Crónica de una revancha: Así fue la Final Internacional de Batalla de Gallos 2018

Son las 10:28 AM del viernes 7 de diciembre en Buenos Aires y Valles T, el representante de Colombia en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2018, no aparece. Faltan dos días para el evento más importante de freestyle a nivel mundial, y alguien de la organización insiste en que le marquen a Valles T al cuarto. Pasan diez minutos, veinte, no aparece, no hay respuesta.

Mientras tanto, en un piso subterráneo del Hotel Pulitzer de la capital argentina, algunos de los finalistas convocados al evento se reparten entre sillas dispersas y una sala de juegos donde se reúnen con la prensa especializada y tradicional de la región, quienes hemos venido de todos los rincones del orbe hispanoamericanos a presenciar un evento sin comparación, en el que, entre los favoritos estuvieron el mexicano Aczino ––”el mejor maldito freestylero quer se ha parido”––, el genio local Wos, el polémico español Arkano, la revelación de Perú Jaze y la antes mencionada estrella en ascenso Valles T, que aún no aparece, que sigue sin bajar de su cuarto.

No es prepotencia, aclaro. No es como que estemos frente a un rockstar que se da el lujo de llegar a la hora que le antoje y hacer lo que le plazca. No. De hecho, cuando finalmente llega a la reunión con los medios saluda casi a todas las personas de la sala, desde organizadores del evento, hasta a sus compañeros de batalla. Se ve tranquilo pero no confiado, mira a todo lado como quien escanea el lugar buscando algo que le pueda funcionar, quizás ahora, quizás más adelante.



“Hace unos días me levantaron la mano como un campeón y vengo que me la levanten otra vez”, dice expectante el MC, que ha sido dos veces semifinalista de La Batalla de los Gallos en Colombia durante los últimos años, campeón de eventos callejeros en distintas ciudades del país y finalmente campeón nacional en 2016 con cupo a ser el representante del país del Sagrado Corazón en la final internacional de Perú de ese mismo año, donde llegó hasta cuartos.

Su camino hasta el momento ha sido un constante ondular entre el freestyle callejero montándose en buses, recorriendo ciudades, y el de competencia, ganando cada vez más relevancia internacional. “Este 2018 me puse las pilas porque si el campeón de 2016, considerado el mejor de Colombia, pierde en el 2017 y vuelve al 2018 y vuelve y pierde…ya no pasa nada, se queda en el olvido”, dice. Por eso a esta final internacional de Argentina vino con hambre de podio, entendiendo que su lugar en el mundo está en las competiciones, en hacerse un nombre que se repita en el extranjero, que represente en eventos locales, que sea la ficha de mostrar en grandes presentaciones y shows de artistas internacionales. “Si el freestyle me tiene aquí ¿por qué voy a decidir mañana que no voy a improvisar más? Siento que el freestyle me alimenta en todo momento”.

Foto por: Bruno Grappa |Noisey en Español

Valles T está en su habitación, frente al espejo, rimando cada cosa que se le viene a la cabeza. Hace la mímica como si tuviera el micrófono en una mano y un contrincante enfrente. No prepara rimas, pero le empieza a tirar a Arkano, a Aczino, a Wos, a KDT, a Jaze, a cualquiera contra el que le toque enfrentarse en unas horas. Le grita a su reflejo del otro lado del cristal con las ganas con las que lo haría contra una persona de carne y hueso. Aletea sus manos y sus gestos. Tienen que ser más agresivos o más intimidantes según sea el caso. Imita los objetos que tiraría, los pasos que haría en la tarima y, sobre todo, adecúa su subconsciente para que al imaginar el rostro de su competidor, el miedo no se materialice ni lo traicione estando frente a las miles de personas que, como pueden apoyarlo a él, pueden darle ventaja a su rival.

––¿Investigas sobre tus contrincantes?

––Sí, claro. Uno tiene que nutrirse de datos por si se le meten con algo personal poder responder.

––Y aparte también lees mucho diccionario y libros y periódicos locales.

––Hay que cultivarse todo el tiempo, no sabes con qué te van a salir o qué punchilne te va a parar la batalla.

El tipo es carismático, como suelen ser los habitantes del trópico. Es sagaz, divertido y, a veces, aunque se salga de la competencia, se pone político. Entendió que su lugar en la tarima no es solo para callar al oponente y ganarse el respeto de los jueces y los celosos seguidores de las batallas, sino que está llevando un mensaje a literalmente millones de personas que están viendo las transmisiones en vivo de sus peleas, que repiten sus videos en YouTube, que están ahí, en el lugar del evento. Y lo aprovecha.

