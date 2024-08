Necesitaba saberlo: cuánto dinero lleva la gente en la cartera

Es una costumbre extraña pero cuando estoy en la cola del súper esperando por pagar lo que quiero comprar me gusta fijarme en las carteras de los demás clientes, saber si la gente lleva un buen fardo de billetes o si, por lo contrario, van con lo justo.

Uno no acostumbra a llevar mucho dinero encima, soy de esos que como mucho llevan 20 euros en la cartera —digo “cartera” por decir algo porque donde guardo el dinero es un objeto que está más cerca de una pequeña bolsa de plástico de esas que dan en las farmacias que no de una cartera real—, y por eso siento la curiosidad de husmear en la intimidad económica de los demás, en una especie de penosa búsqueda de iguales, como para tranquilizarme y justificar mi propia idiosincrasia.

Videos by VICE

Supongo que en estos tiempos de PayPal y Amazon Prime el dinero físico ya no tiene valor, los billetes y las monedas se han tornado objetos decimonónicos que no encajan en nuestra comprensión del mundo actual. No sé, los etruscos y los romanos ya gastaban estos artefactos, resulta un tanto extraño que 21 siglos después sigamos con los mismos mecanismos comerciales.

¿Lleva la gente aún el equivalente a un saquito de monedas de oro y bronce? Salí a la calle a preguntar a varias personas cuánto dinero llevan normalmente encima.

Kevin, 18 años, en paro

VICE: ¿Normalmente cuánto dinero llevas encima?

Kevin: 20 euros. No me los gasto siempre, pero casi siempre llevo 20 euros.

¿Cómo has llegado a la conclusión de que son estos 20 euros los que necesitas llevar siempre encima?

Porque tengo muchos vicios ocultos y tengo que satisfacerlos.

Bueno, pero 20 euros tampoco es una fortuna, deben ser vicios así un poco baratos, ¿no?

Pues tampoco es eso, quizás tendría que llevar más dinero encima ahora que lo dices.

¿Cuánta pasta crees que lleva la gente, así en general?

Buah, no sé, creo que 20 euros. 20 es una cantidad que está bastante bien. Si no tienen mucha pasta pues no creo que lleven SIEMPRE esos 20 euros, y mucho menos si tienen vicios como yo.

Entonces la peña va con lo justo, ¿no?

No sé, mi abuela siempre llevaba encima toda la pasta que tenía, pero mi familia es muy rara, no sé si el resto de gente hace lo mismo.

¿Y la tarjeta la manejas?

Sí, si llevo 20 euros pues seguramente será porque ya me habré gastado 10 o 20 euros con la tarjeta.

Fran, 35 años, comercial

VICE: ¿Normalmente cuánta pasta llevas encima?

Fran: Unos 150 euros en efectivo.

¿Y eso?

Bueno, esta es una cantidad que más o menos suelo gastar al día.

Ostras, menuda nivel.

Yo es que al ser comercial y al trabajar en la calle, claro, tengo que pagar tanto gasolina, como parking como zona azul o todas las comidas. Más o menos siempre llevo ese dinero.

¿Y, de media, cuánto dinero crees que lleva la gente?

Pues 50 o 100 euros no creo, llevarán unos… ¿20 euros? Algo así, más o menos.

¿Y la tarjeta, la utilizas?

Sí, también la utilizo mucho.

¿Qué cantidad te negarías a llevar encima? Por desfasada, digo, por si te roban o pierdes la cartera.

A partir de 500 entiendo yo que es una cantidad excesiva y peligrosa.

Gael, 22 años, acaba de terminar Bellas Artes

VICE: ¿Cuánta pasta llevas encima normalmente?

Gael: Sobre 10 euros.

¿Cómo has llegado a la conclusión de que esta es la cantidad que necesitas llevar?

Llevo esta cantidad por si acaso, mi idea es no gastar dinero, solo en tomar algo o comprarme el billete del metro, cosas así. Esa me parece una cantidad perfecta para salir del paso.

¿Crees que el resto de gente lleva esta misma cantidad?

La gente joven llevará unos 20 euros.

¿Y gente más puretilla?

Pues sobre 50 euros o algo así. Por si tienen que comer fuera o comprar algo. Aunque supongo que mucha gente hoy en día paga muchas cosas directamente con tarjeta.

¿Qué cantidad te empieza a parecer excesiva?

Pues yo no llevaría a partir de 50 euros.

¿Los fines de semana llevas la misma cantidad?

No, llevo un poco más, 20 euros o así, para el sábado y ya está.

José María, 58 años, conductor de autocar

VICE: ¿Normalmente cuánta pasta llevas encima?

José María: Poca cosa, llevo monedas. Suelen ser unos 10 euros.

¿No sirve de nada llevar pasta encima?

Bueno, es que si llevas 500, 200 o 100 euros no te lo cambian en ningún lado.

¿Normalmente pagas con tarjeta?

Sí. No me gusta llevar grandes cantidades de dinero encima. Con la cantidad de atracos y todo lo que hay. A las mujeres mayores les roban mucho.

Pero los atracadores también pueden pillarte con la tarjeta, llevarte a un cajero y decirte que saques 200 euros.

Sí, ya, muchas veces ha pasado, que te pillan dentro del banco y te hacen sacar.

