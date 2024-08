¿Cuánto cuesta ir a Radiohead, Gorillaz, Depeche Mode y QOTSA el próximo año?

Apenas el reloj marque las doce de la noche del primero de enero de 2018, en Colombia comienza uno de los semestres más brutales en cuanto a eventos musicales se refiere. Desde hace unos años, la oferta cultural en el país ha crecido de manera significativa: cada vez viene gente más dura, los carteles están alineados con lo que está «pegando en todo el mundo» y artistas que nunca creímos ver de frente han pasado por estas tierras o van a pasar, cosa que nos emociona.

Pero, obviamente, esto también nos obliga a hacer cuentas con cuanta moneda tengamos a la mano. Toca levantarse la plata como sea, ya sea vendiendo gomitas en el trabajo o instruyendo a nuestras tías en el complejo uso del WhatsApp. Lo que sea para poder ir a todo lo que nos venga en gana sin tener que pasar la tarjeta a 24 cuotas (o más) y evitar la penosa acción de sentarnos a llorar y maldecir al universo por no tener un peso y tener que escoger entre comer o ir a un festival.

No es que nos genere satisfacción patear sus sueños y decepcionarlos, pero sí sentimos necesario advertirles cuánto le cuesta a sus bolsillos el infinito placer de ver en vivo, así sea en la peor locación, a sus ídolos musicales. Y bueno, también para que de paso vayan pensando qué van a empeñar.



*Aclaramos que esta lista solo incluye algunos de los eventos más grandes que se van a hacer en Bogotá (o sus alrededores) durante el primer semestre del año, sin contar los desmadres capitalinos que se viven todas las semanas de martes a sábado con gente muy, muy pesada de la escena local a la que también aguanta mucho apoyar.



Radiohead

Para cumplir el sueño de pillar en vivo, por primera vez en la tierrita, a Thom Yorke y compañía, le tocará desembolsillar la módica suma de $180.000 pesos (localidad ‘In Rainbows’) y $370.000 pesos (localidad ‘OK Computer‘), ambas en primera etapa. Claro, cabe aclarar que además de Radiohead, también tendrás el enorme placer de escuchar al gran Flying Lotus, Junun y Ghetto Kumbé.



Depeche Mode

Luego de nueve largos años, finalmente regresan a la capital los papás: Depeche Mode. Como parte de su Global Spirit Tour por Latinoamérica, Dave Gahan, Martin Gore y Andy Fletcher volverán a pisar suelo colombiano el viernes 16 de marzo. Si desean cantar a todo pulmón «Enjoy The Silence», les toca bajarse de $224.000 a $414.500 pesos, dependiendo de la comodidad del asiento.



Gorillaz

Otro gigante que debuta en la tierra del Sagrado Corazón. Gorillaz, la banda conformada por los ingleses Damon Albarn y Jamie Hewlett, formarán parte de la novena edición del Festival Estéreo Picnic. El sábado 24 de marzo ha sido la fecha elegida para que 2-D, Murdoc, Russel y Noodle se apoderen de la sabana bogotana. Si desean asistir únicamente el sábado, día en el que también podrán pillar actos como De La Soul, Kali Uchis y Dengue Dengue Dengue, deberán sacar de sus billeteras un fajito de $275.000 pesos, en primera etapa, o $310.000 pesos en segunda etapa. Si quieren tirar la casa por la ventana y asistir los tres días del FEP, tendrán que inhalar, exhalar y bajarse de $610.000 pesitos.



Queens of the Stone Age

El sábado 10 de marzo, la querida banda capitaneada por Josh Homme, Queens of the Stone Age, volverá a Colombia tras su recordada presentación de 2014. Si desean asistir al Palacio de los Deportes de Bogotá a corear a todo pulmón «Go With The Flow», tendrán que sacar $212.000 y $275.000 pesos.

Mucha suerte rompiendo esas alcancías.