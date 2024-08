¿Cuáles son las drogas que menos bajón te dan?

Artículo publicado por VICE México.

Antes de iniciar este viaje hay que dejar algo claro: todas las drogas tienen efectos sobre tu cuerpo. No importa si unas parecen más inofensivas que otras, todas generan reacciones distintas en tu organismo. Te dan para arriba o te dan para abajo, te ponen feliz, triste o en una situación de indiferencia. Es importante saber que no causan el mismo efecto en todas las personas: todo depende de cómo las procese tu cuerpo, la cantidad que ingieras, la forma en que las consumas, tu estado de ánimo, tu información genética, la pureza de la sustancia o si la mezclas con otras y el tiempo que lleves de consumirla. Es decir, aunque pagues por el mismo boleto a cada quien le va diferente en la feria.

Por ello, pregunté al doctor Mario Torruco, especialista en adicciones, si se podría hacer una especie de top 10 sobre qué sustancias deprimen de menor a mayor medida tu sistema nervioso cuando pasan sus efectos. Es decir, ¿cuáles son las que te ponen menos triste?.

“Es una pregunta difícil de responder. Porque si bien hay ciertas drogas que por su composición química y su popular método de consumo pueden generar mayor depresión en el individuo, todo depende de distintos factores. Todas las personas responden diferente a cada sustancia”, señaló. Para entender mejor, clasifiquemos las drogas por tres tipos: depresoras, estimulantes y alucinógenas. Como su nombre lo indica, las depresoras lo que hacen es disminuir el funcionamiento del sistema nervioso, las estimulantes lo excitan, y las alucinógenas lo alteran. De éstas, sólo las alucinógenas no generan síndrome de abstinencia.

Las depresoras son las que, en teoría, menor bajón causan. Son aquellas hechas a base de opiáceos, como la metadona, la heroína, o la morfina. Pero también pueden entrar en esta clasificación algunos calmantes como el alcohol e incluso la marihuana. Cuando las consumes te relajan, pero cuando sus efectos pasan generan una excitación del sistema nervioso y si no las consumes de manera crónica, es muy probable que no generen depresión en tu organismo, sólo lo hacen mientras estás bajo sus efectos, cuando estos pasan, regresas poco a poco a la normalidad. Pero entonces, ¿por qué cuando bebes demasiado alcohol la cruda te hace sentir fatal? Porque todo depende de la cantidad que consumiste, además el alcohol disminuye la serotonina, un neurotransmisor que si baja su nivel puede ponerte algo depresivo. Por eso si andas deprimido y consumes alcohol, es posible que te sientas triste mientras te emborrachas y más triste en la resaca.

“Sin duda estas drogas son las que causan menos depresión en el sistema cuando pasan sus efectos. Pero, si la persona lleva mucho tiempo consumiéndolas o ha generado una dependencia a la sustancia, el bajón puede ser bastante fuerte”, señala Mario Torruco. Además, explica que la droga más inofensiva en todos los aspectos es la marihuana, debido a que daña menos que las drogas estimulantes. Aunque también genera efectos en su consumo, su potencial adictivo es menor: a largo plazo te puede provocar falta de motivación para realizar algunas actividades si la consumes de manera crónica. Por otro lado, los estimulantes como el cristal, el crack, la cocaína y el MDMA, te prenden bastante cuando las consumes, pero cuando pasan sus efectos el bajón es muy intenso.

Algo es claro con este tipo de sustancias, mientras consumas más y durante más tiempo, te va a pegar más el síndrome de abstinencia. “En ese sentido, se sabe que el cristal es quizás la droga más tóxica y la que causa mayor depresión de tu sistema cuando pasan los efectos, desde la primera vez que la consumes, esto debido a su nivel de adicción que genera. Esto ocurre en menor medida con el crack y la cocaína”. En resumen, si te dan miedo los efectos del bajón y no quieres ponerte depre —o ya lo estás— no es nada recomendable consumir estimulantes y si consumes drogas depresoras, debes de conocer qué reacciones piden tener en tu organismo.

Para saber qué sustancia era la que peor los había tratado después de que pasaron sus efectos, pregunté a varios consumidores sobre cuál los deprimía más o los hacía sentir peor. Estas son algunas de las respuestas.

Alfonso, 21

Dijo que la marihuana no le causa mayor problema después de consumirla, pero que con la cocaína sintió un bajón de energía inmediato: “Me dolía mucho el pecho y en general todo el cuerpo lo sentía muy cansado. Me provocó mucho dolor de cabeza y bastante ansiedad. Por eso prefiero beber alcohol”.

Jessica, 22

Contó que la única vez que consumió MDMA tuvo ansiedad por casi una semana, pero tristeza por más días: “No podía dormir. Lloré algunas veces y no sentía nada con las muestras de cariño que recibía. Eso me hacía sentir terrible y por eso me alejé de las personas por un tiempo”.

Carlos, 24

Para él los alucinógenos son lo peor que ha probado porque cuando pasaron los efectos de la planta de floripondio que probó, no podía ver correctamente: “Durante dos días no pude enfocar las cosas, veía todo borroso. Me asusté mucho. A un amigo le ocurrió algo similar y lo atropellaron por cruzarse entre los coches”.

Arturo, 26



Comenta que aunque parece la más inofensiva, la marihuana es la droga que más le ha hecho daño: “Fumo muy poco porque me pone muy mal. “Cuando pasa el viaje se me baja la presión, me pesan los brazos y piernas. Me pongo muy triste. Con el alcohol me siento mejor”.



Karla, 28

La cruda del alcohol le deprime mucho: “Me tira completamente. No me gusta salir a la calle después de despertar y saber que bebí. Prefiero el LSD o la cocaína, mi cuerpo reacciona mejor a eso”.

Daniel, 31

Cuenta que la malilla es de lo peor que le ha pasado en la vida. Se trata del bajón causado por el consumo de cristal: “Estaba en Mexicali y cuando se bajó el efecto de la droga me sentí muy triste, lloré por horas. Estaba desesperado, no sabía qué hacer. Me sentía la peor persona del mundo. Le marqué a mis amigos sólo para llorar y para que trataran de calmarme”.

De las decenas de respuestas que recibí, sólo uno me dijo que se sentía mal con la marihuana. Por otro lado, la historia de Daniel fue, sin duda, la más impactante y coincide con lo dicho por el doctor Mario Torruco respecto a que el cristal es la droga que genera un bajón más intenso y agresivo. El año pasado, Global Drug Survey, una prestigiosa compañía de investigación con sede en Londres, realizó una encuesta en 50 países para conocer qué drogas son las más y menos dañinas. El resultado fue que los hongos alucinógenos son las drogas más inofensivas tomando como referencia la cantidad de personas que mandan al hospital. En segundo lugar quedó la marihuana y en tercero el LSD.

Después, con un nivel de peligrosidad mayor resaltó la cocaína en cuarto lugar, luego las anfetaminas, el MDMA, el alcohol, la marihuana sintética y finalmente, con un grado de riesgo bastante considerable, las metanfetaminas —o cristal como la conocemos comúnmente— fue clasificada como la más peligrosa.

Si bien podemos darte una breve guía de qué sustancias que afectan en mayor o menor medida el funcionamiento de tu organismo, dependerán de bastantes factores los efectos que te provoquen las distintas sustancias.

No olvides conocer tu cuerpo y nunca ponerte en riesgo para que el bajón de la droga que consumas no sea definitivo.