XX años de Vive Latino: El eclipse del futuro y el pretérito

Una década y luego otra. 20 años de Vive Latino. Del festival más especial de la geografía mexicana. Casa de la emergencia y la consolidación. La cumbre del rock latino. De los momentos más especiales de nuestra juventud. Donde los pogos y los abrazos espontáneos han dado valor a una escena creada por y para el público.

Son dos decenas de años de algo que da pequeños pasos hacia el cambio mientras se aferra a su identidad. 2019 marcó veinte ediciones de un festival que a través de momentos especiales, parece encaminarse hacia una década de renovación. Entre más de 70 sets, 20 horas de música en directo, y cientos y cientos de experiencias compartidas, es necesario detenerse un momento y recapitular. Tomarse el suero y crear una reflexión que nos lleve de vuelta al sábado y domingo pasado, donde Caifanes nos volvió a elevar a su dimensión, donde Alemán encumbró al hip hop nacional, y donde Intocable hizo que el norteño resuene en el Foro Sol en los siglos por venir. Lee a continuación cómo disfrute el Vive Latino 2019, y después mira la fotogalería que preparamos para la ocasión.

Algo distinto

Vuelvo a entrar por en medio de la “U” del Foro Sol. Esos papelitos que cuelgan año con año a la mitad de las gradas bendicen nuestra jornada. Es sábado y Jumbo está tocando en el fondo mientras los tragos comienzan a correr. Después viene División Minúscula y la secundaria me tira un guiño que no cesaría a lo largo de la jornada. Invitan a algunas personas al escenario, pero este Vive fue el Vive de los invitados. Para ese momento, la plancha de asfalto frente a la tarima principal ya comenzaba a mostrarse en parte llena. Y llegó Fobia, y el en parte se convirtió en totalmente lleno.

Sentirse vivo era universal. Éramos 60 mil superando la voz de Leonardo. Tocaron lo suyo y dieron paso a Caifanes, la banda que logró concentrar al mayor número de fieles. Fue un hacerse sentir especial mutuo. Aunque, sobra decir, que no se equipara en nada a lo que se vivió en 2011. Las emociones no lograron desgranarse a ese nivel. De manera general siento que, aunque disfrute a Fobia, Caifanes, el Gran Silencio o Café Tacvba, fue lo mismo verlos ahora que en una ocasión anterior. Aunque quizás sea mi error esperar algo distinto. Era el aniversario XX del Vive y eso planteaba escenarios muy distintos. Un homenaje a todos los éxitos que han sonado en esas bocinas o sets con peculiaridades para la ocasión. Al final creo que tuvo más que ver lo primero.

Caifanes (Foto por Daniel Patlán)

En español

El sábado prometía acabar bien. Editors y Foals. Sin encantarme decido dedicarles un rato. Se empalman un poco pero campechaneo el tiempo. Los dos compiten con Ska-P, la banda que vuelve al Vive Latino después de seis años, y se nota. Cuando llegué al escenario de los de Birmingham me colé sin mucho problema hasta adelante. Está visiblemente vacío. Me quedó a escuchar un rato y me muevo a Foals. Ahí están unos amigos que encuentro sin mucho problema porque tampoco hay mucha gente. Una de las bandas en inglés que parecen tener mayor atención en nuestra generación tocando frente a una multitud menor. Con The 1975 y Haelos, a quienes ya no vi, los comentarios son más o menos iguales.

Es fácil darse cuenta entonces que el Vive Latino sigue siendo un festival de nicho sumamente específico. Un nicho que se decanta por la música en español y por el majestuoso momento que se vive en ella. Lo de bandas como Gorillaz o Blur en años pasados son excepciones que sirven también a ese sector demográfico al que VL ha logrado consentir a lo largo de dos décadas de historia.

Haelos (Foto por Daniel Patlán)

La cuota tabú

Caía la madrugada del primer día del Vive y con ello los fuegos artificiales y la música de Queen. El “eo”, Bohemian Rhapsody y todo ese hype. Se ven algunos sombreros y texanas por ahí. Comienzan a sonar los acordeones y todo se va abajo. Se aclama a Intocable como casi a ningún otro acto que haya podido ver en la historia del Vive Latino. La gran I se presenta en el Festival iberoamericano de Cultura Musical y lo hace con un golpe tras otro. Canción tras canción. La gente los repite como tomarse dos litros de cerveza. Y se ven claramente contentos. Ellos y nosotros. Es norteño y lo cantamos en el Vive. Así de hermoso.

También en esa cuota de actos tabú que Vive Latino suele incluir, es necesario mencionar a Juanes, Technotronic y Miranda!, cada uno con sets hechos a la medida, cumplidores, para el chacoteo oportuno. Ocasiones especiales para liberar espíritus prejuiciosos mientras se anuncia la guitarra de Lolo y nos ponemos la camisa negra.

