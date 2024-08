Cuando Warhol entrevistó a Frank Zappa sin decir nada

Crítico, satírico y de posiciones políticas muy aferradas y anti-sistema, el músico Frank Zappa fue invitado al programa de televisión Andy Warhol’s Tv en 1983. El título del programa lo dice prácticamente todo: en él, Warhol entrevistaría a personas de importancia cultural y les haría preguntas atípicas o fuera de contexto que no necesariamente fueran relevantes al trabajo de la persona.

Lo que es curioso de este episodio en particular es que Zappa no recibió el trato regular, sino que fue entrevistado, en cambio, por el fanático del músico Richard Berlin mientras Warhol simplemente observa la situación sin decir ni una sola palabra. Zappa continuó por contar historias con fans y cosas que se salieron de control durante su carrera.

Siempre fue sabido que Andy Warhol tenía una extraña costumbre de quedarse viendo y observar sin movimiento ni emoción lo que sucedía en The Factory, fiestas y reuniones. De cualquier manera, que no le dirigiera la palabra a un entrevistado en su propio programa es otro tema. Y ahora, gracias a los diarios de Andy Warhol, podemos saber que probablemente se debió a que odiaba a Frank Zappa:

Entrada del 16 de junio, 1983:

Frank Zappa vino a ser entrevistado para nuestro programa de tele y creo que después de la entrevista odiaba más a Zappa que cuando comenzó. Recuerdo que fue muy grosero con nosotros cuando Mothers of Invention tocó con Velvet Underground – Creo que ambos en The Trip, en L.A., y en el Fillmore en San Francisco. Lo odiaba entonces y sigue sin caerme bien. Y fue súper extraño sobre Moon. Yo comenté que tan genial es, y él dijo, «Escucha, yo la cree. Yo la inventé». Como diciendo, «Ella no es nada, todo soy yo». Y digo, si fuera mi hija yo estaría diciendo «Wow, ella es tan inteligente», pero él estaba tomando todo el crédito. Fue peculiar.

Puedes ver la breve entrevista, abajo:

El programa tuvo 27 episodios en el curso de 3 años. Después, un jugoso trato con MTV le daría un nuevo espacio bajo la misma línea del original, pero con un sutil cambio de tiempo y título a Andy Warhol’s Fifteen Minutes, haciendo clara alusión a la profecía (súper comprobada) del artista: «En el futuro todos serán famosos por 15 minutos». Desgraciadamente, después de tan sólo 4 episodios terminados en febrero de 1987, Warhol falleció de un paro cardiaco, dejándonos deseando que hubiera habido más.

