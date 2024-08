¿Cuáles fueron los dibujos animados que te marcaron?

Volvemos a nuestra época dorada, la década de los 90. Nos sentamos frente al cubo mágico sin movernos del sofá. Sabemos que a una hora determinada, a la vuelta del colegio, pasarán nuestro dibujo animado favorito que se infiltrará en nuestros cerebros bajo pequeñas dosis de excitación. Ya conocemos el canal por donde se transmite, su duración y qué sigue después. También, durante los fines de semana, entramos en una maratón icónica, que servirá como un somnífero perfecto a la hora de la siesta.

Son miles las series animadas que se produjeron durante los 90 y los 2000, sin embargo, siempre nos encontramos con algunas que se destacan y logran trascender generaciones y territorios. Hablamos de los dibujos animados que lograron instalarse en nuestras memorias como recuerdos imborrables, que llegaron a formar parte de nuestra infancia, y que supieron crear empatía e identificación.

En VICE hicimos un pequeño tour de la nostalgia con testimonios que narran una infancia lejana a las tablets y celulares, donde pasaron desde la búsqueda de aventuras y ficción, hasta llegar a una etapa más rebelde que desembocó en el animé.

Cristian, 36 años, Argentina

Foto cedida por Cristian

En Argentina, durante la primera mitad de los 90, se veía mucha televisión abierta porque la televisión por cable tardó en llegar. En ese momento Telefé fue el que empezó a poner dibujos animados a la hora del regreso a casa, después del colegio. Yo volvía a eso de las 5 y en este canal pasaban El inspector Gadget, Las Nuevas Aventuras de Peter Pan y Los Pitufos; una hora ininterrumpida de dibujos animados. Yo iba variando entre esas opciones, hasta que finalmente Telefé estrenó dos series que me marcaron: Los Simpson en un horario central y Las aventuras de Batman, la serie creada por Bruce Timm que tenía mucha influencia del Batman de Tim Burton del 89 y 92. Esta serie duró unos cuantos años y tuvo una influencia tremenda, no solo en la cultura popular sino en el personaje, al punto que llegaron a incluir en las historietas a Harley Quinn, por ejemplo.

Más tarde llegó al país la televisión por cable y fue una revolución, los chicos empezábamos a tener una programación enteramente ocupada con dibujos animados. Los canales que más se veían, en un principio, eran Magic Kids, The Big Channel, Cablín y Cartoon Network, que venía con la producción de Hanna Barbera y dibujos viejos que nosotros no solo empezamos a ver de manera continua, sino cronológica, como Los Supersónicos, Los autos locos, Los Picapiedra y tantos más.

Recuerdo que los dibujos animados que más pegaron en mi generación fueron los Super Campeones, por la importancia que tiene el fútbol acá. Se trataba de un dibujito animado de un jugador de fútbol joven, con el cual uno se podía identificar. Después, otra serie que tuvo muchísima influencia en mi generación fue Los Caballeros del Zodiaco que empezaba desde el capítulo uno y quizás, cuando se terminaba el paquete de capítulos que había comprado el canal, volvían a repetirla, entonces tenías que estar pendiente por si llegaba el final, recuerdo eso como una locura. Otras series y dibujos animados, de esa época, que tuvieron mucha influencia fueron los Thundercats y los Halcones Galácticos que tenían algunas similitudes, pero sucedían en distintos contextos; uno era un planeta salvaje, con protagonistas felinos que tenían rasgos humanos, y el otro eran unos humanoides policías intergalácticos, que trabajaban y luchaban contra los villanos en el espacio. Y por supuesto, las Tortugas Ninja, que no solo llegaron a modo de dibujos animados, sino que empezaron mutar a otros formatos.

En mi caso con Batman no solo consumía la serie sino también otros productos derivados del marketing, remeras, cartucheras, historietas, después salió la película en el 93: Batman La Máscara del Fantasma, en VHS. Pasó lo mismo con las Tortugas Ninja, que salieron en historieta y en películas a lo largo de toda la década. Esta serie, por ejemplo, la consumimos tanto varones como mujeres por el personaje de April O’Neil; ella era la heroína que daba un poco de orden al caos de los protagonistas. También los X-Men, que trataba de un grupo de personas que estaban marginadas de la sociedad por tener poderes sobrenaturales, algunos con características de animales, con fisonomías extrañas, cualquiera se podía sentir identificado o encariñarse con los personajes.

Hace poco, por trabajo, tuve que volver a ver varios episodios de la serie animada de Batman de los 90 y de X-Men. Así como Batman de los 90 tuvo elementos de suspenso y una estética de los 50, pude seguir consumiéndola, no así tanto los X-Men donde noté que los guiones eran un poco más infantiles, analizados hoy a la distancia.

Sergio, 29 años, Colombia

Foto cedida por Sergio

Para mediados de los 90 la mayoría de nosotros no tenía televisión por cable, al menos era mi caso, entonces veíamos los dibujos por canales nacionales. En Colombia era Caracol y luego veía un canal peruano que se llamaba América. Los horarios eran a las 3 o 4 de la tarde cuando uno llegaba del colegio. En América daban una franja para niños que se llama Karina y Timoteo, era un programa de una chica muy joven que hacía juegos con un muñeco estilo Barney; una suerte de micro programas de pocos minutos que interrumpían en el medio de dibujos animados. El canal Caracol tenía un programa similar que se llamaba el Club 10 donde pasaba más o menos lo mismo, veíamos una serie de personajes que solían ser títeres o peluches y entre ellos daban programación infantil.

