Cuánto dinero ganan las chicas que cobran por jugar videojuegos

En internet podemos hacer todo tipo de cosas, desde comprar objetos absurdos en aplicaciones como Wish a contratar a autónomos que viven al otro lado del mundo. Podemos pedir que nos hagan un vídeo, que editen las fotos de nuestro último viaje a París o que escriban nuestra autobiografía. Y ahora, también, podemos contratar a una videojugadora que juegue con nosotros por internet.

En marzo de 2020, se creó una plataforma dedicada a este tipo de servicios. EPal.gg, conocida antes como Egirl.gg, tiene cientos de perfiles con imágenes principalmente de chicas. Puedes filtrar los perfiles según apariencia y voz y contratar a una chica para que te haga compañía jugando o charlando sobre temas que te interesen. Sin embargo, como puede imaginar, hay mucha gente que no las contrata precisamente por sus habilidades de juego.

El creador del sitio web Brian Xiong, estudiante de 25 años de UC Berkeley, dijo que la plataforma revisa de forma exhaustiva los perfiles creados para asegurarse de que no hay contenido explícitamente sexual. Sin embargo, las chicas que trabajan en E-Pal dicen que eso no impide que haya encuentros muy incómodos. Hemos hablado con algunas de ellas sobre este trabajo, sobre el dinero que ganan y sobre qué hacen con los babosos.

Aurora, 20 años

VICE: Hola, Aurora. ¿Cómo empezaste en el mundo de los videojuegos?

Aurora: Cuando era pequeña, solía ver a mi padre jugar videojuegos, especialmente World of Warcraft, así que yo hacía lo mismo. Gracias a este trabajo, he conocido a muchos gamers que me gustan. Ahora juego principalmente a League of Legends, World of Warcraft, Hearthstone y Grand Theft Auto 5.

¿Sabe la gente que te dedicas a esto?

Mi familia y amigos lo saben, no lo oculto. Nunca doy mi información personal a los clientes, solo comparto mi nombre, mi edad y mi nacionalidad. A veces les cuento cómo me ha ido el día, pero he creado una cuenta privada de Instagram específicamente para esto y nunca comparto mis cuentas personales.

Los precios en E-Pal son bastante bajos. ¿Cuánto ganas?

No demasiado, desde un euro la partida, pero las chicas más populares cobran entre 20 y 25 euros. Estoy estudiando informática en la universidad, así que es bueno ganar un dinerillo extra, pero también lo hago para conocer a gente nueva, pasármelo bien y jugar con alguien.

¿Quiénes son tus clientes?

Hasta ahora, todos mis clientes han sido hombres, ninguna mujer. Tienen menos de 30 años y con trabajo. Hay algunos italianos, pero la mayoría son de Estados Unidos o de los EAU, además de asiáticos, principalmente japoneses.

¿Por qué crees que te pagan para jugar con ellos?

Según lo que ellos me dicen, prefieren jugar con chicas porque te animan, en vez de centrarse en tus fallos. Les gustan las extranjeras porque quieren aprender otro idioma o para conocer a gente de otros lugares a la que le guste jugar. La mayoría de las personas que me contactan son muy educadas, pero tienes que aceptar las peticiones adecuadas. Intento hablar con los clientes un poco antes de aceptar y a veces son maleducados o te dicen que ellos buscan otra cosa. A menudo conozco a gente que solo quiere desahogarse o ver una serie o anime con otra persona.

E-Pal parece un sitio de citas. ¿Qué piensas al respecto?

EPal.gg suele poner a las chicas en primera página, pero también hay chicos que lo hacen. Me parece machista. Da la impresión de que la gente quiere chicas jugadoras solo porque son chicas, no porque se les dé bien jugar o entretener. Creo que se debería abrir este trabajo más a los chicos.

Sara*, 21 años

VICE: ¿Cómo empezaste a jugar?

Sara: Mi padre me compró una Nintendo DS cuando tenía seis o siete años, pero siempre jugaba sola en casa. La primera vez que conseguí conectarme a internet tenía 13 años, pero no jugaba mucho. Comencé a jugar competitivamente con 15 años.

¿Por qué lo haces?

Porque puedes ganar más de lo que ganarías a tiempo parcial de dependienta en una tienda, unos 30 o 40 euros al día. Me gusta jugar, así que pensé que no perdía nada por probar. Llevo varios meses haciéndolo. También tengo otros planes: estoy en la universidad y me gustaría tener una profesión.

¿Qué tipo de clientes tienes?

Todos son hombres jóvenes o mayores de 50. Les gusta jugar con chicas guapas, porque, muy en el fondo, quieren algo más. Al principio, solo quieren jugar, pero luego te piden otras cosas, como fotos desnuda. Un tipo me acaba de ofrecer 50 € por una foto sin camiseta. Muchas chicas lo hacen y ganan mucho dinero. Yo he jugado con chicos que solo querían jugar, pero siempre sale el tema. Es un ambiente muy sexualizado.

