Esta cuenta de Instagram colecciona fotos de los peores tatuajes del mundo

_Atención: @snake___pit publica imágenes extremadamente sensibles, tanto que ha sido difícil decidir cuáles podíamos publicar en este artículo._

Si alguna vez te has pasado horas viendo tatuajes en Instagram, es muy probable que te hayas encontrado con la cuenta @snake___pit. Su dueño, Casper Mugridge, tatuador profesional, recopila fotografías de los tatuajes más chocantes y obscenos.

En esta cuenta se pueden ver desde genitales (muchos) hasta imágenes sexuales, palabras mal escritas y, en un caso, un tatuaje en la frente de la marca de bebidas energéticas Monster. Parece ser que este tipo de contenido gusta a los seguidores, pues la cuenta amasa más de 600.000. Ahora la gente clama por ver sus tatuajes publicados en la cuenta, pero no nos equivoquemos: no son tatuajes dignos de admiración, sino imágenes que provocan estupor, pena y vergüenza ajena a partes iguales.

Hemos llamado a Casper para hablar de la cuenta @snake___pit, de lo terrible que ha de ser un tatuaje para aparecer en su cuenta y de por qué estos tatuajes son tan populares.

VICE: Hola, Casper. ¿Cuándo comenzaste con @snake___pit y por qué?

Casper Mugridge: Empecé en 2016, hace cuatro años. Tenía varias cuentas parecidas, pero Instagram las eliminó. Aprendí por las malas lo que podía o no publicar; por lo visto, las rajas del culo no son aceptables. Así que ahora sé a lo que se le da el visto bueno y a lo que no, y creo que eso es lo que ha hecho que esta cuenta sea más exitosa. Me sorprende que haya crecido tanto.

Al principio publicaba tatuajes mal hechos, pero no hay demasiados. Además, la gente no saca fotos a los tatuajes mal hechos. Tienen que estar muy mal para querer publicarlos; solo porque esté mal, no significa que sea interesante. Por eso decidí empezar a publicar tatuajes un poquito más raros. Pero eso también tiene un límite. Y ahí empecé a meterme en cosas más subidas de tono y fue entonces cuando se hizo tan popular. A la gente le encanta. Creo que, en lo que a tatuajes respecta, ya nada sorprende. Te haces un tatuaje de una calavera: no es para tanto. ¿Pero un pene? Guau. Eso sí da de qué hablar. Al principio, solo publicaba lo que la gente me mandaba, pero ahora va más allá. Se hacen tatuajes e intentan que los publique.

Tienes muchos seguidores. ¿Cuándo comenzó la cuenta a atraer el interés de la gente?

Cuando publicaba tatuajes mal hechos no era muy popular, pero en cuanto empecé a publicar tatuajes pornográficos o fuera de tono fue un bombazo. Tengo otras dos cuentas grandes y las utilicé para catapultar a esta, pero después no hizo falta. Al principio, tenía que buscar el contenido, pero ahora el contenido viene a mí.

¿Cuántas imágenes recibes a la semana?

No lo sé. En mis mensajes privados aparece +99 todo el tiempo, así que simplemente entro y veo lo que la gente envía. Hay un sinfín de contenido, lo cual me sorprende.

¿Cuál es tu criterio a la hora de publicar los tatuajes?

Primero, intento no repetir publicaciones. Llevo tanto tiempo haciéndolo que sé lo que merece la pena publicar en el muro y lo que merece la pena publicar en las historias. Creo que las imágenes menos potentes van a las historias y todo lo que es material de primera aparece en el muro.

¿Hay alguna cualidad indescriptible que haga que algo sea material de primera?

Sí.

¿Por qué crees que a la gente le interesan tanto los tatuajes que publicas?

Porque es exactamente eso: impactante. Aunque tengas tatuajes, te impactan. Dices: “Yo nunca me lo haría. Pero hay gente que se lo ha hecho y es para siempre”. De vez en cuando, recibo cosas que no puedo publicar y lo entiendo. Sé que lo bloquearían en dos segundos.

¿Dónde ves más tatuajes de este tipo?

Quizás en Europa. La gente está dispuesta a ir un paso más allá. Veo lo mismo con las otras cuentas: en Norteamérica son siempre las mismas imágenes y partes del cuerpo. Mientras que en otros lugares del mundo se ven otros temas, partes del cuerpo diferente, imágenes que van más allá.

¿Qué publicaciones han tenido más éxito? ¿Por qué crees que fueron tan populares?

La que más comentarios y me gusta recibió fue un tatuaje de un caballo gigante en un torso, en el que el pene del caballo era el pene del tipo. Y era enorme. Le cubría todo el torso. Puedes buscarlo en Google. Era una locura. Y enorme. Quizás una foto normal recibe, no sé, de 6000 a 15 000 me gusta. Pero esta tenía como 67 000. Fue un bombazo tremendo.

¿Cuál es tu tatuaje favorito?

Me gustan los que no están necesariamente bien hechos pero que son extremadamente raros. Uno lo publiqué hace mucho tiempo y no estaba bien hecho. Era un gato tumbado en una pecera y el pene del gato estaba en el agua, mientras se lo chupaba un pez dorado. Era muy raro y estaba muy mal hecho. Pero tenía su llamativo. Alguien dijo: “Es una buena idea. Me encantaría tatuármelo para siempre”.

¿Tienes algún tatuaje que merezca la pena publicar en el perfil?

No. Llevo tatuándome mucho tiempo. Tengo algunos que no son mis favoritos, pero no valdrían para Snake Pit. No son graciosos, no son los mejores. Creo en algún momento debería hacerme un tatuaje que pueda publicar en Snake Pit. Probablemente.

¿Qué esperas para el futuro?

Obviamente, quiero hacerlo bien. Pero no voy a dar todo de mí. La cuenta crece por sí sola, pero yo intento controlarlo, porque sé que podría ser eliminada algún día. Solo hace falta un par de denuncias de contenido para que Instagram la bloquee. Podría ser mañana o en dos años. En realidad, sé que en algún momento desaparecerá con todo su esplendor, así que quiero aprovecharlo mientras pueda.