“Puede que te diga que las venezolanas se deben respetar o estamos batallando y de un momento a otro llego y te digo que los estudiantes que están marchando en Colombia tienen la razón, como que alguien que esté solo en plan batalla, va a decir que eso no tiene nada que ver, estamos sacándonos la sangre. Pero mi punto de vista desde la lucha me lleva a eso. Digo, esta es la oportunidad, vamos a hacerlo aquí”. Lo dice con la convicción de que cada palabra que sale de su boca es un mensaje que le va a llegar a un montón de personas y que debe sacarle el mejor provecho.

Foto por: Bruno Grappa |Noisey en Español

Es domingo 9 de diciembre y Buenos Aires es una bomba de tiempo. La fila afuera del Club Hípico Argentino supera unas tres cuadras de largo. Falta una hora para que todo arranque y otras cuatro para que River y Boca terminen de definir su dramática final de la Copa Libertadores de América.

Adentro, un equipo de logística pule los últimos detalles para el evento. La sala de prensa recibe periodistas de todo el continente que escapan de un sol incendiario o simplemente se atragantan de snacks. Valles T y los otros finalistas están encerrados en un lugar al que nadie que no sea de la organización tiene acceso. Se escuchan comentarios de que está tranquilo y eso quizás sea todo lo que se sepa hasta que se suba a la tarima y haga lo suyo.

Foto por: Bruno Grappa |Noisey en Español

Finalmente Valles T se sube al escenario, es el siguiente después de que anuncian al ecuatoriano Switch, sale dando pequeños saltitos, alzando las manos y cerrando el puño contra su pecho vestido de una chaqueta mitad amarilla y mitad negra. De su lado, a la derecha de los jueces, están también sentados Wos, Aczino, Dozer, Yeriko, Neón y RVS.

Es el primero en salir. Saluda al público y su ovación retumba en el escenario. El primero en caer a sus pies fue KDT, un dominicano cuyas rimas picantes no fueron suficiente para el colombiano. La segunda ronda fue contra Pepe Grillo, el chileno que ya había llegado a la final internacional del año pasado y que para hacer historia debía superar estos cuartos de final. Sin embargo en el mano a mano con imágenes, la contundencia de Valles T y su ingenio le dieron como premio uno de los punchlines más memorables de la tarde y con esto su paso a semifinales.

Afuera, el calor consume los edificios y las calles de Buenos Aires. Adentro los mejores freestylers de latinoamérica están cada vez más cerca de conocer al nuevo rey de La Batalla de Gallos. De un lado Valles T y Wos, del otro Bnet y Aczino. De los cuatro un solo campeón y un podio en el que solo caben dos.

Lo que sigue, en este punto es simplemente o un final inminente o un hecho histórico. Valles T versus Wos. Un colombiano en territorio argentino y un argentino que llegó como uno de los favoritos este año a reclamar una revancha frente a Aczino, por la final del año pasado en Ciudad de México. Y ahí estaba él, a punto de pasar a la final o disputar el tercer puesto. Aunque las rimas fueron parejas, hay que decir que el respaldo del público en la casa de Wos fue evidentemente nacionalista. Aún así, Valles T no le bajo un segundo y la tenacidad de enfrentarse al más reciente subcampeón mundial le aseguró dos de los cinco votos de los jueces, y con esto también escribir su nombre como una de las grandes promesas del freestyle internacional.

Foto por: Bruno Grappa |Noisey en Español

Valles T, pelo negro crespo, 22 años. Un arsenal en la garganta y una agilidad mental envidiable. Un estilo fresco con un flow innegable y una furia de francotirador. La pelea por el tercer puesto la ganó contra el español Bnet con cuatro de los cinco votos del jurado pero, sobre todo, con un repertorio clarísimo de rimas asesinas, juegos de palabras que el público tardaba en entender, pero que destruían a su oponente a cada segundo que pasaba.

El resto es historia. Wos le ganó Aczino en casa, pero a la revancha de España 2019 se van dos capos y una estrella cuyo ascenso solo promete buenas batallas y punchlines épicos.

Acompañamos a Valles T en su papel histórico en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2018 en Buenos Aires. Así fue como lo vivimos:

