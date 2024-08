Este artículo forma parte de nuestra Semana del Hip Hop . Reportajes, entrevistas, conteos, tutoriales y más, en un especial sobre hip hop.

PHILIP GLASS Y SHAKESPEARE

Videos by VICE

He visto, desde no menos del par de años, que la pregunta ¿cuál es la diferencia entre rap y hip hop? evolucionó a ¿cuál es la diferencia entre trap y hip-hop?, o su variante más extendida ¿cuál es la diferencia entre rap y trap? La función de la primera pregunta, en muchos contextos era servir como falso acercamiento, una forma de reafirmar un prejuicio; en otros, era una pregunta genuina surgida de la desinformación. Y valga la ironía, a veces era lo mismo. Lo que es un hecho es que, a la luz de la segunda, esa pregunta caducó.

La evolución a “diferencia entre trap y hip-hop” habla de algo innegable: ya sabemos qué es el hip-hop (aunque no lo sepamos). Como sociedad hemos desarrollado una relación lo suficientemente estable con el hip-hop como para poderlo diferenciar de lo demás.

Ambas preguntas son el reflejo de una expresión cultural viva, en constante evolución, y deben ser tomadas con cautela. Así como preguntar cuál es la diferencia entre hip hop y rap puede reafirmar un prejuicio, preguntar la diferencia entre trap y hip-hop puede reafirmar un capital cultural (que sería, de algún modo, lo contrario): una vía para dejar en claro cuál es tu postura en el debate bizantino de lo que “debe ser” y lo que “no debe ser”, de lo que es “bueno” o “mal” gusto, o de lo que es “real” y lo que es “falso”; que son maneras de reafirmar estructuras que impiden movilidad social, como el racismo y el clasismo. Son como sus agentes secretos. Infiltrados. Es una fenomenología (¡ay wey!) intrínseca a la música urbana actual. Un fenómeno a través del cual sucede, de hecho, su socialización. Y es una controversia.

Esto es relevante porque la música urbana en la actualidad es la más importante del planeta, en cualquiera de sus derivados: reggaetón, trap, rap tradicional, R&B, e incluso fusiones más especializadas como moombathon o juke house y muchas otras; además, en un momento en el que por primera vez existe una cultura planetaria homogénea gracias a los smartphones, las redes sociales y lo desechable como parámetro de los productos que consumimos. Y es doblemente relevante porque es un género musical surgido de circunstancias socialmente marginadas, creado por gente cuyo color de piel es café o negro, renuentes a participar en las instituciones sociales y del Estado.

¿Es uno de los pocos ejemplos bonitos de cómo funciona el capitalismo? No lo sé, pero sí sé que morenos empresarios libres que conquistaron el mundo a través de canciones es casi como mujeres indígenas en la presidencia de México. No gusta a nivel sistémico.

Y claro, las razones por las que “está mal”, no se dicen de este modo, sino porque “es mala música” o “está mal hecha”. Y se anteponen montón de razones falsas: es monótono y es soez, suelen ser las más recurrentes. Y que es misógino. Pero Philip Glass es más monótono y Shakespeare tres veces más soez y todos los otros géneros musicales, sin mencionar la política, la gestión cultural, la ciencia, el deporte, la educación y las vastas estepas de la realidad laboral, son misóginos, muchas veces más.

Parece más bien una guerra de capitales culturales: “Como yo lo viví así, esto nuevo está mal” o “Como a mí me gusta esto, esa moda está mal”. Huelga decir que no hay una postura correcta. Es totalmente válido que te parezca una basura el reggaetón o que creas que el trap es menos interesante que el rap clásico de la costa este. Afortunadamente, aquí las opiniones no importan.

II

PRIMERA PARTE DE LA CONTROVERSIA: RAY BRADBURY

Esta controversia es doble. La primera sucede a nivel general, y tiene que ver con lo dicho arriba: el coraje que le da a una parte de la sociedad el poder masivo y el impacto cultural de la música urbana. En esta primera parte de la narrativa no se intenta responder a la diferencia entre trap y hip-hop, sino es más bien una reacción ante el fenómeno en su conjunto. La controversia existe porque el reggaetón y el trap latino (y en la industria angloparlante el trap), sustituyeron al rock y al pop (tipo Aleks Syntek) como la manifestación de música popular más importante.

