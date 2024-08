“Creo que soy de los últimos soldados del reggae que quedan”. Farruko

“Cuando saco una canción trato de asegurarme que me guste a mí y que yo me sienta complacido con el trabajo y el arte que hice, porque eso es lo que va a hacer que dure años”; me cuenta Carlos Efrén Reyes Rosado, AKA Farruko, ganador del Grammy Latino a Mejor Fusión/Interpretación Urbana en 2019 por “Calma (Remix)”; en medio de una conversación con motivo del estreno de su nuevo sencillo “La Tóxica”. Una canción ambiciosa, con un video de muchas luces, neones y momentos donde la gente la pasa bien en una discoteca. Un club. Una casa con tus amigxs. Algo que extrañamos a más no poder.

Farruko ha sido uno de los militantes fieles a las raíces y bases del reggae. Ha cultivado su personaje y obra tomando elementos prestados clásicos de este género para masificarlos en canciones pop. Una tarea noble para seguir llevando a lugares mainstream al reggae. Una voz y manera de cantar que en cualquier radio donde suene alguna de sus canciones o colaboraciones reconoces. Y Carlos Efrén puede considerarse un artista que tiene esta estética dominadísima: si quieres una canción que esté más cercana a momentos divertidos y relajados, cosas alejadas a cualquier situación pesada, probablemente debas incluirlo en alguna de tus canciones. Tracks como “La Cartera” Ft Bad Bunny, “Fantasías” Ft Rauw Alejandro, que samplea maravillosamente al clásico jamaiquino “Hold You” de Gyptian, o el mega hit “Calma (Remix)” son un grandísimo ejemplo de esto.

El pasado 23 de julio Farruko estrenó “La tóxica”; su primer sencillo de su próximo disco larga duración y tuvimos una videollamada con él para hablar de esto, su vida post el éxito enorme de “Calma” y más.

Hace poco vi un reporte que decía que el consumo de música pop o de fiesta había bajado, ¿cómo has visto el consumo de tu música en la cuarentena?

Sí, sí lo he visto. Acuérdate que ya no hay discotecas, no es el mismo flujo, hay gente que está pasando necesidades, hay gente que su humor no es el mismo. Es notable.

Pero también la música tiene la magia de transportarte a donde tú quieras y es motivadora. Yo, créeme, que tuve ese pensamiento de hacer o no hacer música en la cuarentena, sentía que la gente no está pensando en rumbear o en pasarla bien, está dentro de esta situación del Covid – 19. Ahora, al mismo tiempo uno tiene que buscar la manera de entretenimiento y de recordarle momentos buenos o dónde buscar ese espacio donde ellos puedan desintoxicarse de todo lo malo que está sucediendo.

Yo veía a varixs artistas sacando música, al comienzo de la cuarentena, pensando que quizás, estar encerrados escuchando canciones haría que nos escapáramos un poquito de todo este problema

Por ejemplo, me pasó que cuando hice “Calma” no pudimos hacer un lanzamiento en pleno verano, tuvimos que lanzarla casi en Navidad; y ese era un momento en el que todo mundo estaba trabajando, también estaba nevando y no era el momento de vacacionar realmente. Y funcionó por eso mismo: porque hacía escapar a la gente, le traía recuerdos de cosas buenas, de cosas positivas y esa fue la magia de “Calma”, y creo que esa es la magia de mi música, que no importa el momento por el que estés pasando te transporta a donde tú quieras estar.

Hablando de “Calma”, luego de todo lo que te pasó con esa canción, un éxito global masivo, premiada en los Latin Grammy, y por consecuencia el éxito de tu disco _Gangalee_**, ¿qué es lo que planteas para tu carrera después de tener ese tipo de éxito? No todo puede ser así de gigante**

Claro, estás 100% en lo correcto. Es bien difícil tratar de superar algo que ya tuvo su espacio y que logró demasiado éxito, o sea, no vas a poder reemplazar eso. Entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de dar lo mejor y cambiar la fórmula, venir con algo refrescante, pues quizás puede funcionar como quizás no, te puedes equivocar también. Es normal. Lo importante es hacerlo con amor, darle pasión y hacerlo con esa misma fórmula que te funcionó: no te estoy hablando de hacer la misma canción parecida o de hacer lo mismo, sino de ponerle el mismo empeño que le pusiste a esa que te funcionó. Y de eso se trata, brother, yo creo que ya el público es el que tiene la última palabra, pero siempre hay que dar lo mejor de uno.

¿Dejas que el éxito que tuvo Gangalee y “Calma” dicte hacia dónde va tu carrera?

