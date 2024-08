Crudo está enfrentando a sus demonios apunta de dembow brutal

No hace falta ser un matón para confrontar a los haters, ni un chamán para darle la cara a las manifestaciones espirituales que a veces nos rodean. Esto lo tiene cada vez más claro Crudo quien en el pasado en canciones como “Benny Blanco” , “Hubiera” y recientemente en “Dele la cara (Bendiciones)”, ha tirado punchlines con calidad de knock out en las que parado en la raya y, libre de miedos, se ha medido con lo que se le interponga en el camino.



Pero su actitud no es la de un buscapleito, sino más bien la de un tipo que sin más defensa que su verbo se para sin escudos a responder críticas y mensajes que le llegan del más allá.

“No copio”, el más reciente sencillo de su disco Esmeraldas, que se sigue cocinando en las montañas de Medellín, es una nueva lucha, una en la que está reafirmando que su experimentación con ritmos más cercanos al mainstream como el dembow y el reggaetón, son solo una excusa para decirle a radicales y puristas que si se le da la gana puede hacer hasta death metal y su esencia va a ser la misma, y el mensaje va a ser el mismo.

O como dice en su canción, “lo que sobra es tumbao para repartir”.

Y mientras el beat de The Colombians retumba caliente de fondo y el video de U&D conviven la diversidad de los parches, la letra se debate entre frases para picarle la lengua a sus haters como: “Estamos nítidos, nítido, patente/ Pa’ los mal hablados saque, saque repelente/ tengo la oreja roja como la línea caliente/ porque la tiro transparente /you heard me?”, y otras en las que se remite a los que dejaron el plano terrenal y lo visitan en sueños como: “mis muertos me guían y a veces los convoco” o “un amén por los que duermen debajo una cruz/ que no me hale más las patas y busque la luz”. Y aunque parezcan dos intenciones diferentes, el mensaje es uno “ Solo quiero respirar, no llenarme de moco/Hacer vida tranquilo hasta que me apaguen el foco”.

Crudo está reescribiendo los límites de lo urbano y destruyendo las barreras de género y esta canción lo demuestra:

https://www.youtube.com/watch?v=aNi_KtCNpNI

