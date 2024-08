Cuco y Dillon Francis son juguetes pero no para que juegues con ellos

Dillon Francis es uno de los productores más avezados del planeta Tierra. Entiende a los públicos y los seduce. Se mezcla entre prejuicios desmoronados. Hace lo que quiere en sus términos. Sabe cómo está el pedo, pues. Desde sus primeros jugueteos en Ableton, el angelino se mostró interesado en aquello que se expandía más allá de sus fronteras culturales, llegando así a Wut Wut, el LP que estrenó el año pasado con canciones interpretadas únicamente en español en colaboración con nombres como De La Ghetto, Ximena Sariñana, Residente, Happy Colors, Jarina de Marco, Arcángel, entre varios más.

En ese sentido, ahora ha decidido unir fuerzas con otro bien querido nuevo ídolo de la música latinopochoamericana, Omar Banos a.k.a. Cuco, quien progresivamente ha vuelto a la arena tras un accidente de auto que lo quitó de nuestros ojos por un par de meses. Su colabo con Dillon lleva por nombre “Fix Me”, que de alguna forma difiere con esa visión victimista y medio egoísta que planteó Coldplay en nuestras juventudes, admitiendo ahora que chance nosotros somos los que tenemos que repararnos. El niño prodigio de LA canta algunas partes en inglés y otras en español, dejando hermosas joyas de melaza en ambos idiomas como “Fix me I’m a lonely boy, I wanna be your only toy, I get played too much”, que van bien dentro de esa estética de mantecado playero del track.

De alguna forma, “Fix Me” parece un ejercicio distinto dentro de lo que normalmente hace Cuquito, pero le va bien y se escucha claramente sincero. Como él mismo escribió en un comentario de Youtube, “siente que la canción encarna muchos de sus sentimientos y de cómo le va en el amor”. Puedes escuchar la canción al inicio de la nota.