Aquí no hablo solamente de número de escuchas en una plataforma digital (aunque sí), sino del hecho de que la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de actuar, lo que consumimos en otros géneros musicales (como pop, baladas, electrónica, el mismo rock) y en otros medios (como cine y series), todo, o tiene un diálogo directo con estos géneros urbanos, o está derivado de su estética. Ya no se dialoga con el rock, sino en una segunda instancia muy lejana. Puesto de otro modo: Maradona parecía rockero (shot out a Laureano Brizuela), pero los futbolistas famosos de la actualidad, salvo honrosas excepciones, parecen raperos o reggaetoneros.

La proliferación de barber shops en las ciudades no es gratuita, ni el uso de gorras con visera plana; los pantalones que te venden en las tiendas; la reaparición del vinilo como un formato de moda para consumir música; la gramática de los YouTubers y los videos de reacciones; las drogas que consumimos y la manera en cómo las consumimos; las frases que usamos en las redes sociales y la manera en cómo interactuamos en ellas; los memes; los gestos que ponemos en los gifs; etc. No olvidemos que el mercado musical está principalmente dirigido a los adolescentes, para quienes Maluma es un referente mucho más obvio que… ¿Quién te gusta? ¿León Larregui? ¿Rubén Albarrán? ¿¡¿¿Puto Aleks fuckin Syntek?!?

Esta parte de la controversia también es un devenir natural en la historia de la música mainstream y ha sucedido un montón de veces. Cuando surgió el rock, la generación anterior no lo entendió. Frank Sinatra pensaba que la música de The Beatles era basura, hasta que fue superado por ella y tuvo que ceder (grabando versiones de “Yesterday” y “Something”, aferrado a su estética de cuerdas lacrimosas y grandes bandas, que es el equivalente a las versiones bossa nova de Guns N’ Roses). ¡Y qué decir del odio patológico de los rockeros a la música disco! ¡Basura! Hasta quemaron sus discos. Ray Bradbury obvio perrearía (aunque le diera mucha pena).

https://www.youtube.com/watch?v=I1CP1751wJA

SEGUNDA PARTE DE LA CONTROVERSIA: EL HIP HOP ES MÚSICA DISCO

La segunda parte sucede al interior del género; a nivel consumidores y exponentes. Cuando se formula en este contexto, es a manera de defensa del hip-hop que se hacía antes: pretende establecer una jerarquía entre uno y otro. Pero también se formula para defender al trap. La pregunta forma parte de discusiones, no diremos serias, (aunque sí muchas), sino genuinas. Discusiones por parte de escuchas o personas cuyo sustento económico se deriva de él (y que puede cambiar si das una u otra respuesta).

Ciertos elementos estéticos y temáticos de una tradición musical de varias décadas, fueron depurados para ser los únicos que conforman la oferta del hip-hop mainstream; a diferencia de antes, que ciertas baterías y sintetizadores, cierto sonsonete en los flows, y ciertos temas, eran parte de una oferta más amplia. Entre los que crecieron escuchando esta oferta, es natural la molestia que puede causar la obsesión por el Auto-Tune, por la repetición incesante de palabras en los coros, y por el uso exclusivo de hi-hats de doble o triple tiempos y kicks pesados en los beats. Por tener letras donde el ingenio verbal y la altura poética ya no tengan relevancia. Lo que no terminan de entender estas personas aferradas al modelo estético con el que crecieron, es que también en ese modelo sonaban muchas veces todos iguales, e hicieron exactamente lo mismo: su cosa, la cual fue igualmente repudiada por otra generación que estuvo antes.

Basta con entender que la más importante proclamación estética del hip-hop era el sampleo. El hecho de ser música hecha a partir de música grabada. De un universo de posibilidades, el hip-hop en los ochenta se redujo a lo que en los músicos de soul y funk literalmente equivalía a cinco o seis segundos de una canción. Los otros tres minutos de creatividad fueron, no borrados, reducidos. ¿Ustedes creen que esa otra generación lo vio con buenos ojos? No, los demandaron. Les impidieron tocar su música en público. ¿Por qué crees que no puedes escuchar Three Feet High & Rising de De La Soul en Spotify? Porque unos señores que odian el hip hop de la época de oro como tú odias el reggeatón, lo impidieron.

Este fenómeno ha sucedido varias veces antes del trap actual. La más clara controversia fue en la primera vuelta de tuerca del hip hop: los que crecieron en los años setenta con un circuito de fiestas donde la música predominantemente era disco, no le dieron chance a canciones hechas con sampleos y empaquetadas en tres minutos, que fue la norma en la siguiente década. ¿Cómo crees que una fiesta de 12 horas, con quince MCs, batallas de DJs, coreografías, sudor, sangre, sexo, lo vas poner en dos versos y un coro y llamarlo hip hop? Negrata, GTFOH. Está bien, pero es otra cosa. Dicho de otro modo, el hip-hop real, el original, es música disco. Y pues es igual de falso afirmar eso que decir que el trap no es hip-hop real.

