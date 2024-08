Crítica: así está el nuevo disco de Arcade Fire

Hay que decirlo, las expectativas estaban altas después del extrañísimo pero genial Reflektor de 2013. En esa ocasión, el disco que fue producido por James Murphy de LCD Soundsystem (y donde incluso participó David Bowie) puso definitivamente a Win Butler y su combo en lo que quizá ha sido el punto más alto de creatividad de la banda canadiense. Hoy, cuatro años después, Arcade Fire nos entrega un Everything Now raro. Muy raro.



Desde el 1 de junio de este año la banda empezó a sorprendernos, antojarnos y tirarnos pistas de lo que se venía. Primero fue el tema que le da el nombre al disco, algo súper contagioso, movido, sonoramente atractivo y definitivamente excitante con un cierre explosivo que invita a corear durísimo. Después vendrían ‘Creature Comfort’, ‘Signs of Life’ y, por último, ‘Electric Blue’, que bien podrían ser las más atractivas del tracklist compuesto por 13 canciones de las cuales cuatro son interludios: dos versiones de ‘Everything Now’ y dos versiones de ‘Infinite Content’.

A primera escucha, podría decirse que este disco se siente plano y reiterativo en temas como la posmodernidad, la muerte, la soledad y el narcisismo, mientras que por otro lado te suelta melodías que hacen moverte y entonces sientes que quieres bailar llorando. En un primer momento el disco resulta extraño e incluso puede llegar a no gustar. Sin embargo, después de repasarlo y escucharlo más de una vez, se van encontrando detalles que fácilmente podrían haber pasado inadvertidos y al final resultan siendo interesantes, como el hecho de que dentro de la fórmula existente hay exploraciones sutiles que vale la pena reconocer.

Otra de las cosas interesantes que tiene este Everything Now son sus transiciones. Poder pasar de lo fiestero en canciones que pueden ser himnos innegables como ‘Everything Now’, al reggae dub extrañísimo de ‘Peter Pan’ o ‘Chemistry’, y luego migrar a lo melancólico y existencial con ‘We don’t deserve love’, casi creando un aura de energía que se va destruyendo, pasando de lo colorido estallado a una especie de escala de grises medio deprimente. También, por la manera en la que se propone el intro ‘Everything_Now (continued)’ y el outro ‘Everything Now (continued), podría, muy pretenciosamente, entenderse como un ciclo infinito y repetitivo de la vida misma.

Calificación: 3.7

Puedes escuchar Everything Now aquí abajo e ir calentando para su presentación en Bogotá el próximo 5 de diciembre junto a Bomba Estéreo.

