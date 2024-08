¿Cuál es la diferencia entre no binario, queer y género no conforme?

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

A medida que evoluciona el lenguaje y nuestra comprensión del género continúa expandiéndose, las personas se identifican con un grupo de etiquetas cada vez más amplio. “Queer”, “género no conforme”, “no binario”: todas estas palabras se refieren a las personas que no se identifican con el binarismo

de género. Pero, ¿qué significan todos estos términos y cuál es la diferencia entre ellos?

¿Son “no binario”, “queer” y “género no conforme” lo mismo?

“Todos estos son términos que han surgido de la experiencia personal”, dice Lou Himes, psicólogo clínico no binario radicado en la ciudad de Nueva York. Eso significa que no tienen una definición concreta. Además, son relativamente nuevos para la academia, la medicina y el discurso popular. La belleza de esto: cada persona puede interpretar las diferencias por sí misma e identificarse con el que más resuena.

Hay muchas personas que se identifican con todos estos términos y los usan indistintamente. Sin embargo, también hay muchas otras que se identifican principalmente o únicamente con uno de ellos. Las interpretaciones sobre las diferencias específicas entre estos varían. Pero hay algo que es cierto siempre: si vas a referirte a la identidad de alguien, siempre debes preguntarle qué etiqueta prefiere y adherirte a ella.

¿Qué significa “no binario”?

Lo “no binario” se define como algo que “no consiste, indica o involucra a dos”. Si bien el término se refiere más comúnmente a la identidad de género de alguien, también se puede aplicar a muchas otras cosas. La ropa no binaria o de género neutral, por ejemplo, es una industria en crecimiento y apreciada por muchos, incluidas las personas cisgénero.

Cuando el término “no binario” se usa para describir la identidad de género de alguien significa que esa persona no se identifica con las categorías tradicionales de hombre o mujer. “El término ‘no binario’ hace referencia directa al binarismo de género o la idea de que solo hay dos categorías de experiencia de género”, dice Himes. “Los individuos no binarios no operan dentro de esa realidad socialmente construida”.

“Me identifico como no binario porque no me identifico con ninguno de los dos sexos”, señala Rui, estudiante de universidad no binario de 19 años en Nueva Jersey.

¿Qué significa “queer”?

Según una historia del término publicada en them., “queer” se originó en los círculos activistas en los noventa y se ha vuelto de uso común en las últimas tres décadas.

“Para mí, ‘queer’ representa un sabotaje al género, por así decirlo”, dice Laura A. Jacobs, una psicoterapeuta que se especializa en temas trans, de género no binario, LGBTQ y otras formas de diversidad sexual y de género. “Es un juego deliberado con el género en un sentido muy político, y una forma de provocación en torno a las normas del género para evidenciar los estereotipos de género de nuestra cultura. También es como me identifico”.

Cyrus Cohen, quien vive en la ciudad de Nueva York y se identifica como no binario, considera que su identidad es una forma de ser queer. “Defino ‘queer’ como un término paraguas que solo significa ‘no cisgénero’”, afirma.

Pero Rui lo ve de manera diferente: “No uso el término ‘queer’ porque, para mí, eso implica más una especie de oscilación entre los géneros”.

¿Qué significa “género no conforme”?

En general, el término “género no conforme” define a las personas que tienen una expresión de género que no se ajusta a las normas de género tradicionales. Similar a “no binario” y “queer”, “género no conforme” también se usa a menudo como un término paraguas, aunque a veces se utiliza para referirse a personas que se identifican como cisgénero pero que se visten o se comportan de maneras que desafían los estereotipos de género.

“El término dice: ‘Se espera que permanezca en esta caja, pero no lo haré porque no voy a satisfacer las expectativas que los demás me han impuesto’”, explica Himes.

Otros lo interpretan con matices adicionales. “En contraste [con ‘queer’], ser de género no conforme está más arraigado a cómo te perciben los demás”, agrega Cohen, “y tiendo a usar esa palabra principalmente en espacios cisgénero, ya que no da pie a tantas preguntas y es más fácil de entender para las personas”.

“No binario”, “queer” y “género no conforme” son solo tres de los muchos términos con los que se identifican las personas que no encajan en el binarismo de género. Otros de esos términos son “tercer género”, “género fluido”, “dos espíritus”, “pangénero” y “agénero”, cada uno con sus propias inflexiones de significado.

Algunos apellidos han sido excluidos de este artículo por privacidad.