Bueno, a la hora de crear, siento que tu primer pensamiento debe ser “no puedo bajarle de donde ya le dí, tengo que hacer algo o de la misma calidad o más”. Pero tampoco estoy en ese momento donde quisiera siempre ser el número, simplemente ya lo hago como arte. Cada pieza, cada canción mía tiene su propia historia y tiene su tiempo y tiene su destino hasta dónde va a llegar, por ese lado no me presiono.

Háblame de “La tóxica”, tu nuevo sencillo. Cuando escuché esa canción me di cuenta de que tiene este cambio a dembow en medio de la canción, que no sé si está en boga pero siento que es una tendencia bastante notable

Mira, es que el dembow siempre ha estado, lo que pasa es que el reggaetón lo puso un poquito más lindo, más melódico, pero sigue siendo dembow. Cuando tú metes algún dembow, estás trayendo la raíz sin tanto maquillaje y sin tanto cover y cuando lo pones, pues te vuelves loco porque venimos de una década casi escuchando reggaetón, como digo yo, “maquillado”. Y está bonito pero cuando vuelves y le traes la esencia dices: “Guau, esto se escucha fuerte”. Y te hace bailar porque lo estás escuchando como es, de la mata, de la esencia.

¿Sientes que antes se tenía que maquillar o blanquear para que el mundo lo volteara a ver?

Sí, creo que sí porque el género no solo fue un género que luchó contra muchos prejuicios, fue un género que se bloqueó en muchas partes, no lo dejaban sonar porque venía de calle, porque la letra era explícita, era muy pesado el ritmo. Entonces, estábamos luchando contra el pop y otros géneros; la balada, la salsa que eran los géneros que estaban. Cuando empezamos a fusionar y se dieron cuenta de que nuestro género lo podíamos fusionar con cualquier otro, que era un género que se mezcla con cualquiera, que cabe en cualquier ritmo, pues fue empezando a ser aceptado, a ser digerido. Cuando vieron colaboraciones con salseros, con gente de pop, el género creció al punto que hoy es el nuevo pop. El reggaetón es el género popular ahora mismo que está matando en todos lados, y que la gente quiere. Yo creo que tuvo su cometido al punto que ya eso es lo que la gente quiere consumir.

También creo que las colaboraciones enormes con artistas anglosajones o de cualquier parte del mundo son una situación importante que antes no pasaba con tanta regularidad al menos

100%, al punto de que los gringos, el mercado anglo, quiere trabajar con los latinos. Antes ni nos miraban, antes pedías una colaboración con un artista americano anglo y eras totalmente ignorado o quizás te daban precio para que no lo hicieras, era estúpido. Y ahora son ellos los que llaman, “Necesitamos un latino en tal canción”.

Luego de lanzar una canción como “La tóxica”, una que se siente ambiciosa, ¿qué es lo que esperas de ella?

Cuando saco una canción trato de asegurarme que me guste a mí y que yo me sienta complacido con el trabajo y el arte que yo hice, porque eso es lo que va a hacer que dure años. Quizá en el momento alguna canción no fue la más popular pero quizás el día que yo no esté físicamente en este mundo, la gente la escuche y diga, “coño, qué duro era ese tipo, qué buena canción”. En eso se basa mi arte y mi música. Y lastimosamente en los tiempos que estamos viviendo, la gente mide el éxito con números, no por calidad. Mi música yo la mido por calidad.

Por ejemplo, ahora puede salir una canción que quizás es una mierda, pero la promocionaron bien, tuvo un buen lanzamiento, la promovieron y la persona que está cantando la canción está trending en las redes sociales y hace que coja muchos números, ¿me entiendes? Pero no por eso puedes menospreciar lo que es una buena canción. Y quizás porque no tuvo la misma exposición que la canción de la persona que está trending, quiere decir que es una mierda de canción.

Eres un artista que claramente toma cosas del reggae: desde adlibs, forma de cantar, estéticas, y vas y fusionas todo esto. ¿Tú te consideras un artista más cercano al reggae o que está tomando cosas prestadas del reggae para llevarlo a un lugar mainstream?

Creo que soy de los últimos soldados del reggae que quedan. Y pude evolucionar y colarme, de cierta manera, puedo navegar en todo los géneros montado bajo mi estructura de reggae. Yo te canto un trap pero te rapeo. Te canto una canción de pop pero te rapeo como si fuera reggae. Y en mis canciones de reggaetón siempre le meto un ad-lib de reggae, o una melodía o una percusión de reggae.

Entonces, podemos concluir que quieres seguir llevando la bandera del reggae, te quieres quedar con eso.

No es que me quiera quedar sino que está en mí. Está en mi DNA y me siento cómodo con eso y dondequiera que pongo el sello, se nota que soy yo, ya es parte de mi esencia.