Boma Estéreo (Foto por Daniel Patlán)

Defequense por necesidad

Es mañana del domingo y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Boca seca y acordeones on my mind. Una parada técnica por un pozole en los populares mesones de don Tony y a lo que sigue. El pavimento donde alguna vez voló Senna hierve pero ya hay un desfile de Attack y Delfino corriendo a la tarima con las plantillas en fuego. Es cuarto pa’ las cuatro y el DF ve subir a uno de sus hijos pródigos. Franco Genel toma el mic y la cosa revienta. No sé con precisión cuántas personas haya pero seguro hay más que en horarios y escenarios “estelares” del sábado por la noche. Es latino pero se les olvida que estamos en el distrito, pá. Y en este desmadre de concreto tocado por Dios y Rockdrigo González, no hay otro rimador con la suficiencia identitaria hacia sus pares que tiene el señor Tino de apellido el Pingüino. Se vale de media hora y nada más. Media hora que, de alguna forma, lo conectan con el resto del día. Porque aquí hay un vínculo. Del Imperial vas a la terminal del ADO y de ahí a Ciudad Satélite.

El cielo nublado por fin deja las amenazas y va a lo suyo. En el Foro Sol ya se escucha a Alex Lora mentando madres, y eso hace olvidar cualquier memoria, incluyendo que la lluvia comienza a mojarte de pies a cabeza. Son tres almas en tu mente. El blues de tus papás. Chacoteo y chelas entre coros de chilango. Somos defequenses por necesidad, como dice el Tri. Y aquí estamos. 20 años después. Pintándole el dedo a Trump y dejando la garganta en una triste canción de amor.

Ahí mismo, un rato después, pasamos del chilango incomprendido a la chilanga banda. Rubén, Meme, Joselo y Quique otra vez en un Vive Latino. Entregan lo de siempre y un poquito más. Sin mucho más que reseñar. Pero agradezco ser testigo de esto. Del vínculo generacional de las cachuchas chacas con las chamarras de malafacha entre chupe y pachanga. No hace falta más.

Café Tacvba (Foto por Daniel Patlán)

Eclipse total

Las nubes comenzaron a tapar la luna. El escenario está obscuro y solo ilumina ese haz blanco cayendo desde el cielo. Pasan uno, dos, y hasta cinco minutos de la hora pactada. Nadie, ni Tocadiscos Trez, sabe qué pasa. Pero no hay hora que no llegue ni plazo que no se cumpla. Y esa hora y ese plazo llegaron para Erick Raúl Alemán Ramírez.

El negro de su ropa y de la sombra en su rostro contrasta con los flamazos que comienzan a dispararse mientras se escuchan los primeros raspados de Trez en la pista de “El Compa Ramiro”. Alemaniaco se para frente al atril y comienza a hacer lo suyo. Se saca la gabardina y se pone la snap. El escenario ya le queda chico cuando comienza a repartir esa canción que hizo especialmente para el aniversario veinte del Vive Latino. Se vuelve a apagar todo y llega “esa puta rola que odia”, sentado solo en la obscuridad y recordando a Pachón. Pero ahí está la clica. Aparecen Muelas, Yoga, Zupreeme, Gross, Fana y el resto de barriobajeros. Después se sube Yung Sarria y sobreviene el éxtasis del simón generalizado y los gallos echando peste. El problema del poco tiempo en los sets vuelve a aparecer y cuando menos creemos ya nos tenemos que trepar en la Toyota. Cuatro minutos de “Rucón” entre nubes de humo denso y vapores humanos que le ponen punto final al momento. Pónganle la toga y el birrete. Esta fue la noche de Alemán.

Presenciar esto y no preguntarse por qué hubo menos de cinco actos de hip hop a lo largo del fin de semana resulta ineludible. La gente movió su pieza, y de alguna forma, es necesaria la respuesta del otro lado, que los bookers hagan su jugada. No se puede aplazar más la oportunidad. Un vato de Baja Cali les puso el peón en la mano.

Alemán (Foto por Daniel Patlán)

Rockeros, ya llegó el reggaetón

Me acordé de esa vez. Un jueves medio inusual, salimos de la prepa, conseguimos un boleto, y fuimos a ver a Nine Inch Nails, Zurdok y of Montreal. En la madrugada tocó Pablito Mix, y contrario a mucho de lo que la intensita conversación alrededor de su inclusión en el line up generó en su momento, la gente pareció pasarla chido. Yo la pasé chido.

Se fueron cinco años desde entonces. “Rockeros, ya llegó el reggaetón al Vive Latino”. No sé cuántas almas caerían en desgracia si el tuit que postearon los Ghetto Kids se proyectara en la pantalla principal del Foro Sol el domingo por la noche. Pero había cosas bien claras. Las matas engrisecidas se agitaban con la voz de Jonathan Davis. Y a la izquierda, en una tarima a menos de un kilómetro de distancia, el perreo volvía a pasar lista.

No sé con claridad cuál fue el primer coqueteo entre el Vive Latino y el reggaetón. No sé si fue Pablito o Calle 13 o alguien antes de ellos, pero sí me queda bien claro que lo que hicieron Uzielito Mix, Noizekid, y los Ghetto Kids juntos la madrugada del lunes, es un testamento definitivo del festival. No éramos pocos. Éramos bastantes más de los quizás lo admitan. Y volvimos a pasarla chido. Volví a pasarla chido. Un DJ set que me devolvió la vida que, siendo totalmente honesto, Korn no fue capaz de provocar. Ni Dillon Francis antes de su cancelación hubiera sido de levantar tantos muertos. En poco más de una hora, se encargaron de tirar otro gancho al nicho del festival. Porque estuvimos en el Vive Latino. Vive. Latino. Y nadie puede ignorar la coyuntura del reggaetón. Ni siquiera el propio festival, que cerró su edición XX con bellaqueo tronando en sus bocinas.

