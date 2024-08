Critiqué la aburrida playlist mensual de Taylor Swift

Hubo momentos en Reputation de Taylor Swift en que parecía querer volverse más cercana al público; ya sabes, a pesar de sus repetidas alusiones a la enemistad con dos de las personas más famosas del mundo. En «Gorgeous» por ejemplo, cantó sobre cómo llega a casa con sus gatos y, aunque su vida pública fue uno de los temas del álbum, surgieron también los típicos temas de relaciones y amor.

Ser familiar sería una buena imagen para Taylor Swift ahora más que nunca; está atravesando una ola de malas opiniones públicas, así que reintroducir al mundo a Taylor, la Persona, parece humanizador y sensato. Para este fin, publicó una playlist en Spotify de las canciones que le gustan en ese momento (la lista será actualizada cada mes), además tiene un diseño de portada de Spotify #auténtico. Lector, aquí mi crítica.

«Mine» – Bazzi

Bueno, empecemos. Aquí dicen «fucking» en los primeros 20 segundos, porque Taylor maldice igual que tú. Por favor.

«Rhythm of Your Heart» – Marianas Trench

Tengo mucho qué decir sobre Taylor Swift. Su habilidad para escribir coros no es precisamente mala. No es sorprendente que le guste esta canción, una verdadera melodía pop.

«Loving Is Easy» – Rex Orange County

Aquí en Noisey nos gusta Rex Orange County. Esta pasa.

«Heartbeat» – Haux

Está bien. El efecto de sonido como palpitaciones es un poco excesivo. También, ¿sabías que ahora Taylor es cool y le gusta el R&B minimalista? Porque sí le gusta, ¿ves?

«Pick You Up» – LANCO

¿Será esta la fantasía personal de Taylor Swift destilada en una canción?

«Win You Over» – LANCO

En comparación, la parte que coquetea con el rap es mi pesadilla personal destilada en esta canción.

«Tequila» – Dan and Shay

Suena como algo que un par de adolescentes de 15 años llamarían “nuestra canción”. Rima «tequila» con «see ya». Pulgar abajo.

«Belong» – Cash Cash, Dashboard Confessional

Cómo han caído los poderosos de las alturas de The Swiss Army Romance. Qué vergüenza, Chris Carrabba; qué vergüenza, Taylor Swift.

«There Are Many Ways To Say I Love You» – Sylvan Esso

Me gusta Sylvan Esso, pero esta canción suena como sacada de Juno y/o un comercial de bancos.

«Truly Madly Deeply» – Yoke Lore

¡Cover de Savage Garden! Vamos a analizar muy cabrón este track. Para tu información, Taylor, en este caso la mejor es la original.

«Don’t Want You Back» – BØRNS

Está chida, soy objetiva. Taylor no recibe puntos por disfrutar esta canción, porque es imposible no hacerlo.

«Unlock It» – Charli XCX ft. Kim Petras and Jay Park

Mira arriba.

«Your Favorite Song» – Eighty Ninety

Me salté esta por el título, lo siento.

«Taxi» – EXES

No me parece que sea muy buena, pero fácilmente pudo estar en Reputation.

«Cologne» – Haux

Suena como un artista completamente diferente al Haux que apareció en la playlist hace tiempo, pero supongo que es la misma. Ahora la cantante tiene un acento como de Marcus Mumford (ya sabes cuál) y si no dejo de escucharla después de 5 segundos voy a gritar.

«Heart Break» – Lady Antebellum

No puedo criticarla, en serio. Soy una señora borracha siempre.

«Heaven» – Julia Michaels

¡¡¡No puedo ser objetiva porque amo a Julia Michaels!!!

«Always Be My Baby» – Anderson East

Es un cover de Mariah Carey y me gustaría saber quién chingados se cree que es Anderson East.

«Delicate» – Taylor Swift

No voy a mentir, es taaaaan cool ponerte en tu propia playlist. Pero odio cómo suena.

«Good Life» – G Eazy and Kehlani

Sólo quiero tomar un segundo para decir que la voz de Kehlani es hermosa y G Eazy es vergonzoso.

«Honey» – Kehlani

Reseñé esta canción cuando la lanzaron y sigo pensando que es linda. Además no hay G Eazy. Mejor opción, Taylor.

«All the Stars» – Kendrick Lamar and SZA

A quién no le gusta este track. A Taylor le gusta el hip-hop, sólo para recordarlo, gracias.

«Big Ole Boss» – DeJ Loaf

No me sorprende que los sintetizadores de esta canción le gusten a Taylor, quien usó sonidos similares en Reputation, pero DeJ Loaf suena mucho mejor que ella.

«No Fear» – DeJ Loaf

¡Divertida, funky! Sí, soy la tía chida, ¿Y QUÉ?

«Don’t Let Me Down» – Joy Williams

¿Salió en Grey’s Anatomy? Porque debería ser parte del soundtrack de Grey’s Anatomy.

«She’s Casual» – The Hunna

Es como The 1975, pero en mala. La 1974, jaja.

«Her» – Majid Jordan

A TAYLOR SWIFT LE GUSTA EL R&B CONTEMPORÁNEO, POR FAVOR RESPÉTALA.

«Real Friends» – Camila Cabello

La canción más Tayloresca de Camila, así que tiene sentido.

«One I Want» – Majid Jordan ft. PARTYNEXTDOOR

Por alguna razón, me imagino que Taylor Swift cocina con esta canción. No sé, es lo que siento.

«While We’re Young» – Jhené Aiko

Es una bonita canción y Jhené Aiko tiene una linda voz, ¡¡¡eso es lo único que quiero decir!!!

«End Game» – Taylor Swift ft. Future and Ed Sheeran

Para ser honesta, es una buena broma.

«Honey Hold Me» – Morningsiders

O sea, neta esto suena como Sheeran con banjo, pff.

«Replica» – Bootstraps

Extremadamente aburrida.

«Love Together» – Holly Arrowsmith

Igual ésta, pero un tanto más amable.

«Come Home Safe» – Trent Dabbs

Soy británica, así que sigo sin poder creer que la gente escoja nombres como Trent Dabbs.

«Back to My Ways» – John Vincent III

Oh, ya veo que estamos en la parte con el hombre triste y una guitarra de la playlist. Obviamente, me gusta esta canción y me siento más molesta conmigo misma que lo usual.

«Mr. No Good» – Bombargo

Bombargo suena como una moda de baile viral.

«Harvest Moon» – Handsome Ghost

La hora del hombre triste con guitarra aún no termina. Los compositores podrían describirla como “vibrante” y por tanto la odio.

Berenstein – The Band CAMINO

La canción es MOLESTA

«More I See» – S. Carey

No tengo muchas esperanzas de que esta playlist —que se convirtió en el CD que una señora llevaría en el auto todo el tiempo— termine bien.

«All on Me» – Dewin Dawson

Sí, tenía razón.

«Asking For a Friend» – Dewin Dawson

Cristo, estoy tan feliz de que haya terminado.

Esta playlist en definitiva parece diseñada para personas decepcionadas de que Taylor Swift «haya dejado sus raíces country atrás», para asegurarles que todavía le gusta el country, mucho. Está bien que le gusten cantantes de R&B como Kehlani y Jhené Aiko, pero en general es mala y no hay nada muy brillante, y se siente más #cercana a los padres que a los adolescentes, si es que eso fue lo que intentaba. Sin embargo, por el amor de Dios, ¿puedes entender que a Taylor Swift le gusta el R&B, puedes? OK. ¿Quién quiere saber lo que vendrá en la playlist del próximo mes?… ¿Tú?