¿Cómo funciona una sesión de juego?

Después de enviar la petición, comenzamos a jugar y el cliente decide si quiere verme o no. Yo nunca me niego a usar la cámara, aunque con frecuencia los clientes no se muestran a sí mismos. En la mayoría de las sesiones me piden cosas raras, aunque en mi perfil está claramente escrito que solo quiero jugar.

¿Qué opinas de esta industria?

Dicen que somos el nuevo icono pornográfico. He visto a muchas gamers que se han hecho famosas en sitios de transmisión en directo y luego han pasado a otras cosas, como publicar fotos desnudas en Patreon. Le pregunté a un cliente por qué quería fotos mías desnuda y me dijo que disfrutaba de la atención de una chica de verdad, aunque fuera por internet. A diferencia del porno, entramos en contacto con los clientes de inmediato, les dejamos vernos y se establece una relación. Para ellos es garantía suficiente de que pueden intercambiar desnudos, pero yo nunca lo he hecho.

Alice, 18 años

VICE: Hola, Alice. ¿Cómo empezaste en este mundillo?

Alice: Soy Austriaca y mi madre es italiana. Estoy en el último año del instituto. Comencé a jugar porque a mi hermano y a mi primo les gustaba League of Legends, así que decidí probarlo.

¿Cómo encontraste E-Pal?

Un compañero me mostró epal.gg de broma. Al principio, pensé que era una idea absurda, pero luego me dije a mí misma que no perdía nada por crear un perfil.

¿Se lo dijiste a alguien?

Solo a un amigo. Me da miedo de qué dirán si se enteran.

¿Cómo son tus clientes?

Me gusta hablar con ellos antes de intercambiar datos de contacto. Muchos buscan cosas que yo no quiero hacer, como fotos desnuda. Prefiero jugar con clientes que personalmente me gustan. Algunos buscan a alguien para jugar con un perfil determinado en la partida y otros solo quieren compañía. Un tipo me pidió tener una cita virtual; vimos una película y hablamos. Juego con alemanes, austriacos e italianos. En general, europeos de alrededor de 25 años.

¿Tienes clientes fijos? ¿O siempre es gente diferente?

Hay gente con la que hablo por el día y luego juego por la noche, o clientes que quieren jugar dos o tres partidas diarias por la noche.

¿Por qué quieren jugar con alguien?

Jugar con cualquier desconocido puede ser una experiencia negativa. Hay mucha gente tóxica en internet. Quizás quieren jugar con alguien que no tenga ese comportamiento tóxico. Es una pena que tanta gente necesite pagar a alguien para tener una experiencia positiva.

¿Tienes algún consejo para aquellos interesados en este trabajo?

Yo pondría límites porque muchos clientes piden cosas inapropiadas. Recuerda que siempre puedes decir que no.

Chiara (Cocobun), 22 años

VICE: Hola, Chiara. ¿Por qué empezaste a trabajar en E-Pal?

Chiara: Trabajo como diseñadora gráfica para un hotel de cinco estrellas, así que no lo hago por dinero. Me apunté por curiosidad, porque me gusta jugar y estaba aburrida durante el confinamiento. La plataforma lleva activa desde finales de febrero y creo que ha sido un éxito porque todo el mundo estaba en casa.

¿Quién te contacta normalmente?

Es lo que más me preguntan. Normalmente, son chicos de entre 19 y 40 años. A menudo les cuesta interactuar con chicas o tienen problemas de ansiedad o autoestima. Un chico me escribió porque no disfrutaba del sexo y solo se quedaba satisfecho con relaciones por internet y tenía una especie de fetiche de contratar mujeres en internet. Solo hablamos porque yo no hago porno. Le ofrecí mi compañía y mi voz.

¿A qué te refieres con voz?

En realidad, no hace falta que juegues bien, pero tienes que saber cómo hablar y entretener a la gente, quizás hacerles reír o que se relajen durante media hora. La gente me escribe porque se siente atraída hacia mi voz y algunos chicos me dicen que se sienten mejor después de hablar conmigo. La voz es importante, al igual que la apariencia.

¿Así que la gente te contacta solo para hablar?

Sí. Hay una sección especial para eso en el sitio web. Normalmente, te contactan según tu apariencia. Habláis un poco, sobre el confinamiento, el trabajo o la ciudad donde viven, porque muchos de los clientes viven en el extranjero, Canadá o Estados Unidos. Un chico me dijo que solo contrataba a chicas por internet para tener a alguien con quien compartir sus intereses y hablar media hora. Luego me preguntó cuánto medía, cuánto pesaba y si tenía novio.

¿Tienes clientes regulares?

Hay uno de Milán. Siempre acepto porque me gustó desde el principio. También, hay un alemán que me contrata tres o cuatro veces a la semana. Es un chico muy normal que se ha encariñado de mí y a menudo me envía regalos, por ejemplo, en League of Legends o me manda dinero por PayPal, a veces 80 euros.

*Se han cambiado los nombres