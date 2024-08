Cubanismo en África: La rumba del Congo dictó los ritmos de los 50

Honest Jon’s es un sello inglés que realiza trabajos de investigación enfocados primordialmente en géneros como el highlife, calypso y reggae en el período que se inaugura después de la Segunda Gran Guerra. Además de ser un sello es también una de las tiendas más populares y con una distinguida selección en Londres.

Dentro de las reediciones del sello podemos encontrar el oscuro The Return of Pipecock Jackxon de Lee Perry, el muy celebrado compilado Christians Catch Hell que documenta el gospel/soul de los setenta en el sur de la Florida y álbumes de la banda de funk instrumental Hypnotic Brass Ensemble. Dentro de ese selecto catálogo también les recomendamos la saga de calypso y highlife London is the Place for Me que documenta dichos géneros que fueron popularizados en Inglaterra durante los cincuenta por inmigrantes africanos y de las Indias del Oeste, como las llamaban los piratas al servicio de la corona inglesa.

Videos by VICE

Finalmente una de las joyitas del catálogo del sello británico es la colección The World is Shaking – Cubanismo from The Congo (1954-1955) que fuera editado originalmente en el 2009 y que desde entonces se ha convertido en una presencia recurrente en su catálogo. La compilación está dedicada a revisar la influencia cubana en la rumba del Congo que fue uno de los ritmos más populares en África durante la década de los cincuenta.

https://www.youtube.com/watch?v=m3YXxhFdBxE

Con el advenimiento y proliferación de formatos musicales como el vinilo los ritmos americanos como el jazz y género afro latinos volvieron a la Tierra Madre. Marinos cubanos llegaron a las costas del oeste africano y con ellos el son y la rumba de la isla. Los músicos locales adoptaron los estilos incorporando ritmos locales. Músicos locales llegaron a sustituir las letras en español de sones y rumbas por idiomas locales como el Kikongo facilitando el éxito del sonido en la efervescente vida nocturna de Leopoldville (así llamó el hombre blanco a la capital de la República Democrática del Congo ahora Kinshasa) durante los cincuenta.

No debemos olvidar que el Congo fue secuestrado por los belgas por un lado y los franceses por el otro. Es en ese ambiente que el son cubano con aires revolucionarios se convirtió, como mencioné antes, en el género más popular en África en esos años.

También en la costa oeste africana y también en los cincuenta hubo un cantante y percusionista de gran importancia en cuanto a cubanismo africano se refiere: Amara Touré. Amara nació en Guinea Conakry y tocó con diversas bandas hasta que en la década de los cincuenta se estableció como uno de los cantantes más importantes en Senegal y Camerún.

Su legado documentado en diez canciones, sí solo diez temas, resulta ser una de las referencias del cubanismo africano más importantes del siglo pasado.

Amara tocó con la seminal banda Le Star Band de Dakar que es una de las más influyentes dentro de la música popular africana y es con ellos que empieza a interpretar temas cubanos que lo convertirían a la postre en una de las voces más influyentes de su generación. Durante diez años la banda se convirtió en el acto más importante de Dakar hasta que Touré decidió unirse a un grupo de músicos senegaleses en Camerún para formar la Black and White ensemble.

https://www.youtube.com/watch?v=P29n0-O2g_8

Es con esa banda que a finales de los setenta grabó seis canciones antes de viajar a Gabón y unirse a la Orchestre Massako. Es con ellos que graba otras cuatro canciones para así conformar un catálogo de diez rolas de inspiración cubana con la característica voz de Amara que para contextualizar podríamos comparar con voces clásicas de música soul como Sam Cooke o Marvin Gaye.

Del trabajo de Touré solo existen esas diez canciones que a finales del 2017 el sello alemán Analog Africa reunió en una merecida compilación dedicada al cantante de Guinea que ya nos había presentado en una de sus ediciones anteriores dedicada a la música de Senegal. Pero es esta llamada simplemente Amara Touré 1973-1980 que es donde se pueden encontrar esas diez rolas juntas finalmente.

Después de grabar esas últimas cuatro rolas Touré desapareció de la faz de la tierra y nadie ha podido dar referencias de su paradero. Con tan solo diez rolitas Touré representa una de las máximas expresiones del cubanismo africano.

FB: GranRevancha / Twitter: @revancha_df / Instagram: revancha_df