiguiendo gracias a la colaboración de muchas personas.

¿Cómo te parece que es la dinámica entre arte o artivismo y las políticas del Estado sobre violencia de género? Digo, ¿el arte puede movilizar cosas que a veces la política no quiere o no puede?

Escribe Jacques Ranciére: «(La política) rompe la evidencia sensible del orden ‘natural’ que destina a los individuos y los grupos al comando o la obediencia, a la vida pública o la vida privada, asignándolos desde el principio a tal o cual tipo de espacio o de tiempo, a tal manera de ser, de ver, de decir. Esta lógica de los cuerpos en su lugar en una distribución de lo común y de lo privado, que es también una distribución de lo visible y lo invisible, de la palabra y del ruido, es lo que he propuesto llamar con el término ‘policía’. La política es la práctica que rompe ese orden de la policía que anticipa las relaciones de poder en la evidencia misma de los datos sensibles. Lo hace mediante la invención de una instancia de enunciación colectiva que rediseña el espacio de las cosas comunes.»

Hoy la policía reprime nuestras manifestaciones para mantenernos en los lugares que quiere ubicarnos, el Estado sostiene su poder en la coerción física, la manipulación mediática y la desigualdad económica y consigue el consenso de la mayoría de la población. Entonces, tendremos que plantear nuevas relaciones, abrir nuevos espacios, tomar los medios, pensar otras formas de manifestarnos, hacer « oír como palabra que discute acerca de lo común aquello que solo era oído como ruido de los cuerpos», hacer política. Creemos que el arte puede servir como una herramienta posible para inventar esa instancia de enunciación colectiva que reconfigure la experiencia común de lo sensible.

Relacionados:

La chica que hizo viral los 10 arquetipos del machismo en México

¡Qué vulvaridad! Vulvas al descubierto pelean los estereotipos vaginales [+18]

Explora el mundo del arte feminista erótico [+18]