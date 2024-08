Cuestionario Noisey a las bandas nacionales del FEP 2018 Vol 1.

Mientras para muchos el foco está en los grandes artistas que harán parte de la novena edición del Festival Estéreo Picnic, nosotros quisimos darle la palabra a las bandas colombianas, los que estarán jugando de locales, defendiendo el valor de la música alternativa y emergente del país y demostrando porqué el país del Sagrado Corazón está atrayendo las miradas de la industria musical en el exterior.



Tratando de conocer un poco más a las 24 bandas colombianas, escudriñando en sus gustos y descubriendo sus canciones más queridas, esto fue lo que les preguntamos:

Videos by VICE

1. ¿Cuál es tu banda colombiana favorita?

2. ¿A qué artista sueñas abrirle y a quién nunca le abrirías un show? ¿Por qué?

3. ¿Cuál es la canción más subvalorada de tu banda ?

Y sin más preámbulos, esto fue lo que nos contestaron:

Diamante Eléctrico /Juan Galeano

1. Mi banda colombiana favorita es Revolver Plateado. Mauricio Colmenares es uno de los mejores escritores de canciones que tiene el país, una vibra oscura pero groovera, unas letras bañadas en el alcohol de Bukowski pero absolutamente relacionables. Me identifico con lo que la banda representa.

2. Hemos tenido la oportunidad de cumplir varios sueños desde los Stones y los Foo Fighters hasta Caifanes, Cafeta y Draco. Un sueño sería tocar con Robert Plant o Neil Young. Nunca le abriríamos a migaja banda o artista que no admiremos o respetemos.

3. Pues no se si sea subvalorada pero hay una canción del primer disco de Diamante que se llama “Matar a un hombre muerto”. Le tengo mucho cariño a la canción y al video y muy rara vez la tocamos en vivo porque es oscura y lenta.

Saail / Miguel Laverde

1. Tenemos varias, Los Yetis es la de todos los tiempos. Árbol de Ojos, la actual que más no gusta a la banda en general, y hay dos bandas emergentes que no podemos parar de escuchar: Margarita Siempre Viva y Teatro Unión.

2. Nos gustaría abrirle a Warpaint y nunca le abriríamos a El Cuarteto de Nos ni a Doctor Krapula o a cualquier banda de esa línea.

3. Diríamos que es “Drying, Dying”, tal vez porque es la última del EP y ya muy pocas personas escuchan un disco de principio a fin, pero es una de nuestras favoritas.

Salomón Beda

1. Diría que Joe Arroyo, porque era un gran compositor y tenía mucho sabor.

2. Sueño con abrirle un show a Paul Simon. Porque ¿quién no? Y porque GRACELAND es un disco perfecto. Nunca le abriría un show un artista que no comparte la misma visión artística que yo. No se trata de decir nombres o juzgar géneros ni nada de eso. Si me gusta lo que hace el artista y lo admiro, lo hago sin duda.

3. Creo que mi canción “Hold me Down” y porque es en inglés. En un disco de 12 canciones en español, hay gente que solo le meten “skip” a la de inglés porque les da mamera. No los juzgo porque pues mi mercado es más que todo latino, y es raro sentir ese cambio drástico en un mismo disco. Igual sigue siendo una de mis favoritas de mi disco y pues la música es un idioma universal, y si no entiendes la letra igual puedes sentir y entender la canción.

Esteban Copete

1. Edson Velandia y la Tigra. Porque siempre me sorprende con sus melodías y letras experimentales.

2. Me gustaría mucho abrirle un concierto a Jorge Drexler, tremendo artista a quien admiro mucho. No le abriría concierto a un artista que no tenga una propuesta musical interesante para mostrar.

3. Hay varias canciones que creo que el público debería escuchar más, sobre todo las colaboraciones que hice en mi último disco «Encuentro» junto a Vicente García, Mauro Castillo, Catalina García, William Angulo, Anddy Caicedo y Edson Velandia.

Telebit / Daniel Acosta

1. Aterciopelados, porque fueron la banda irreverente de mi infancia y creo que para muchos bogotanos fueron la inspiración para comenzar una banda.

2. Sueño Con abrirle un show a Caifanes o Cafetacuva (por qué a Cerati ya ni modos). Jamás le abriría un show a Arjona o a Reik.

3. La canción más subvalorada de Telebit creería que es «Tonada de luna nueva», fue un homenaje musical que escribí para Simón Díaz, creo que tiene un espíritu montañero acompañado de una letra realmente sensata que merece la pena escuchar en detalle.

La BOA / Daniel Michel

1. Mi banda colombiana favorita es Systema Solar. Me encanta la coherencia de sus letras y realmente me hacen mover el bote…

2. No me entra el corrido norteño midi, así que ahí hay un montón de artistas que nomas no…

3. Quizá por qué dura casi 8 minutos pero “BOA” es un tema potente que no sonó tanto…

Surcos / Felipe Ochoa

1. Es una pregunta muy difícil ya que le sigo la pista muy de cerca a las bandas colombianas. Me encanta la propuesta que tenía Mateo Lewis y Planes. Por supuesto también soy fan de clásicos como Aterciopelados o Ekhymosis. Pero dos artistas contemporáneos que quisiera resaltar son Elsa y Elmar pero sobre todo Xavier Martinez; me encantan sus canciones. Su sonido me recuerda a mis bandas favoritas como: Bon Iver, Fleet Foxes y Kings of Convenience. Sus composiciones, arreglos, letras y producción me llaman mucho la atención. Las sutilezas de las reverberaciones y ambientes mezclados con sus melodías y armonías melancólicas hacen que las sus canciones sean muy especiales.