Es que no hay salida. Lo mejor es no llevar tarjeta ni nada. ¿No?

Exacto, lo mejor es no llevar dinero ni tarjetas.

Ingrid, 19 años, estudiante

VICE: ¿Cuánto dinero llevas en la cartera normalmente?

Ingrid: Pues mira, ahora nada pero normalmente suelo llevar unos 10 euros.

¿Y el resto de la gente crees que lleva más o menos lo mismo?

Pues unos 20 o 30 euros.

Dime una cantidad mínima que no llevarías ni loca.

Pues 50 euros o más ya me parece demasiado.

¿Y los fines de semana llevas la misma cantidad?

Llevo un poco más, en plan 30 euros, no mucho más.

¿Y si te surge un imprevisto?

Pues le pido dinero a una amiga o pago con tarjeta.

¿La gente mayor crees que llevan más billetazos?

Sí, llevan más billetes en vez de tarjeta. Creo que llevan muchísimo dinero encima.

¿Muchísimo?

Yo creo que sí. Como 100 euros o más.

Anna, 38 años, diseñadora de vestuario para espectáculos

VICE: Estoy preguntando a la gente cuánto dinero lleva normalmente encima.

Anna: Pues mira, solo llevo monedas, 5 o 10 euros, pero en monedas. De 10 para abajo. Normalmente voy con la tarjeta.

Dios, es que nadie lleva pasta en la cartera.

No, yo creo que la gente no lleva nada de efectivo. Normalmente es en plan “tengo que pillar un taxi, mierda, ¿dónde hay un cajero?”, suerte que ahora ya casi todos los taxis te aceptan tarjeta.

Los billetes y las monedas ya no sirven de nada.

Yo no voy al cajero desde hace muchos días. Normalmente la gente paga con la tarjeta y por internet.

En un mundo en el que se paga siempre con tarjeta, ¿qué le podemos dar a esa gente que toca el acordeón en el metro?

Bueno, yo monedas llevo. Siempre tengo alguna monedilla que me ha quedado.

¿Y cómo se genera ese dinero si nunca se saca dinero y siempre se paga con tarjeta?

Yo un día saco 50 euros para ir pagando cosas, como los cafés, pero este dinero desaparece y de repente llevo tres días sin nada de efectivo. No es que lleve siempre una cantidad de dinero constante. Saco algo un día y se va vaciando. ¿Tú llevas mucho dinero en efectivo?

Pues no, ahora llevo justo 5 euros.

Yo 7 euros, que acabo de desayunar y me he quedado a 7. Yo es que soy Triodos, no hay muchos cajeros donde pueda sacar sin comisión, y este es otro motivo por el que no llevo efectivo. Porque ahora, aquí donde estamos, ¿dónde hay un banco donde pueda sacar sin que me cobren? No hay, entonces ya me espero o en vez de tomarme un café me voy al súper y me compro un café de estos que se revuelven y un sándwich y lo pago con tarjeta. Y así hasta que un día encuentro un banco en el que puedo sacar y me saco los 50 euros.

Yo soy de La Caixa, que no me mola nada, pero como tienen tantas oficinas y cajeros, pues me va bien, y por eso estoy arruinado.

Sí, cuando me hice Triodos me dije “te estás metiendo en una situación donde te va a ser complicado sacar dinero”. Que tampoco me parece un sacrificio porque es un tipo de banco que tiene algo más de transparencia que los demás (que al final es como todos porque yo a la práctica no la veo esta transparencia). No sé si vale o no la pena el sacrificio.

Al menos ahorras al no tener tantos cajeros disponibles.

Ya te digo yo que sí. Porque no sacas dinero y no tienes pasta encima para comprarte cualquier cosa que veas. Estos gastitos pequeños ya ni los haces. Si tienes pasta encima, se va. Pero el dinero es para esto, tampoco hay que estar sufriendo.

Oriol, 19 años, estudiante

VICE: Si ahora me enseñaras la cartera, ¿cuánta pasta encontraríamos?

Oriol: Entre 10 y 20 euros, 10 es mucho más probable.

¿En qué inviertes esta cantidad?

Bueno, por si tengo hambre o tengo que comprar tabaco, es la cantidad de dinero básica que necesito.

¿No ves posible que pueda surgir una situación inesperada en la que quizás necesites un poco más de dinero? No sé, si de repente se te rompen los pantalones y tienes que comprarte unos nuevos al momento.

Pues sería chungo porque nunca llevo mucha pasta encima.

¿Cuál es la cantidad que consideras que empieza a ser peligrosa, por si pierdes la cartera o te la roban? Una cantidad que te jode la vida.

Pues cualquier cantidad, como si me roban 5 euros, a mí esto ya me duele.

¿Los fines de semana llevas esta misma cantidad encima?

Sí, unos 10 euros.



¿Pasas todo el fin de semana con 10 euros?

No, 10 euros el viernes y otros 10 euros el sábado.

Joder, pues te lo gestionas muy bien esto.

Es que voy justo de pasta pero es que la cosa está barata, el alcohol en el Mercadona lo tienes con 4 euros, y ya está. Entre dos colegas, pues sale a 2 euros cada uno.

¿Esas birras que venden en algunos bares a 3 euros qué te parecen?

Carísimo, por 22 céntimos las tienes en el Mercadona.