En estas franjas de TV nacional de Karina y Timoteo, lo que más recuerdo es la serie animada de Batman en los 90, eso literalmente me cambió la vida, aún hoy soy un fan completamente aguerrido. En esa época también descubrí Dragon Ball y Dragon Ball Z. Recuerdo que mis amigos podían ver Dragon Ball GT y yo no, porque no me levantaba lo suficientemente temprano o porque no tenía el canal, pero lo recuerdo como una cosa gigante, había cuadernos en las papelerías y otros productos con ese dibujo animado.

Más tarde, cuando se empezó a ver la televisión por cable, accedimos a otros canales, y me fui para Cartoon Netwoork con Las Chicas Super Poderosas, El Laboratorio de Dexter y Coraje, el perro cobarde. De todas formas, la serie de Batman y algún animé son las que destaco por sobre todo, hasta que me he encontrado viéndolas en la cuarentena.

Cristina, 33 años, España

Foto cedida por Cristina

Aquí en los 90 los canales públicos eran Televisión Española I y II y luego aparecieron los canales privados como Antena 3 y Telecinco. Yo veía dibujos animados en esos dos canales. El fin de semana era el momento donde más veía dibujos animados, porque los días de semana tenía jornada partida en el colegio.

La verdad es que los dibujos animados me han gustado siempre, incluso de grande, ahora cada tanto veo series como Rick and Morty o South Park. Pero ya hablando de lo que me gustaba de pequeña, puedo nombrar a Oliver y Benji, Chicho Terremoto, Bola de Dragón, La banda del patio y La vuelta al mundo con Willy Fog; estas son las que más me acuerdo y podría decir que todas tienen un nexo en común: los deportes. Me encantaba Oliver y Benji porque era sobre fútbol y Chicho Terremoto porque era un niño muy gracioso y pequeño que jugaba al baloncesto. Bola de Dragón me encantaba, no recuerdo bien por qué; por los monstruos, por la fantasía… Luego, La banda del patio me marcó porque había una chica de trenzas, morena, que tenía un punto masculino que me gustaba y me sentía identificada.

Creo que veía series muy masculinas. Hoy en día si hablo con mis amigas de la infancia sobre esa época quizás ellas veían otros dibujos. Hay un fragmento de capítulo de Chicho Terremoto que lo tengo grabado: él se transformaba en un abuelo y se queda calvo de repente, eso me daba mucha gracia. Ese tipo de dibujos tenían expresiones raras, hablaban de la vergüenza o el enojo de una manera muy particular.

Jen, 30 años, México

Foto cedida por Jen

En los 90, aquí en México, vivimos épocas pre Internet, reinadas por dos televisoras: una es Televisa y la otra TV Azteca, cada una tenía su canal para niños, Canal 5 en el caso de Televisa, y canal 7 en el caso de Azteca, ahí veíamos todas las caricaturas. Entre las 4 y las 8 religiosamente ponía Sailor Moon en TV Azteca y Dragon Ball en canal 5. En el caso de Dragon Ball, creo que para mis padres era un dolor de cabeza porque cantábamos la intro junto a mi hermano, a todo pulmón.

Considero que fui de la generación fan del animé, recuerdo que de chiquita me encantaba ver Los Caballeros de Zodiaco, en una de mis primeras navidades pedí una casa de Barbie y mi Ikki, uno de los Caballeros del Zodiaco, para ponerlo dentro, yo quería a mi ídolo ahí.

Sailor Moon fue importante, tenía el disfraz de niña y con mis amigas jugábamos a que cada una era una Sailor Scout distinta. Aunque también, a todo el mundo le gustaba Dragon Ball, todos conocíamos a Goku.

También recuerdo que fuimos de esa generación que tuvo el primer contacto con Batman, X-Men, Spiderman y series de superhéroes en formato animado, a diferencia de la generación posterior que los vieron personificados en películas.

Luego llegaron Hey Arnold, Rugrats, El laboratorio de Dexter y Pokémon, todo el mundo tenía cosas de Pokémon y había guerra con Digimon, competíamos a ver cuál era mejor.

Creo que en mi caso hubo una caricatura que marcó el final de mi infancia: Bob Esponja. Esta trascendió décadas, en la escuela, por ejemplo, teníamos educación física y lo primero que hacíamos en el patio era empezar con un: “¡¿Están listos, chicos?!”, “¡Sí, capitán, estamos listos!” y todos los niños cantábamos el intro de Bob Esponja felices, creo que volvimos locos a un par de maestros.

Luego había algunas caricaturas más grotescas que veíamos de manera más inocente y ahora las veo en modo adulto, por ejemplo Rick and Morty, Ren y Stimpy, La vida moderna de Rocko y ni se diga South Park; esa caricatura que todos veíamos en secreto y el doblaje latino era bastante gracioso.