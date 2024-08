¿Hasta por cuánto tiempo puede aparecer la mota en tu examen de orina?

La situación

Tu amigo llega a su turno al Home Depot y su gerente le da un vaso de plástico. “¡Mierda!” piensa. Mientras camina entre los artículos de plomería y luces y ese raro pasillo de puras manijas camino al baño, empieza a hacer las cuentas. No fumó mota el fin de semana pasado, pero el viernes anterior le dio un par de fumadas a un porro. Y el mes pasado se mantuvo pegado al bong mientras veía toda la temporada de Rick and Morty. ¿Saldría eso en una prueba? Está considerando ofrecer cien pesos al tipo que está orinando al lado suyo para que le llene el vaso. ¿Cuánto tiempo tarda el cannabis en salir del sistema? Habrá un lugar más relajado en este centro comercial que esté contratando? Tal vez GameStop.

La realidad

El cuerpo limpia los cannabinoides del sistema a través del metabolismo, y el metabolismo de cada persona es diferente.

“Cada uno de nosotros tiene un metabolismo único que procesa el cannabis a una velocidad diferente”, dice Joseph Rosado, un consultor médico de International Cannabis Solutions, una consultoría con sede en Toronto, Canadá, que ayuda a gobiernos, empleadores, y proveedores de servicios médicos con temas relacionados con la mariguana.

“Hasta entre personas que tienen el mismo género y edad, el estilo de vida del individuo —como cuánto ejercicio hacen y qué comen— pueden afectar la cantidad de tiempo necesaria para poder pasar una prueba de orina”. Materiales que son solubles en agua, como el cannabis, se almacenan en las células adiposas. Entonces las personas que poseen un mayor contenido graso guardan mejor los cannabinoides que las personas más flacas, dice Rosado.

Aún así, si tu amigo no ha fumado en todo el mes, probablemente va a poder pasar una prueba de orina. En un estudio que fue hecho para ayudar a las cortes y oficinas de libertad condicional en el 2005, Paul L. Cary, director del Laboratorio de Toxicología y Monitoreo de Drogas de la Universidad de Missouri, encontró que sí ocurren casos donde se encuentran rastros de cannabinoides después de 30 días, pero es poco frecuente. La frecuencia de uso también es otro factor que hay que tener en cuenta. Cary encontró que en las personas que usan cannabis de forma ocasional, o los que lo están probando por primera vez, los rastros pueden detectarse por hasta tres o cuatro días. Los fumadores crónicos que han fumado algunas veces a la semana deberían esperar unos 21 días, en promedio, para llegar al punto de aprobar una prueba de orina.

En un estudio del 1999, investigadores de la Universidad de Harvard y el Hospital McLean intentaron averiguar cuánto tiempo duraban los rastros de cannabis en pachecos del nivel de Bob Marley: gente que aseguraba haber fumado más de 5,000 veces en su vida. En un acto de autocontrol hercúleo, 17 participantes accedieron a abstenerse por 28 días. Cinco llegaron a niveles no-detectables en la primera semana. Otros cuatro durante la segunda. Dos más en la tercera, y los seis restantes no lograron pasar la prueba ni en la cuarta. El estudio muestra que la gente que fuma cantidades similares puede procesar el cannabis a ritmos diferentes. Pero incluso quienes fuman con intensidad suelen estar limpios después de un mes.

Vale la pena resaltar que la práctica del antidoping en un remanente de la guerra contra las drogas de la década de 1980, y que sólo ha mostrado beneficios concretos para quienes trabajan en le negocio del análisis de orina.

En 1986, Ronald Reagan firmó un decreto ejecutivo que requería que los empleados federales y algunos contratistas fueran examinados. Muchas empresas privadas adoptaron esta práctica: El antidoping se volvió común como parte del proceso de reclutamiento y las personas que tenían que operar equipos potencialmente peligrosos tenían que someterse a pruebas continuas y aleatorias. Los antidopings llegaron a su punto máximo en 1996, cuando el 81 por ciento de los empleadores requirió estas pruebas, según un reporte de la American Management Association. Esa cifra disminuyó todos los años hasta el 2004, que fue el último año que la AMA analizó las empresas.

Hay poca evidencia de que asustar a tus empleados para que no fumen hierba conduzca a un ambiente de trabajo más seguro o productivo. En el 2007, la Substance Abuse and Mental Health Services Administration, una división del National Institute of Health, abordó este problema y concluyó que: “Las pruebas de drogas fueron implementadas como una medida preventiva contra el abuso de substancias y sus efectos en la productividad, salud, y seguridad de los trabajadores del país. Hasta el día de hoy, hay evidencia muy limitada sobre la efectividad de esta medida”.

La práctica se está complicando por la creciente aceptación y legalización de la mariguana (Quest Diagnostics, el Coca-Cola del análisis de orina, reportó que hubo un pequeño aumento en la cantidad de pruebas positivas en 2010) y el aumento en el uso de medicamentos que son detectados en el antidoping. Para algunas industrias, el antidoping se ha vuelto una carga molesta.

El reporte encontró que los usuarios recreativos tenían menos probabilidad de aplicar a compañías que hacían antidoping, quitándole la oportunidad a estas empresas de aprovechar el talento del 10 por ciento de la población de Estados Unidos que consume cannabis regularmente.

Lo peor que puede pasar

Si tu amigo ha fumado en los últimos tres o cuatro días o ha estado fumando mucho durante las últimas dos semanas, seguramente dará positivo en la prueba. Incluso si ha pasado un tiempo desde la última vez que fumó, hay casos extremos donde los cannabinoides duran en el cuerpo por hasta 77 días. Entonces va a tener que enfrentarse a cualquier sanción que su jefe vea necesaria.

Lo que seguramente pase

A veces esas sanciones no son tan malas. De hecho, la reacción de un empleador a una prueba positiva suele ser regulada por las leyes estatales, y los que deciden despedir a algún empleado que no pasó una prueba de orina pueden estar en mayor peligro legal que los que simplemente no contratan a alguien por la misma razón.

Hay penalizaciones y precauciones en ciertas compañías antes de despedir a los empleados que salieron positivos. Un estudio del 2007 concluyó que dos tercios de las compañías que implementan antidoping también tenían un programa de asistencia de adicciones para los empleados, entonces tal vez tu amigo termine en uno de esos. O tal solo le quitan las llaves del montacargas.

Qué decirle a tu amigo

El antidoping en el trabajo es una medida retrógrada. Pero a menos que hayas fumado en la última semana, o que hayas fumado en exceso en las últimas tres, seguramente sí pasarás el antidoping y puedes volver a ayudar a la gente a escoger la madera perfecta. No hay manera de saberlo con certeza, pero si no has fumado en todo el mes, seguramente estarás bien. Si no pasas el examen, consulta tus leyes estatales y las reglas de la compañía.