¿Cuándo le darán a Kali Uchis todo el reconocimiento que se merece?

Huevos, leche, queso, pan, AMANTE. Estas son las cosas que Kali Uchis escribe en una lista de compras al inicio del video de «After the Storm«, su colaboración con Tyler, The Creator, y Bootsy Collins de principios de este año. Es el tipo de material visual que es tan hermoso, tan estéticamente delicioso, que quieres meterte en él y nunca, nunca salir. Cada color parece sacado de un libro de cuentos para niños, y el resultado es una utopía surrealista. «Did you ever wonder? Yeah, do you ever wonder?», canta la artista colombo-estadounidense de 24 años, con los párpados medio cerrados y la barbilla descansando en sus perfectamente manicuradas manos. Luego, camina lentamente por un supermercado llevando puestos unos zapatos altos de plástico en color amarillo limón y la mirada aturdida, el contenido de su carrito cobra vida justo como uno lo imaginaba cuando era niño y tenía fiebre. «Dios mío», recuerdo haber pensado cuando lo vi por primera vez, «esta mujer es una genio».

Esta no es la primera vez que Kali Uchis causa gran impacto. Es una maestra creando sus propios universos arrobadores desde 2012, cuando lanzó el extraño mixtape Drunken Babble que produjo ella misma a los 17 años. A finales del año pasado, lanzó «Tyrant» con la cantante británica Jorja Smith, y el video fue del tipo que debería haber estado en todas las listas de fin de año. «Would you be a tyrant, if I gave you power?», canta, sonando absolutamente dulce y llevando un traje sastre rosa que pareciera salido de Dynasty, mientras ocurre una explosión en un televisor detrás de ella. Antes de eso, nos impactó con «Nuestro Planeta«, su colaboración increíblemente pegajosa con Reykon, uno de los cantantes de reggaetón más importantes de América Latina. Sin embargo, a pesar de contar con una lista de logros que se extienden a lo largo de seis años, su nombre aún no es muy reconocido. Los conocedores tal vez sepan que fue nominada a un Grammy Latino el año pasado por su increíble participación en «El Ratico» de Juanes, pero no se le considera como parte del mismo grupo al que pertenecen artistas como Lana Del Rey o FKA Twigs. Por lo regular es descrita como una artista «prometedora”, pero ¿cuántos éxitos tiene que tener alguien para ser realmente tomada en cuenta?

Videos by VICE

Hoy es el lanzamiento del tan esperado álbum debut de Kali Uchis, Isolation, y solo el tiempo nos dirá si este marca un punto de inflexión en su carrera, pero así debería de ser. Con 15 pistas, el álbum es exactamente como podrías imaginarlo: soñador, febril y lleno de poder femenino. Su sonido es el de la cultura soleada y lowrider, con colores pastel durante el día y luces neón por la noche, algo como lo que imaginarías que alguien en Bogotá o Los Ángeles vería a través de su ventana mientras pone la ropa a secar en medio del calor matutino. Al escuchar estas canciones, tienes la sensación de que Kali Uchis se encuentra en un estado perenne de «enamoramiento”, con su interpretación feliz y distante, sus letras llenas de romance. Incluso cuando es cáustica, como en «Dead To Me», canta como si ya lo hubiera superado y ahora estuviera enamorada de su propio futuro: «You think you have problems with me, but baby I don’t even think about you…» [Crees que tienes problemas conmigo, pero bebé, yo ni siquiera pienso en ti…].

También contó con una impresionante variedad de productores y escritores para Isolation, y su perspectiva al elegir y mezclar el material definitivamente ha rendido frutos. Gorillaz escribió y produjo «In My Dreams» para ella, una extraña e inquietante canción en la que Damon Albarn canta sobre la felicidad. Por otra parte, Thundercat, que estuvo en el epicentro creativo de To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, ayudó a darle la forma de una cacofonía hipnótica de flautas de jazz a la intro del álbum «Body Language”, lo cual hace que la voz de Kali parezca casi eufórica. Sus colaboradores frecuentes BADBADNOTGOOD también participan en el track antes mencionado «After the Storm», posiblemente una de las canciones más destacadas del álbum. Incluso Kevin Parker, de Tame Impala, coescribe y produce junto a Kali mi canción favorita «Tomorrow», vertiendo en ella su inconfundible sabor psicodélico al lado de la ya colorida paleta de Kali.

https://www.youtube.com/watch?v=HY0W_HMAwwA

Como algunos de los mejores artistas antes que ella, Kali Uchis no es solo una cantautora. Ella sobresale al crear su propio multiverso: un mundo de 360 grados donde escribe sus propias canciones, dirige la mayoría de sus brillantes y altamente estilizados videos, que bien podrían ser cortes de la misma película, y entreteje cuidadosamente una lista de colaboradores que elevan su sonido y estética, pero sin eclipsarlos jamás. Pueden establecerse así paralelos entre ella e interpretes como Kevin Abstract o incluso Charli XCX. Al igual que en el caso de ellos, podrías ver los primeros cinco segundos de un video de Kali Uchis, o escuchar la línea de apertura de una de sus pistas, e inmediatamente saber a quién pertenece.

Por lo tanto, es difícil determinar con exactitud por qué es posible considerarla una estrella, pero no una superestrella. Tal vez sea porque todavía no ha lanzado ningún éxito pop importante, del tipo que suena una y otra vez en la radio y llega a definir un verano. Tal vez sea porque su mezcla doo-wop jazzística es demasiado retro o de izquierda para hacerla la próxima Lana. Tal vez es porque ella es una mujer en la música, y algunas personas todavía tienen dificultades para creer que ha tenido plena autonomía en todo lo que ha hecho. De cualquier manera, ella está muy consciente de sus propios talentos, incluso si algunos aún están en desarrollo. “Aún puedo reclamar mi propia feminidad, aún puedo controlar mi propia sexualidad, vestir lo que quiero, verme cómo quiero, ser quien quiero ser», dijo en un comunicado de prensa que acompañó el lanzamiento de su álbum, «y eso no significa que no pueda ser a la misma vez creativa, intelectual, alguien que puede tomar las riendas de su propia vida». Después de una larga espera, tal vez Isolation sea el último empujón para que Kali obtenga todo el reconocimiento que definitivamente se merece.

Escúchalo aquí abajo:

Puedes seguir a Daisy en Twitter.

Este artículo se publicó originalmente en Noisey UK.