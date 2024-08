¿Cuándo puedo pedirle a la persona con la que salgo que elimine Tinder?

No hay absolutamente nada de malo en preguntarle a alguien con quien sales qué siente con respecto a todo, a dónde cree que van las cosas, cómo se siente con respecto a tener una relación monógama contigo, si quiere ser tu pareja y viceversa, etc.

Si bien, preguntar “¿todavía tienes Tinder?” es una introducción perfecta para iniciar una conversación sobre lo que ambos quieren, creo que es importante no quedarse atascados en ese punto en particular. Estar en una relación es más que simplemente decirle no a las otras personas; se trata de decirle sí a una persona específica y comprometerse de todo corazón a ser “algo más”, lo que sea que eso signifique para ustedes dos. Entonces, incluso si inicias la conversación hablando de Tinder, te sugeriría pasar rápidamente a la conversación realmente importante, para que expreses claramente qué es lo que tú quieres.

Si bien no hay un número mágico de salidas que deban alcanzar ni de semanas que deban pasar juntos antes de que puedan tener esta charla, una buena regla general es mencionarlo una vez que tengas la seguridad de lo que tú quieres. Es decir, una vez que sientas que quieres eliminar tus aplicaciones de citas, referirte a la persona en cuestión como tu novio (o novia, o pareja), no salir con otras personas, etc., está totalmente bien preguntarle a la otra persona si quiere lo mismo que tú. En general, no recomendaría tener esa charla después de, digamos, dos citas… no porque pudiera “asustar” al prospecto de pareja, sino porque simplemente lleva tiempo llegar a conocer a alguien y tener el tipo de experiencias juntos que los ayuden a sentirse seguros de que quiere hacerlo oficial. E incluso si desde el principio tienes la sensación clara de que te gustaría tener una relación con la persona, creo que vale la pena que te tomes tiempo para asegurarte de que haya algo más que solo buena química o un nivel superficial de cosas en común, o de que no se trata simplemente de que quieres tener una relación con alguien.

(Un par de excepciones a esto: primero, tener citas durante una pandemia es muy diferente a tener citas en condiciones regulares, y en este momento, las personas, por necesidad, tienen el tipo de conversaciones de “¿Estás saliendo con alguien más?” y “No quiero salir contigo si estás saliendo con alguien más” mucho antes de lo que lo harían en otras circunstancias. Estas charlas actualmente tienen poco que ver con el hecho de que estén convencidos de querer salir exclusivamente con una persona y mucho que ver con un intento de hacer todo lo posible por experimentar el contacto humano sin morir de COVID en el intento. E incluso, aunque las citas se están volviendo un poco menos riesgosas durante este verano, mi sensación personal es que siempre es razonable preguntarle a alguien si está teniendo sexo con otra persona antes de que tú te involucres sexualmente con ella, así como también no querer tener sexo con alguien que está teniendo sexo con otras personas. Sí, eso podría significar que se reduzca significativamente el número de personas con las que podrías tener una relación de pareja, pero no desperdiciar tu tiempo con personas que tienen valores muy diferentes a los suyos no es el peor escenario del mundo).

Entonces, ese es mi consejo general para cualquiera que esté pensando en tener esta conversación. Yo sé que la mayoría de las veces, cuando te gusta mucho la persona con la que estás empezando a salir, puede provocarte nervios iniciar la conversación de “¿Qué somos?”, porque te preocupa estar avanzando demasiado rápido, porque te sientes un poco ansioso al respecto o porque es un poco incómodo y no hay una formula establecida para hacerlo. ¡Todo eso está bien! Lo que es en realidad preocupante es cuando alguien no quiere abordar esa conversación porque sabe, en algún nivel, que hablar de eso automáticamente pondrá fin a lo que sea que tenga con la otra persona.

Si no estás seguro de cuál es tú caso, aquí hay algunas cosas a las que yo llamaría ‘buenas señales’ de que alguien con quien estás saliendo no solo está abierto a esta conversación, sino que está realmente interesado en tenerla:

Intenta activamente pasar tiempo contigo y da pie a que tengan citas con regularidad, hace planes, etc. Si le pides, digamos, que vaya contigo a una fiesta y no puede por alguna razón, hace todo lo posible para darte una explicación de por qué no puede y comunicarte que desearía poder. Luego, intenta hacer otros planes alternos para pasar tiempo contigo, por ejemplo, “Tengo que trabajar el sábado por la noche, y luego prometí que saldría con mi hermano, pero tal vez tú y yo podríamos vernos el domingo, si te parece bien”.

Sientes que puedes contactarle en cualquier momento sin sentir que le estás “molestando” o, dicho de otra manera, en el tiempo que te toma decidir si “está bien” que le envíes un mensaje de texto, esa persona ya te envío un mensaje.

Es amable contigo: le emociona verte, te elogia durante las citas, se ríe de tus bromas, muestra interés en el tipo de trabajo que desempeñas y los pasatiempos que disfrutas.

No parece distraerse cuando está contigo, ni duda en llevarte a lugares donde convivirán con más personas.

