William Wegman retrata el otro lado de la vida perruna

Diferentes poses, variedad de vestuarios, texturas y colores; disparadores que evocan singulares instantes fotográficos, cuyos protagonistas son, nada más y nada menos, perros de la raza Weimaraner. A la manera de Ovidio, pero en un sentido muy contemporáneo, pleno de ironía y comicidad, este fotógrafo americano capta metamorfosis, transformaciones y deformaciones que cobran vida a través de devenires animales, devenires humanos, devenires vegetales que borran cualquier rastro cotidiano, colmándonos de un mundo fantásticos y sumamente imaginativo.





Eerie Chair, 1989. © 2017 William Wegman. Todas las imágenes cortesía de William Wegman.

A lo largo de su obra, William Wegman traza líneas de fuga que van de la pintura al dibujo, de la fotografía al vídeo, del video al cine, sumergiéndonos en una convulsión creativa de la que se desprenden colaboraciones tan diversas que van de programas para Saturday Night Live o canales de entretenimiento como Nickelodeon; segmentos para Plaza Sésamo; campañas publicitarias para el fashion label Acne Studios; banners para The Metropolitan Opera; portadas para The New Yorker o Wallpaper; e incluso, una participación como director en Sundance Film Festival con el filme The Hardly Boys in Hardly Gold (1995).

Inspirado por el dúo de comedia americana Bob and Ray o por el escritor argentino Jorge Luis Borges, este pionero del videoarte rompe el rigor de lo conceptual. Guiado por la instintiva indiferencia que permean los caninos ante la cámara, a través de registros fotográficos en formato Polaroid y videos, Wegman explora acciones y afecciones donde hablar, comer, caminar, descansar no tienen otra finalidad más que desencadenar devenires, registrando una cartografía de los afectos que conecta una línea entre lo humano y lo animal.



Dualidad que dirige la fotografía de Wegman a tres estados activos de sensaciones: hacer, experimentar y mirar. Multiplicidad donde todo reside en la composición, más no en la organización. Composición del movimiento y el reposo animal, la velocidad y la lentitud de obturación; intensidades que tienen el poder de afectar y ser afectadas, dirigiendo la metamorfosis de un todo donde converge lo orgánico y lo inorgánico de la vida. Las fotografías de Wegman reproducen al infinito aquello que ha sucedido una sola vez; la cámara es un dispositivo mecánico que capta gestos, poses y movimientos.





Fey Ray, 1979. © 2017 William Wegman. Todas las imágenes cortesía de William Wegman.





Water Work, 1998. © 2017 William Wegman.





Slightly, 1999. © 2017 William Wegman.





Arcade Game, 2003. © 2017 William Wegman.

Así, en sus diferentes series fotográficas, alucinaciones y experimentaciones son reveladores de devenires imperceptibles, reteniendo o extrayendo, a través de la lente, ciertos rasgos, formas y funciones que exponen la fotografía como un arte poco seguro, impregnado por el desorden, el azar y el enigma.

La mirada de Wegman expresa la fascinación por la multiplicidad, conduciéndonos por extraños y misteriosos devenires de la realidad animal, y a la vez, devenir animal del hombre, modificando las percepciones espacio-temporales en un instante que revela un cuerpo a través del cual observamos y somos observados, provocados y penetrados. Alusión que hacen variar las formas, expresando el reto de lo que significa ser humano.

Observado a través de la lente surge la necesidad de posar, se fabrica otro cuerpo, transformándose en una imagen por medio la cual la fotografía capta una textura de realidad y ficción lejana a la mimesis.





Green Beret, 2005. © 2017 William Wegman.





Contact, 2014. © 2017 William Wegman.





Pawns, 2015. © 2017 William Wegman.





Eames Low, 2015. © 2017 William Wegman.

Las foto-retratos de Wegman ejercen una atracción; una animación ante la mirada del espectador introduciéndolo en una aventura fantástica donde todo puede suceder.

Conoce más de la obra de este artista, aquí.





Kit, 1991. © 2017 William Wegman.