2. Me encantaría abrirle a Edward Sharpe and the Magnetic Zeros. Sería una fiesta para compartir con todo el público. Para que los espectadores se suban a la tarima y se rompa la barrera entre la banda y los espectadores. Sería una gran fiesta, pero no como las de ahora, sino llena de panderetas, coros, muchos instrumentos y personas bailando si de muchas formas.

A pesar que los respeto mucho, no me pegaría abrirle a Joaquín Sabina o Juan Manuel Serrat. Me parece un poco aburrido.

3. Diría que “Mi energía en una Postal”. En realidad, es una canción que no lanzamos como sencillo y no le hemos hecho mucho ruido ya que nuestro álbum salió hace 3 o 4 meses. Esta canción es muy arriba y sirve para subir el ánimo y tener buena energía, además la letra es muy bonita. La gente aún no la conoce y no ha tenido gran movimiento en plataformas digitales, pero se que puede gustar mucho y que deberían escucharla. Además con esa abriremos el Estéreo Picnic.

Tribu Baharú / Pocho

1, La banda colombiana es algo muy amplio por ser cinco cabezas pensantes, los basckstreet boys de la champeta. Si me preguntas a mi , a mi me encanta lo que hace Systema Solar.

2. Chevere abrirle y cerrarle a todos los artistas del mundo entero que luchan por sus sueños musicales, que se mantienen en la escena y aman lo que hacen.

3. “Amor Champetuo”, es una canción para gozar de su ritmo y su letra de principio a fin y tiene un plus que fue grabada en colaboración con Diblo Dibala un guitarrista, cantante, compositor icono del soukous en el Congo y el mundo aportando todo su talento y conocimiento en esa canción que realmente no ha sido escuchada y valorada como mereciera.

La Chiva Gantiva / Rafael Espinel

(Proyecto Colombo-belga)

1. Mi banda colombiana favorita es el Callegüeso y La Mambanegra. Creo que comparten la misma energía de la que compartimos nosotros en escenario, explosivos con un líder increíblemente hiperactivo.

2. No sueño con abrirle a nadie a ninguna banda, en cambio me encantaría compartir musicalmente con Iggy Pop, Mike Patton o Tony Allen. Estos artistas me han inspirado mucho, la energía y la sinceridad en escena siempre me a parecido faro para expresar lo que sea.

3. No hay canción subvalorada, solo que hay canciones menos escuchadas. Creo que una canción que nos encanta tocar en escena, que no ha tenido videoclip y que me encantaría en algún momento hacerla es “Pa’ ke gozen?”. Esta canción habla del poder y del abuso del poder, perfecto para estas épocas. Ojalá algún día esta canción sea pura ficción.

Cohetes / Pablo Pulido

1. Tengo varias: Telebit, Ohlaville y Juan Pablo Vega.

2. Me encantaría abrir un show a Two Door Cinema Club o Last Dinosaurs, porque soy fan de estas bandas desde hace mucho tiempo, además son influencia directa de mi música. Jamás le abriría a Bad Bunny porque estoy en contra de letras que pongan a la mujer como una cosa, como un objeto, como una esclava sexual.

3. Según lo que me muestran las plataformas, es un remix que hice de uno de mis sencillos. Al parecer tengo un público que es más cercano a las versiones orgánicas y originales

Cynthia Montaño

1. ¿Mi banda colombiana favorita? Muy difícil, en este país hay mucho talento y mucha riqueza musical así que me gustan varias de los diferentes géneros existentes en Colombia. De la música del Pacífico destacó mucho el trabajo que hacen maestros y maestras como Hugo Candelario González, Zuly Murillo, Gualajo, Inés Granja, el bruj, entre muchos más que se me escapan. La lista es larga.

2. Honestamente no he pensado en a quién quiero abrirle y a quién no. Cuando hago mi música no lo hago pensando en escenarios, ni otras bandas, lo hago pensando en la gente que me escuchará y la que quisiera que me escuche. Entonces mi sueño es simplemente llevar un mensaje de la mejor manera posible a los escenarios que la vida permita y que la magia de la música abra las puertas para llegar a lo profundo de las personas.

3. Creo que cada una de mis canciones tiene vida propia, en ese sentido la aceptación varía en diferentes sectores. A veces al interior de la banda hay canciones a las cuales no les apostamos tanto y resultan ser las que más les gusta al público por lo tanto es una cuestión relativa.

Alfonso Espriella

1. Mi banda colombiana favorita de la historia es Ultrageno. Por haber creado un sonido totalmente único, que casi que podria ser un sub-género en si mismo, y por transmitir tanta fuerza de tripas y de alma. Del presente: Revolver Plateado. Por hacer esa calidad de canciones que hacen.

2. Soñaria con abrirle un show a Pearl Jam. Y creo que no hay ninguno al que no le abriría, pues mi show es mi show y es para el público que tengo en frente, independientemente de qué pase después.

3. La última canción de mi primer disco se llama “No hay final”. No la conoce mucha gente, y tiene, para mí, uno de los mejores coros que he escrito en mi vida.

https://www.youtube.com/watch?v=l8DEEtplRec

***