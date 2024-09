Cómo afecta a tu cuerpo que hagas el tonto con los anticonceptivos

La píldora lleva más de 50 años entre nosotras. Es un milagro en forma de comprimido que muchas damos por supuesto. Con solo una píldora podemos tomar las riendas de nuestra reproducción. Pero, ¿qué sucede cuando empiezas a jugar a ser Dios, haciendo que tu período entre y salga a voluntad de tu existencia a base de hormonas?

«Cuantas más pastillas te saltes, menos efecto tendrá el anticonceptivo para prevenir el embarazo», afirma el Dr. Andrew Rynne, de Medical Advice for You. «La píldora, si se toma perfectamente, ofrece una tasa de embarazo del 0,1 %. Es decir, que si se toma a la perfección es muy eficaz a la hora de prevenir el embarazo. Sin embargo, si se toma de forma típica, o sea, saltándote una pastilla aquí y allá, la tasa de embarazo sube hasta el 5 %. La diferencia es enorme».

Tu cuerpo es una fortaleza y la píldora es el ejército que la defiende de los invasores extranjeros con forma de espermatozoide, pero saltarse varias píldoras a la vez para adelantar o retrasar el período hace que la fortaleza deje de ser tan inexpugnable.

Para comprender los riesgos del uso esporádico de anticonceptivos hormonales debemos entender cómo funcionan. La mayoría de píldoras anticonceptivas contienen dos hormonas: estrógeno y progestina (algunas píldoras, conocidas coloquialmente como «minipíldoras», solo contienen progestina). Tanto la progestina como el estrógeno evitan el desarrollo folicular en el interior del ovario. Mientras siguen en el interior del ovario, los óvulos son como pequeñas bayas que crecen de un tallo llamado folículo. En cada ciclo, uno o dos folículos son escogidos para desarrollar óvulos completos capaces de producir un bebé. Dichos óvulos viajan por la trompa de Falopio, quizá se encuentran con algún espermatozoide por el camino y se implantan en el revestimiento interno del útero. Pero las hormonas que contienen los anticonceptivos impiden que ninguno de los folículos produzca un óvulo viable.

De modo que imagina que tu sistema reproductor es un juego de las ferias, quizá uno de esos que te permiten arrojar una pelota de ping-pong al interior de una pecera de cristal para ganar una nueva mascota. Tu maromo puede estar todo el día lanzando pelotitas, pero todos los peces de colores que hay en las peceras están muertos. La progestina también espesa el moco cervical, lo que impide que el esperma llegue siquiera hasta el interior de la zona donde están el útero y las trompas de Falopio, así que… bueno, las peceras también están tapadas con papel film.

La píldora lleva ajustando su contenido desde su creación. Originalmente las píldoras contenían mucho más estrógeno, lo que provocaba efectos secundarios más graves, pero también significaba que el hecho de saltarse una de vez en cuando tenía menos probabilidades de desembocar en un embarazo. Las píldoras con bajas dosis de estrógeno precisan de un patrón de ingesta muy estricto para prevenir el embarazo: una cada 24 horas. Si se desplaza la dosis aunque solo sea un poquito, los folículos podrían empezar a desarrollarse. «Si medimos los niveles hormonales en las personas que toman anticonceptivos, veremos que son muy bajos; están muy deprimidos», afirma la Dra. Jani Jensen, de la Clínica Mayo. «Transcurridos tres días después de dejar los anticonceptivos, hay probabilidades de volver a ovular».

Irónicamente, saltarse los anticonceptivos para reprogramar el período podría desembocar exactamente en lo contrario. «Uno de los motivos más comunes por los que las mujeres dejan de tomar la píldora anticonceptiva es la aparición de sangrado intermenstrual», indica la Dra. Jensen, refiriéndose a la aparición de un ligero sangrado a mitad de ciclo. Según la Dra. Jensen, el sangrado intermenstrual se reduce significativamente a lo largo del primer año de uso de anticonceptivos. «Las tasas de sangrado intermenstrual son mucho más elevadas con el primer envase de pastillas que con el duodécimo», indica, «pero si no paras de reanudar e interrumpir el uso de anticonceptivos, probablemente nunca verás mejorar el problema».

Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Pepita si quiere ir a la playa sin atraer a los tiburones? «Es posible tomar la píldora de forma continuada para evitar un período», explica la Dra. Mamta Mamik, profesora adjunta de obstetricia, ginecología y ciencia reproductiva en la Escuela de Medicina Icahn del Mount Sinai.

Creo que a las pacientes les preocupa que su útero crezca en exceso y quizá explote como un globo de agua

En lugar de adelantar el período, es mejor retrasarlo. «Cuando dejas de tomar la píldora, se produce un ‘sangrado de retirada’», afirma la Dra. Rynne, «pero si continúas tomando la píldora sin hacer el descanso mensual, ese sangrado no aparece».

Puede que te parezca que hay algo desconcertante en pasar varios meses sin tener la regla, pero no es para tanto. Tener la menstruación todos los meses no reporta ningún beneficio médico. «Creo que a las pacientes les preocupa que su útero crezca en exceso y quizá explote como un globo de agua», indica la Dra. Jensen, «pero no es el caso».

Los anticonceptivos impiden el desarrollo del revestimiento uterino que sería necesario eliminar con el período. La Dra. Jensen compara el útero con un campo de césped: «La hierba crece, el recubrimiento interno del útero se espesa y entonces cortas el césped. Cuando tomas anticonceptivos, básicamente estás cortando el césped cada día».

Para aquellas de vosotras que estéis llevando la cuenta, hemos comparado el útero con una fortaleza, con un juego de las ferias, con un globo de agua y con un campo de césped. Pero gracias a la ciencia, una de las cosas que no es nuestro útero, desde luego, es una carga.

