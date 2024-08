Cuestionario Noisey a las bandas nacionales del FEP 2018 Vol 2.

Mientras para muchos el foco está en los grandes artistas que harán parte de la novena edición del Festival Estéreo Picnic, nosotros quisimos darle la palabra a las bandas colombianas, los que estarán jugando de locales, defendiendo el valor de la música alternativa y emergente del país y demostrando porqué el país del Sagrado Corazón está atrayendo las miradas de la industria musical en el exterior.



Tratando de conocer un poco más a las 24 bandas colombianas, escudriñando en sus gustos y descubriendo sus canciones más queridas, esto fue lo que les preguntamos:

Videos by VICE

1. ¿Cuál es tu banda colombiana favorita?

2. ¿A qué artista sueñas abrirle y a quién nunca le abrirías un show? ¿Por qué?

3. ¿Cuál es la canción más subvalorada de tu banda ?

Y sin más preámbulos, esto fue lo que nos contestaron:



Ondatrópica

1. Con ánimos de tocar algunos otros temas diferentes a los que me imagino que la gente toca, voy a decir que mi banda favorita es Los Young Beats, un grupo sesentero de Bogotá como los verdaderos moods bogotanos y ahí para que le quede de tarea a la gente de buscar de qué se trata.

2. En realidad con Ondatrópica creo que tocar con cualquier artista es una experiencia muy interesante por lo que uno puede hacer fuera del escenario, conectar con las otras bandas y conocerlas. No nos interesaría mucho abrirle a bandas como qué se yo, Silvestre Dangond o algo así que represente ese lado del tropicalismo más comercial y mediático. Si nos vamos por otro lado, nos gustaría abrirle un concierto a Pedro Ramayá o a Anibal Velásquez, sería genial.

3. Es un concepto que depende mucho del oyente individual. Hay gente que tiene más gusto por una canción y se olvida de las otras, y esas otras que se fijan en una canción que otros no, y eso es más tarea de los que siguen el proyecto de estar buscando diferentes sonoridades, pero me gustaría señalar un tema que se llama «Gaita trópica”, de nuestro primer disco.

Bleepolar

1. Systema Solar, tiene la contundencia de lo electrónico, todos son músicos muy talentosos y como colombiano se me eriza la piel cada vez que los veo en vivo rompiendo la tarima con esa mezcla de sonidos tan áspera.

2. ¡Bonobo! Sueño cumplido a medias, porque abro el escenario donde el también va a estar en el Estéreo Picnic el sábado 24. Es una referencia muy grande para este momento en mi música. Para mí él es uno de los estandartes de la electrónica de estos tiempos, entiende lo que es mezclar el pasado con el futuro y lo hace magistralmente.

3. De pronto todos esos beats que se quedaron en el olvido o a la mitad o que no he encontrado momento para ponerlos a sonar.

Ácido Pantera

1. Nos gusta mucho Odio a Botero porque representa esa Bogotá cotidiana, la que vivimos cuando nos subimos a un bus por la séptima, pero a la vez es una banda que respetamos por su originalidad y su excentricidad. Es una de esas propuestas que amas u odias, pero que definitivamente no pasa desapercibida.

2. Sería un sueño abrirle a los Chemical Brothers, somos fans de su música y de su performance en vivo. En cuanto a la segunda pregunta, más que mencionar un artista al cual nunca le abriríamos, habría que entender que hay diferentes géneros y diferentes públicos, y el éxito de una noche depende de qué tan bien se lea el contexto y el momento en el que el artista sale al escenario.

3. “Sapo Loco”, la dejamos de tocar en vivo porque es too much.

Pablo Trujillo

1. Aterciopelados, porque son parte entrañable de la banda sonora de toda mi vida, y por su buen gusto.

2. Soñaría abrirle a Beck, porque es un héroe. No diré ‘nunca’, pero no abriría un show de The Killers, porque me aburren.

3. No creo tener canciones ‘subvaloradas’, por la sencilla razón de que no puedo saber cuál es su valor para los demás ni cuantificarlo en likes o en dinero, porque son música y no jugadores de fútbol. Pero sí me gustaría saber qué opina la gente de algunas canciones mías, como “El ruido de las ranas” o “Gusano de seda”.

