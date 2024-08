¿Cuál es la fascinación de las mamás con Andrés Cepeda?

Andrés Cepeda. Crespos perfectamente definidos. Voz tenor que puesta en baladas de amor y desamor parecen arrullarte mientras te seducen como susurradas a tu oído. No importa si ya pasó los 40 años, desde hace casi tres décadas ––cuando entró en el panorama musical nacional con la extinta banda noventera Poligamia–– ha sido el deleite de mujeres de todas las edades. Pero sobretodo, curiosamente, de las mamás.



Un secreto a voces del que fuimos cayendo en cuenta en medio de conversaciones banales de viernes, después de almuerzo, en medio del reflujo y la llenura, de las ganas de no hacer nada y al mismo tiempo de entregarse a los vicios de la noche.

Lo que empezó como un inocente “¿no les pasa que sus mamás aman —al punto de desear— a Andrés Cepeda?” fue seguido por “Andrés Cepeda es el CSI de la música. Todas las mamás lo aman” y un sentimiento generalizado que resultó en esto, la necesidad de hablar con algunas mamás para saber qué es lo que tiene ese muchacho que a todas las derrite. Si es una obsesión musical, una atracción física o algo más bien tirando a lo maternal.

A cada una le preguntamos:



1. ¿Qué le gusta de Andrés Cepeda?

2. ¿Qué tiene Andrés Cepeda que no tenga Fonseca o Carlos Vives?

3. ¿Qué siente cuando escucha a Andrés Cepeda?

4. ¿Qué tiene Andrés Cepeda que su hijo no tenga?

5. ¿Preferiría a Andrés Cepeda como hijo en vez del que tiene?

Y sin más preámbulos, esto fue lo que nos contestaron:

Esa pregunta nunca la escuché, nunca la leí, no me interesa contestar. Para mi no existe.

Yo preguntaría “¿qué tiene mi hijo que no tenga Andrés Cepeda?”. Mi hijo tiene mi corazón, parte de mí, mi sangre y eso no es comparación. Yo nunca compararía a un hijo con Andrés Cepeda, o con un cantante, o con un actor, con una persona extraordinaria. Mi hijo es lo máximo y no tiene comparación.

No, cuando escucho Andrés Cepeda lo primero que hago es “¡súbele volumen a esa canción!”. Fui con mi hija Natalia a un concierto privado en el Teatro Colón y se nos fue la luz. El tipo cantó acapella y eso me mató. Con la guitarra, acapella, sin luz, no… A mí él me parece que mueve, me gusta que habla muy bien de su esposa y para mi la familia es muy importante.

Lo que me encanta de Andrés Cepeda son varias cosas. Primero, que es una persona simpática sin ser un churrazo porque la simpatía está en su interior. Segundo, que él tiene unas letras que tienen fondo. Tercero, que acapella canta espectacular. Me encanta Andrés Cepeda.

A mí me gusta más Andrés Cepeda. Me gustan más los discos y la voz. Es la voz, es más romántica, como las letras.

A mí me gusta mucho escucharlo y verlo, no me pasa eso con todos los cantantes. Hay cantantes que a uno le gusta solamente escuchar, pero en el caso de Andrés me gustan sus canciones, letras. Físicamente me parece una persona muy agradable.

El primero de mi lista definitivamente es Andrés Cepeda, aunque Fonseca también me encanta. De Andrés, lo que yo he visto, es que aparte de que es un cantante maravilloso que tiene canciones lindas —aunque sé que no todas son de él––, él siempre ha sido muy consistente en su vida. Como persona ha sido él mismo siempre. No se ha ido a extremos a ser la gran estrella y ser odioso, sino que siempre, desde que estaba con Poligamia a hoy 2019, sigue siendo el mismo personaje sencillo, amoroso con su gente. Lo que no les pasa a otros, ese ha sido parte de él éxito en mi opinión.

Alegría. Sus letras son muy bonitas, entonces las canciones de él tienen un significado para mí. Todas, pero me da mucha alegría. Me gustan, me producen emoción total.

Obviamente uno diría que ojalá mis hijos tuvieran el talento musical de él, pero más que sean tan buenas personas como lo que yo veo en él. Yo no lo conozco, sé quién es en escenario porque he ido a todos sus conciertos. A todos, compré su libro, tengo todos sus discos y quiero pensar que la imagen que yo tengo de él, es la que es en verdad. Me gustaría que mis hijos, que aunque así son, tuvieran esa calidez que tiene.