No parece distraerse cuando está contigo, ni duda en llevarte a lugares donde convivirán con más personas.

Se ofrece a ayudarte con tu mudanza o a acompañarte en alguna otra tarea poco agradable que básicamente nadie quiere hacer.

Quiere estar físicamente cerca de ti, ya sea que eso signifique tomarte de la mano cuando están en público, o simplemente enviarte mensajes de texto o llamarte cuando no puede verte en persona.

Tu nerviosismo por tener una conversación para definir su relación se debe más a la indecisión de iniciar lo que puede ser una conversación incómoda y menos al temor de que esta persona específica te juzgue/reaccione mal/te rechace, en función de cómo ha actuado en el pasado.

(Por cierto, si te gusta alguien y quieres asegurarte de que lo sepa, o suele ocurrirte que las personas se sienten confundidas sobre lo que sientes por ellas, ¡hacer algo de lo que mencioné anteriormente es una excelente manera de comunicar tu interés!).

Aquí hay algunas ‘señales que no son buenas’ y apuntan a que a la persona con la que estás saliendo no le entusiasma la idea de definir su relación, o a que te dará una respuesta evasiva, que no será un no rotundo pero tampoco un sí definitivo cuando menciones el tema.

Normalmente, te sientes nervioso al pedirle a esa persona demasiado tiempo y atención.

Siempre eres tú quien inicia los planes, o haces el seguimiento de los planes que sugirió la otra persona y de los cuales luego pareció olvidarse por completo.

Haces demasiados cálculos matemáticos para enviar un mensaje de texto, es decir, “Han pasado X días desde la última vez que le escribí y obtuve una respuesta monosilábica, así que necesito esperar Y número de horas antes de iniciar una nueva conversación, y si no recibo respuesta en Z días más, entonces sabré que se acabó”.

La persona te ha dicho, en muchas palabras, que no quiere tener una relación en este momento.

Incluso si pasa una buena cantidad de tiempo contigo, no tienes la seguridad total, con base en su comportamiento, de que realmente le gustas.

No parece tener un interés particular en ti, o solo le interesan las cosas específicas que puede obtener de ti; te quiere cerca cuando le embarga la cachondez o la soledad, o cuando en realidad debería estar hablando con un terapeuta.

No es fácil abordar la conversación para definir una relación, o recuperarse después de ser rechazados; pero es importante que practiques decirle claramente lo que quieres a la persona con la quieres estar. Si no haces esto con regularidad y, en cambio, languideces en silencio o tomas tus cosas y te vas para no tener que ser vulnerable, tu capacidad de “tener conversaciones difíciles” nunca se fortalecerá.

Sé que todo esto es difícil porque ya he estado en esa posición: comunicar claramente lo que quiero e incluso irme cuando me doy cuenta de que la otra persona no siente lo mismo, solo para que regrese un mes después sin nunca realmente reconocer que llegamos a un punto muerto; especular sobre por qué alguien querría que durmiéramos juntos e hiciéramos cosas no sexuales si no quiere tener una relación conmigo; sentir que no debería haber alterado el delicado equilibrio de nuestra casi-relación al romper la cuarta pared y hablarle de dicha casi-relación; preocuparme de que todo se derrumbe si expreso una sola necesidad; inventar justificaciones para convencerme de que está bien evadir esta conversación. He estado en estas situaciones más veces de las que me gustaría admitir, y simplemente nunca resultaron como yo quería.

Puede que no creas nada de lo que he dicho aquí: que es posible encontrar a alguien que te guste y a quien también le entusiasme ser tu pareja; que estar solo realmente es mejor que estar con alguien que no te quiere de la manera en que tú le quieres; que realmente puedes manejar el dolor y la angustia de que te rechace oficialmente alguien que ya te ha rechazado extraoficialmente varias veces; que quien te gusta puede ser cruel contigo a pesar de que tú hayas sido abierto y honesto sobre lo que buscas. Y francamente, ¡está bien si no me crees! Yo no creí nada de esto cuando estuve en esa situación, o al menos no lo creí más que de manera teórica. Este entendimiento no es algo natural en la mayoría de los seres humanos, por lo que tenemos que salir y aprenderlo de primera mano, sin obsesionarnos demasiado con lo que eso “dice” de nosotros cuando las cosas salen mal.

Si tus experiencias se parecen en algo a las mías, tenderás a ignorar las señales, a pedir consejo y no seguirlo, a aferrarte a la esperanza de que tal vez esta persona o esta vez sea diferente y, eventualmente, te darás cuenta de que te equivocaste, de que esta persona no es la indicada sin importar cuánto desearas que lo fuera. Desearía que ninguno de nosotros tuviera que salir jamás con una persona que realmente no está interesada en nosotros, pero, la verdad, no conozco a ningún adulto que pueda decir honestamente que nunca han dejado, en contra de su mejor juicio, que alguien destruya su pequeño corazón. Cometer esos errores es la forma en que muchos de nosotros aprendemos a ser emocionalmente honestos y vulnerables, y a reconocer a los que sí nos quieren cuando aparecen, lo cual, te prometo que ocurrirá en algún momento.

