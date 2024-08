La que te espera: consejos de millennials a la generación Z para tiempos de crisis

“Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo”. Lo decía el lema de Juventud Sin Futuro en 2011 y lo decía en negro sobre amarillo, en un cartel que ya podía ser casi una pieza del museo de la nostalgia. Las consecuencias de la crisis de 2008 empezaban a pegar fuerte y España era entonces el país de la Unión Europea con más jóvenes sin trabajo.

Casi 10 años después la mayoría seguimos sin casa y seguramente sin la esperanza de tenerla. Muchos de nosotros también sin curro tras la declaración del estado de alarma y de las pensiones mejor hablamos otro día. Y cuando parecía que todo empezaba a ir menos mal nos llegó un coronavirus y con él miedo y la incertidumbre, que en realidad nunca se fueron. Fuimos la primera generación que vive peor que la anterior, pero los Z serán la segunda, y la que venga después la tercera, y probablemente así siga sucediendo hasta el infinito.

Por eso le hemos pedido a algunos millennials que den un consejo, un aviso, que les digan algo que les hubiera gustado saber entonces, en 2008, a la generación Z. Como es obvio, todas las fotos son de hace unos cuantos años.

Marta Barrios, 30 años, recepcionista.

“No te juzgues por no ser lo que pensabas que debías ser o por no estar colocado donde creías que debías estar colocado. Estate atento a las oportunidades y piensa que un trabajo no tiene por qué ser el definitivo. Aún estando la cosa mal al final todo llega. Y tranquilo: igual con 20 pasas tu primera crisis existencial y laboral, que va pareja a una económica. Pero no va a ser la única”.

Jerva, 29 años, vocalista de Antifan

“No escuches consejos, sobre todo los que te acojonen y nunca de los que no se impliquen contigo. No pienses que todo depende de ti. Hay muchas cosas que están en nuestra mano, pero infinitas que no. Que no te engañen. Y sobre todo ten en cuenta que la mayoría de las cosas no tienen importancia ninguna”.



Jose Sanz, 37 años, gestor de cobros y autor de la cuenta de memes Concurseitti

“Un trompazo en lo laboral -y con las cosas del comer- siempre ayuda más a aprender que un ‘haz esto, haz lo otro’: te la lían la primera pero ya nunca más, y aprendes a detectar cualquier estafa laboral en cualquiera de sus múltiples ramificaciones. Que visto el panorama es lo mejor que le puede pasar a nadie, estar al quite ya desde el primer contrato a firmar que le planten delante.

A futuros, estar muy pendientes de qué sectores y/o desempeños de verdad son indispensables y, por lo tanto, escoger un buen camino a la hora de asegurarse una plaza laboral estable y que de verdad sea útil socialmente. Con todo esto a medio plazo se va a ver claro qué es imprescindible en una sociedad y qué no es más que una moda/repositorio de estafa piramidal/reubicación de gente con gran patrimonio familiar que sufrague sus excentricidades limítrofes”.

Marta Vega, 26 años, creativa y cantante de Marcos y Molduras

“A nuestra generación nos han dicho siempre que estudiemos para dedicarnos a algo que nos guste pero, oh, sorpresa, el trabajo es trabajo y por mucho que te guste no está pensado para hacerte feliz. Así que no te frustres si acabas dándote cuenta de que dedicarte a lo que ‘te gusta’ no te hace sentirte tan realizado como esperabas”.

Gonzalo Herrera, 27 años, editor jefe de VICE España

“No te sientas culpable por no ser capaz de encontrar trabajo. No es culpa de que no tengas experiencia previa, ni mucho menos de que no lo intentes lo suficiente. Simplemente, no hay trabajo o no lo hay para ti. No dejes que nadie te diga lo contrario. Por otro lado, si aún estás a tiempo, repiénsate lo de ir a la universidad y sé hiperrealista con lo que vayas a hacer en los próximos años; perseguir tus sueños en la mayoría de casos es una fantasía turbocapitalista”

Cristina García, 25 años, periodista en una agencia de comunicación

“Al ser joven y no tener apenas experiencia te harán creer que te están haciendo un favor contratándote. Bajo esa premisa aprovecharán, en algunas ocasiones, para recortarte derechos laborales. Al fin y al cabo “te están enseñando a trabajar” y por ello deberás cumplir con todo lo que te pidan. No es cierto: tienes el conocimiento de sobra para realizar tus tareas. Los jóvenes somos los eternos olvidados al no representar un gran bloque electoral al que dirigirse. Necesitarás protección, así que afíliate a un sindicato”.