III

¡PERO YA DI CUÁL ES LA FUCKIN DIFERENCIA!

La diferencia entre rap y hip-hop tiene dos respuestas posibles, dependiendo del contexto. 1. El rap es uno de los cuatro elementos del hip hop. 2. Rap y hip hop son sinónimos que refieren a un género musical donde alguien rapea encima de una base rítmica, (como existe el hip-hop instrumental, son sinónimos intercambiables exclusivamente en los casos en los que hay MCs).

Tradicionalmente, el rap es una de las cuatro disciplinas artísticas (conocidas como “elementos”, gracias a Afrika Bambaataa) que conforman la subcultura conocida como hip-hop, nacida como un circuito de fiestas clandestinas en el sur y el oeste del Bronx de Nueva York en los años 70 del siglo pasado.

En esta definición de hip-hop, el rap es una forma de ejecución vocal basada en la rima, que puede hacerse o no encima de una base musical, pero que utiliza el ritmo como principal elemento y se entiende como acompañamiento musical, pero sobre todo como método para controlar fiestas. Más allá de los antecedentes en el uso vernáculo de la lengua en las comunidades afro-estadounidenses (signifiyn’, dozenz, call and response, etc., y una tradición que se remonta a los Griots en África Occidental); en los productos culturales, incluida la música, podemos encontrar innumerables ejemplos de rap antes del hip hop. A continuación, enumero algunos (hay muchos más): Los raps amorosos de Isaac Hayes y Millie Jackson; la poesía performática de Amiri Baraka y Nicki Giovanni; la poesía política de Gil Scott-Heron y The Last Poets; el tono semi-predicador de James Brown y George Clinton en muchas de sus grabaciones; artistas de soul como Shirley Ellis, Joe Tex, Laura Lee y Jonnhy Taylor; los DJs de disco en Manhattan como Grandmaster Flowers o Pete DJ Jones, quienes hablaban al micrófono entre canciones en sus sets; la figura del toaster (o dee jay) en los sonideros jamaiquinos; los DJs de la radio estadounidense; el modelo de traslación que hizo Langston Hughes del blues y el jazz hacia sus poemas. La lista es mucho más larga. Un referente inmediato para los adolescentes que generaron la disciplina artística conocida como rap, fue Muhammad Ali (y, en menor medida, Blowfly).

El hip hop dejó de ser el conjunto de sus cuatro elementos a partir de 1979, cuando la disquera independiente Sugar Hill Records lanzó el primer sencillo comercialmente exitoso de hip-hop, “Rapper’s Delight”, que fue el debut y casi despedida de un grupo creado ex professo para sacar este tema, Sugar Hill Gang. Con “Rapper’s Delight” el mundo cambió para siempre y ambos términos, rap y hip hop, quedaron asociados intrínsecamente en la historia de la música popular. De ser una subcultura con prácticas y códigos cerrados, con “Rapper’s Delight” el hip hop se convirtió en un producto. A partir de este momento las cuatro artes fundacionales nunca volverían a entenderse como un todo (excepto en contados contextos, y de un modo más bien romántico) y cada una comenzó su propia evolución. Pero el producto musical se convirtió en la herencia más relevante y duradera, al grado de apropiarse la palabrita.

Del mismo modo, como existen muchos tipos de rap y no todos son hip-hop, se comenzó a utilizar hip-hop para referirse al uso del rap exclusivamente asociado a esta tradición. Así como hay ejemplos de rap en la tradición afro-estadounidense antes del hip-hop, hay ejemplos de rap en la era del hip-hop (y también existen fuera de de esta lógica). Por ejemplo: Fey termina su opus magna “Popocatépetl” con un rap; Aleks Syntek rapea en “Tú necesitas”; Objetivo Birmania rapean en “No te aguanto más”; y podemos concluir que todos rapean por influencia del hip-hop. Del mismo modo, el puto “Barzón”, del así llamado ‘trovador del campo’, Luis Pérez Meza, una canción compuesta en 1936 en Sinaloa, México, es por derecho a piso un rap, y podemos concluir que no rapea por influencia del hip-hop. Y claro, también podemos concluir que ninguna de las anteriores es hip hop. Para diferenciar al Wu-Tang del comercial de Vive Sin Drogas donde rapea la florecita, decimos que el primero es hip-hop y el segundo rap. En realidad, quién sabe qué chingados sea lo de la florecita. Una apropiación cultural. Pero entienden mi punto.