Charles King

1. Bandas colombianas favoritas tengo muchas, pero admiro a Doctor Krápula, me parece genial.

2. La verdad no tengo preferencias sobre a quién abrirle. Miro los demás con el mismo nivel y respeto artístico. En cuanto al que no le abriría un show, tampoco tengo ningún tipo de estima, lo asumo igual a cumplir con mi valor y disfrutar de mi arte sin importar quien sea la banda que esté en mi mismo escenario.

3. La canción más subvalorada ha sido “El chocho”, de todas las que interpreto hasta el momento.

La Ramona

1. Mi banda colombiana favorita es Aterciopelados, porque ha marcado la evolución del rock colombiano. Andrea Echeverri ha sido una gran inspiración, fuera de los estándares de belleza tradicional, ha logrado marcar una diferencia respecto a cómo una mujer puede liderar su propio proyecto musical, llena de irreverencia

2. Me hubiera encantado abrirle a Amy Winehouse, pero por obvias razones ya no se puede. Pero sería un honor abrirle a Alabama Shakes, Joss Stone, Erykah Badu, alguna cantante bien soulera. Seguramente nunca le abriría el show a un reggaetonero porque no tiene nada que ver con la música que hago.

3. Creo que todavía no tengo canciones subvaloradas, porque hasta ahora estoy sacando nuevo material. Hasta el momento solo tengo afuera «Brío» que es el primer single y se viene el segundo que se llama «Te vas». A lo largo de este año van a estar oyendo lo que es el nuevo disco de La Ramona. Por ahora no tengo ninguna canción subvalorada y me hace sentir en parte bien y en parte en desventaja con muchas bandas que ya tienen un montón de material afuera.

Mnkbsnss

1. Hay una artista colombiana que se llama Kali Uchis. Nos gusta su música y su forma de componer letras.

2. Es un sueño para nosotros poder compartir tarima con artistas como Radiohead y LCD Soundsystem. Bandas que nos han influenciado en todo nuestro recorrido musical. No nos vemos abriéndole un concierto a algún artista de reggaetón, no porque desmeritémos su trabajo, si no más porque nuestra música no iría acorde a eso.

3. Creemos que nuestra canción más subvalorada es “Broken”. Es una de nuestras favoritas del álbum pero sentimos que entre tanta información musical en el mercado ésta no puede resaltar como las mejores del álbum.

Moügli

1. Colombia es un país lleno de buena música, es muy difícil seleccionar solo una banda entre tantas que nos inspiran. Desde el folklor de los pueblos del caribe a la contracultura gestada en las grandes ciudades, Colombia nos sorprende casi todos los días con música fresca y llena de pasión. En este momento especifico, Mitú podría catalogarse como una de nuestras mayores influencias. Es una banda que se sumerge en los sonidos de la electrónica y la oscuridad y misticismo de la selva.

2. Soñamos con abrirle a The XX, creemos que es una banda que trajo una propuesta nueva y muy diferente a lo que se venia escuchando cuando salió, además de ser 3 seres humanos llenos de valores. Nunca le abriríamos a bandas que incitaran o portaran un mensaje de odio o violencia de ningún tipo, creemos que el mundo ya está suficientemente lleno de problemas como para promoverlos con algo tan profundo como la música.

3. Es muy difícil saber con certeza si una canción es valorada o no. Creo que el valor real de cada obra está en quien la siente. Los números, las reproducciones y la acogida son datos muy útiles, pero no muestran el valor real de la música. Si una canción de MOÜGLI hace cerrar los ojos y cantar a una sola personas, ya para nosotros tiene un valor enorme.

Dany F

1. Mi banda colombiana favorita siempre será Bomba Estéreo, cuando escuché “Fuego” por allá cuando tenía como 15 años me voló la cabeza y me ayudó a construir todo lo que soy sonoramente.

2. Nunca le abriría un show a un gran artista de EDM o de electrónica super comercial, son shows en que el público se muere por ver al artista y solo van a verlo a él y nada más y tú te conviertes en un estorbo para la gente y no se vuelve nada cómodo, ya me pasó. Me sueño con abrirle a algún acto estilo Nicolas Jaar.

3. Alguna vez lancé un EP llamado Champetraxx en mi bandcamp que fusiona champeta con acid house, no sé por que nunca ha repetido la fórmula o alguien más, si es full ganadora, vacile picotero y basslines ácidos.

Abelardo Carbonó

1. Mi banda favorita se llama 20 de julio, es una papayera fascinante.

2. Alci Acosta es uno de los artistas que más admiro y me gustaría abrirle un show.

3. Mi canción más subvalorada diría que es “La negra Culengue”.