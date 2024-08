¿Cuál es el mejor lugar para salir en una primera cita?

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

¿La gente sigue saliendo en citas? Pensé que ustedes los millennials habían matado las citas para siempre con el uso de Tinder. ¿Saben lo que habría dado por tener a Tinder cuando tenía 22 años? Habría pagado al menos seis dólares por esa mierda. Pero en lugar de eso, tuve que salir en citas. Tuve que sentarme allí y conocer de verdad a la gente antes de averiguar si tenía alguna oportunidad para al menos poder tocarla. Horrible.



Videos by VICE

De cualquier modo, creo que ir al cine es una buena opción para una cita, ESPECÍFICAMENTE para una primera cita porque no tienen que hablar. Ni siquiera están obligados a mirarse el uno al otro. Pueden sentarse allí en silencio y disfrutar de la proyección de, por ejemplo, Invisible Man. Una forma totalmente relajante de iniciar con el pie derecho. Si ella te toma de la mano durante la película, definitivamente le gustas. Si no lo hace, tienes trabajo por hacer. Las señales son completamente claras. En un mundo análogo, ir al cine en una primera cita reduce todo el ritual a su forma más simple posible. Luego, al salir de la película, puedes decir: “¿Sabes? Si yo alguna vez me volviera invisible, NUNCA le haría esa bajeza a una dama”. Bum. Claramente, eres uno de los buenos.

Prefiero ir en una cita al cine que a un juego de ligas menores, porque no quiero tener una cita en la que haya presión para divertirse. ¿Tiene sentido? Ahora tengo tres hijos, así que cada vez que salimos de excursión en familia, tengo que sentarme allí y evaluar cuánto se divierten todos en tiempo real, como si fuera un encuestador de grupos focales de CNN pidiéndole a la población que vote durante un debate presidencial. Si tengo que preguntarle a una mujer: “Esto es divertido, ¿no?” en algún momento de nuestra primera cita, necesitaré beber mucho más. Con eso en mente, aquí está mi lista extremadamente anticuada y básicas de ideas para una primera cita.

1. Ir por algo de beber, pero sin ir a cenar. Es una salida sencilla para cualquiera de las partes. En el peor de los escenarios, te darán unos taquitos gratis con el menú de la hora feliz.

2. Cena en su casa.

3. Cine.

4. Algo en un parque de algún tipo.

5. Mini golf. ¡Puedes enseñarle a golpear la pelota parándote detrás de ella y ayudándola con su agarre! Un movimiento tan sutil que nadie sospechará las cosas que te vienen a la mente mientras lo haces.

6. Playa (si eres atractivo).

7. Zoológico. Uno de los lugares a donde llevé a mi esposa en una de nuestras primeras citas fue al zoológico de Central Park. Lo recuerdo bien porque después de recorrerlo y prestar especial atención a los elefantes y osos polares, le dije a mi actual esposa: “¿Ahora ya somos novios?”. Y ella dijo: “¡Sí!”, y eso fue increíblemente dulce. ¿Un zoológico sería una buena opción para ti, un hombre con mucho menos encanto? Posiblemente no. Pero funcionó PARA MÍ y eso es lo único que importa.

8. Autocinema. Todavía existen, creo. ¡Puedes recoger a tu cita en tu nuevo Chevy y llevarla por un helado! ¡PODRÍA SER TU NOCHE, MUCHACHO! La alternativa moderna a esto son las proyecciones de películas gratuitas al aire libre en un parque local. Llevas una manta, una botella de vino blanco y, de repente, ya eres un verdadero playboy.

9. Cena al aire libre. Como en un restaurante que tenga una terraza. Cenar al aire libre excita a todos.

10. Comida al aire libre.

11. Cena en un lugar cerrado.

12. Evento deportivo de ligas menores.

13. Cena en tu casa. Suena como un golpe maestro, ¿verdad? No tienes que preocuparte de si ella querrá ir a tu casa después de cenar, porque ¡ya están ahí! Mientras tanto, ella piensa: “Ay, Dios, espero que este tipo no sea un maldito asesino”.

14. Cena Y cine, siempre y cuando coman rápido.

15. Evento deportivo real.

16. Boliche. Logré mi primer beso después de llevar a una chica a jugar bolos. Después de eso, llevé a TODAS las chicas ahí, asumiendo que siempre funcionaría. No fue así. De cualquier modo, jugar boliche es divertido.

17. Playa (si eres feo).

18. Museo.

19. Campo de tiro.

20. Almuerzo. NO es solo un almuerzo.

Realmente no tengo ideas innovadoras para las citas, porque no son necesarias. Sé que programas como The Bachelor han condicionado a los espectadores a creer que las citas deben ser todo un EVENTO, pero eso no significa que sea una buena idea llevar a una completa desconocida a subirse a un planeador un sábado por la tarde. No SIEMPRE quieres ser una cita memorable, sabes a lo que me refiero, ¿no?

Hace siete años, fui al crucero Kid Rock para GQ. Esto fue antes de que Kid Rock se llenara de nazis y antes de que los cruceros se convirtieran en incubadoras de prueba para el virus de la rabia. De cualquier modo, uno de los miembros del equipo administrativo de Kid Rock, un hombre extremadamente agradable, llevó a una mujer con él durante todo el viaje. Fue su primera cita. ¡El hombre le pidió a la mujer que fuera al crucero Kid Rock con él, durante cinco malditos días, como primera cita y ella dijo que sí! Nunca superaré lo audaz que fue eso. Espero que ahora tengan siete hijos.