Cuco es la improbable estrella chicana adolescente que necesitábamos

En cuestión de meses, la escena musical independiente de California ha presenciado el ascenso tan inesperado como acelerado de la estrella de un artista que todavía no supera la barrera de los 20 años. Omar Banos, músico y productor de 19 años nacido y criado en Hawthorne, al suroeste de Los Ángeles, es un mexicoamericano de primera generación con una afinidad evidente por las canciones románticas como las que componen la totalidad de su discografía hasta la fecha bajo el nombre de Cuco.



Cual crooner chicano contemporáneo, Cuco imprime una intimidad que raya en languidez a la interpretación que hace de sus letras enraizadas en el amor, la temática más universal de todas. Es un reflejo accidental de una generación entera que ha vivido muchas de sus experiencias sociales intensamente a través de una pantalla, desde la seguridad y el confinamiento de su habitación, la cual puede encontrar en sus canciones una cobija acolchada para envolverse y soñar despierta con todo lo que podría ser.

En su caso, su propio sonido influye en sus letras. “Generalmente, mis beats son muy románticos”, dice, “así que no es difícil para mí escribir sobre el amor”. Y no miente. Sus canciones melosas y sentidas son producto del uso de sonidos añejados de sintetizadores, beats alimentados por cajas de ritmos propias del hip-hop, espirales de efectos que recuerdan el pop psicodélico. “Simplemente se dio de forma natural. No planeé que sonara así, nada más salió. Es solo un montón de sonidos que junto cuando estoy haciendo música”, dice sobre la concepción de su estilo.

Tal vez el ejemplo que mejor encapsula hasta la fecha esta descripción es su hit improbable del 2017, “Lo que siento”, donde su voz juvenil flota entre armonías de ensueño y un ritmo básico programado, con letras que además reflejan su cultura chicana al conmutar entre inglés y español sin esfuerzo alguno, y a la vez la desafía al distanciarse lo más posible del estereotipo del machismo latino al abordar la vulnerabilidad con una calidez que se siente cercana. A pesar de no provenir de una familia de músicos, creció rodeado de mucha música –desde boleros hasta rock y hip-hop– y manteniéndose en contacto con una diversidad de culturas, especialmente latinas, como es común en muchas de las comunidades al sur de California.



Cuco empezó a tocar la guitarra cuando era niño, y luego la trompeta cuando formó parte de la banda marcial de su secundaria, pero no fue hasta los 15 que comenzó a grabar sus propias composiciones, después de aprender de manera autodidacta a usar software musical, lo que le permitió tener en sus manos todo el proceso de creación. Esta independencia traspasa también a la forma como ha editado su material hasta ahora: 100% independiente. “Está padre. Me gusta ser independiente, puedo hacer lo que quiera y no tengo que preocuparme por nadie más”, explica. Pero no cierra la puerta a trabajar en un futuro con disqueras, si consigue a alguna dispuesta a trabajar a su favor bajo sus términos.

Después de llegar a odiar su corto paso por un colegio universitario (“Había un montón de matemáticas, y soy muy malo en las matemáticas”), Cuco dio el salto importante de retirarse de los estudios formales para dedicarse totalmente a la música. “Al principio, mis padres no querían que hiciera música de tiempo completo, pero una vez que vieron que estaba haciendo dinero y que podía ganarme la vida [con la música], se emocionaron mucho por mí”, cuenta. Esta decisión le ha dado la libertad de girar ampliamente por Estados Unidos, en donde va dejando shows agotados en las ciudades por donde pasa, y se ha ido sumando a eventos de alto perfil como las ediciones 2018 de los festivales Coachella y Governor’s Ball. Habiendo llegado en tan poco tiempo a este punto, Cuco se siente abrumado por todo lo que le está pasando en su carrera. “Honestamente me tomó por sorpresa, no sé cómo reaccionar. Pero es una bendición”, dice con dificultad para expresarse, mostrando esa timidez con la que se retrata en sus canciones.

Hasta la fecha, “Lo que siento” amasa más de 16 millones de reproducciones entre sus diferentes videos publicados en YouTube. Esta y las canciones que conforman sus mixtapes Wannabewithu y Songs4u lo han convertido en un artista con cuya historia y obra muchos jóvenes han podido conectar. “No lo sé, yo solamente hago música, y luego a la gente puede gustarle o no. No creo que la música que hago sea muy alocada. […] Pero si a la gente le gusta, la comparte”, dice.



En cada paso que da, Cuco ha buscado activamente un lugar en el que su origen latino no lo limite y pueda llegar a tanto público como sea posible, pero nunca rechazándolo; todo lo contrario, lo usa para nutrir su obra y naturalmente reta sus formas, como los cientos y cientos de seguidores que se ven reflejados en sus vivencias. No se debe subestimar el poder de los adolescentes introspectivos.

Cuco se estará presentando el sábado 7 de abril en el Festival Ceremonia 2018. Compra tus boletos aquí, y ve el resto de sus próximas fechas aquí.

Algodón Egipcio está en Twitter .