Enrique Rey, 28 años, ingeniero, navegante y escritor

“Las crisis no son una oportunidad sino una putada, pero si algo tienen de bueno es que evitan que tengas que renunciar a nada para ponerte a hacer lo que te gusta. Y, si se pueden permitir ayudarte sin que suponga un esfuerzo enorme para ellos, nunca te sientas mal por recibir dinero de tus padres. Con el tiempo te darás cuenta de que es lo que hacen todos esos músicos y escritores a los que admiras”.

Cristina Barrial, 26 años, doctoranda en Antropología Social, antes trabajaba como teleoperadora

“Cuando llegues a la universidad -si es que quieres hacerlo- vas a descubrir todo un universo de gente diferente a ti. Chavales con padres universitarios, e incluso abuelos. Quizá te sientas un poco fuera de lugar, pero no te preocupes: es importante que estés ahí, porque nadie se lo esperaba. En caso de que decidas no hacer una carrera eres igual de válido, no lo olvides.

Eudald Espluga, 29 años, periodista cultural

“Si alguien te dice que las crisis también tienen cosas positivas, que generan nuevas oportunidades y enseñanzas, aléjate rápidamente de esa persona. Especialmente si llaman ‘creatividad’ a ese intentar salir adelante, y proponen que te humilles haciendo un brainstorming: la precariedad no es una escuela de crecimiento personal”.

Alberto Arminio, 28 años, recepcionista en un hotel, emigró a Edimburgo y allí sigue

“Todo lo que te rodea puede crear una burbuja que te empuje a seguir los pasas de los demás, del afuera, y a olvidar los tuyos propios. Quizá es lo único que me habría gustado saber en 2008”.

Leila Rodríguez, 27 años, pintora y producer

“Estudié una carrera en la que no aprendí nada que haya usado diez años después de empezarla. Como no sabía qué elegir, me dejé llevar bastante por eso de que, además de gustarte, tienes que pensar en que ‘tenga salidas’. No seas como yo. Si tienes dudas, tómate tu tiempo y trabaja de otras cosas, de lo que salga hasta que eso te acerque a tomar esa decisión sobre cómo encaminar tu vida antes de sucumbir a la presión y hacer algo que no va contigo. No pienses que es necesario estudiar una carrera. Hay muchas opciones y todas son igual de válidas”.

Julio García, 32 años, arquitecto técnico

“Sé bienmandao, sé humilde. Hay que tener mucho valor para ello. Habla poco y escucha mucho, de todo se aprende, en especial de la gente mayor, escarba en su experiencia, trátalos con respeto, no te calles las cosas pero piénsalas dos veces antes de soltarlas. Llegará el día que de tanto escuchar al final tengas algo que decir, une, no separes, al contrario de lo que dice el cartesianismo, encontrarás puntos de encuentro y hoy día eso vale mucho. Aprende un lenguaje de programación. Cada vez las máquinas tienen más trabajo y menos los humanos, si hablas su idioma podrás interactuar con ellas, y siempre encontrarás personas detrás. Las ideas no valen nada, pero ayudan a renovar formas de hacer. Pon en práctica tus ideas. Y ten en cuenta que siempre es mejor que te digan so que arre“.

Alba Carballal, 27 años, escritora y guionista, estudió arquitectura

Imagen vía Alberto Almayer.

“Sé instintivo. A los veinte años casi nadie tiene ni idea de lo que quiere. Y cuanto más claro lo tengas, más plagada de prejuicios estará esa decisión. Por eso, y muy especialmente durante los años en los que te empiezas a orientar en la maraña de posibilidades, es importante estar abierto al cambio. Hazle caso a tu cuerpo: si el camino que has escogido te resulta un infierno por entregas, créeme, no es para ti. No pasa nada por dar un volantazo. Ni tampoco por haber dado un rodeo. Acuérdate de que nadie te está esperando al otro lado con un contrato en la mano”.

Dani de la Orden, 31 años, director de cine

“Se me hace muy raro dar un consejo porque solo puedo hablar desde mi profesión, la dirección de cine, y cada camino laboral es un mundo. Pero si la crisis sanitaria que estamos viviendo se traduce en que una crisis como la que vivimos nosotros, en el sector audiovisual lo que ocurrió durante 2010 es que no había casi nada de curro. Aún no había plataformas de streaming y el sector no pasaba por un buen momento. Si me volviera a ver en una situación parecida me diría a mí mismo que es mejor no esperar a que alguien vea ‘lo que sé hacer’, que es mejor tirarse a la piscina ya sea rodando, escribiendo o cualquier cosa relacionada con la comunicación. Nadie va a juzgar tu fracaso, pero sí que te pueden recriminar no haberte lanzado. Y con razón”.

Antonio Trapote, 28 años, toca y canta en Ambre y estudia musicología.

“Despierta y formula tus propias ideas. No escuches ninguno de estos consejos, nuestra generación ha fracasado”.