Con el establecimiento del hip-hop como un género musical, comenzaron a matizarse diferencias que requirieron clasificaciones. El primer subgénero que nace formalmente es el gangsta rap en los 80, primero con Schoolly D y Ice-T y popularizado como una forma de separar la violencia e hiperrealismo de los grupos de California (N.W.A.) de lo que se hacía en Nueva York.

Y luego ha habido fusiones fuera del hip hop. El trip-hop de Bristol es una derivación directa. DJ Nelson y Vico C escuchaban dembow y ritmos latinos, pero también un chingo de ese hip-hop de Miami ochentero (que a su vez viene de “Planet Rock” de Afrika Bambaataa y el electro de unos años antes) y de ahí surgió el underground que luego sería el reggaetón. Etc.

https://www.youtube.com/watch?v=vlyDSx8gpZ0

El trap es uno más de los vástagos del hip-hop. ¿Cuál es la diferencia entre trap y hip-hop? Ninguna. Es un subgénero surgido en Atlanta, Georgia y una de las muchas facetas del hip-hop como música de narcomenudistas: la palabra “trap” en su primera acepción refiere a una casa o lugar dado, donde se consumen y venden drogas, preferentemente crack. Pero también es la trampa que significa vender drogas y querer ser un artista famoso. Es un mito fundador.



La palabra se utiliza desde los años 90, cuando el southern rap de esta ciudad y las aportaciones de Organized Noize, en realidad eran conocidas como Crunk, antecedente inmediato y necesario para entender la evolución del trap actual; en artistas como Outkast, Goodie Mob y Ghetto Mafia. Pero sobre todo UGK: Bun B y Pimp C son los padrinos indiscutibles del trap. Y en un segundo puesto igual de relevante Three 6 Mafia. Luego Master P puso ciertos elementos chatarra necesarios. Y en los dosmiles alcanzó la mayoría de edad con la placa Trap Muzik del 2003 de T.I., quien se autoproclama el inventor del género. Las aportaciones de Rick Ross, Young Jezzy, Gucci Mane, Yo Gotti son de igual importancia.

En esta década, el trap básicamente ha dominado las listas de popularidad, con todos los artistas que ya conoces y que no vamos a mencionar. Gracias a productores como 808 Mafia, Sonny Digital, TM88, Young Chop, DJ Spinz, Metro Boomin, Mike WiLL Made It y muchos otros. Ha tenido crossovers por parte de Lady Gaga, Beyoncé, Katy Perry y más artistas del pop, lo que habla de su salud y bonanza. Y a partir del 2015 comenzó un boom del trap latino con esos otros artistas que tanto odias: Ozuna, De La Ghetto, Farruko, Messiah y el heredero indiscutible, príncipe consorte: Bad Bunny. “El Pistolón” del 2007 se suele poner como un sano punto de partida para el trap latino.

https://www.youtube.com/watch?v=4t86udfW7ho

El trap es una evolución regional y estilística, como el G-Funk, el new jack swing, el R&B contemporáneo, el horrorcore, el underground hip hop, el neosoul. Cada uno de estos (y otros subgéneros más caprichosos y menos conocidos como el porno rap, el hyphy, el Jersey Club, el drill, el snap), tienen historias específicas, antecedentes y exponentes claros. También tienen páginas de Wikipedia.

La razón por la que se pregunta tanto actualmente la diferencia entre trap y hip-hop, es porque domina el mainstream a tal grado, que sustituyó lo demás. Y aunque eso ya había pasado en el hip-hop, fue en un momento donde el género no era el más importante del mercado.

Que el trap es un género musical cuyo atributo fundamental es ser desechable, ser música para IG stories, con una vida útil de semanas, no es por el trap, sino porque el hip-hop siempre ha sido un espejo de su contexto. La diferencia con todos los otros productos musicales actuales que tienen la mismas semanas de utilidad, tal vez sea que el trap se asume como tal. “Despacito” fue un fenómeno global sin precedentes. Pero en enero de 2018 ya nadie la escucha. Los trappers y los reggeatoneros son los que más dignamente entienden esta característica esencial de la música actual.

“Older hip-hop people, they don’t understand evolution, or just don’t want it. One of the two”, le dijo Lil Yachty a The Guardian. Si de verdad piensas que el trap no es hip-hop porque no tienen dicción esos morros en el mic, busca al Dr. Brown y que te piche un viaje en su Delorian a 2004, porque CLARO QUE ES HIP HOP y no hay nada que puedas hacer al respecto.

Sigue a Noisey en Facebook.