Bareta casera: consejos de 10 cultivadores de marihuana

«No hay nada como pegarse un bareto de una mata que usted cuidó y vio crecer desde que era una semilla», me dijo Rafael, un metalero de 24 años, contemplando las ocho matas de marihuana que tiene en el jardín de su casa. «Es como ver a su primer hijo ir al colegio, graduarse y casarse, todo de una soplada».

Como él, cientos de jóvenes colombianos se están mamando de comprar la bareta costosa y de dudosa procedencia que vende cualquier dealer de Bogotá. Y la solución que han encontrado es la más obvia pero jodida: sembrar en casa.

Aunque sabemos que con el boom del autocultivo en la ciudad, usted probablemente quiere tener, o ya tiene, una matica de marihuana en su cuarto, recuerde que la vuelta no es tan fácil como parece. Cultivar es una ciencia. Y cultivar marihuana, una ciencia nivel sayayín.

Por eso, y para que no se le muera su primera planta a los tres días, y con ella su sueño de trabarse al gratín, visité a diez personas que ya llevan un rato autocultivando y les pregunté sus mejores tips de jardinería baretera para alguien que no sepa qué hacer más que enterrar una semilla, echarle agua y rezar para que no se muera.

María Camila – Chapinero Alto



No sé bien qué variedad son. Yo diría que lo principal es no cometer el error de sembrarlas muy juntas. Cuando me regalaron las semillas cometí ese error y se polinizaron entre ellas. El sol es importante, pero hay que tener cuidado, porque en temporadas de mucho sol se queman. También es importante podarla, o si no solo crece para arriba y se vuelve un palito flaquito y feo.

Andrés – Cedritos

La del ‘armario’ es una Mango Biche, la otra es un clon de Jack Daniels.

Hay que informarse sobre las etapas y necesidades de cada planta. Yo uso las luces y nutrientes orgánicos porque así aseguro unas condiciones básicas para la planta. También es importante dedicarle al menos media hora diaria revisando las hojas, limpiando la tierra, que no se esté enfermando. No se trata de echarle agua y ya, es importante el cuidado diario.

Jimena – Chapinero

Creo que es una Mango Biche. O al menos así me la regalaron. Yo diría que echarle agua todos los días, no mucha, pero suficiente para que se moje bien la tierra. Si le salen en las hojas esos bichitos blancos pequeñitos, sirve dejar una noche en agua colillas de peche, cáscaras de naranja y pedacitos de ajo. Eso lo echas en un aspersor y se le aplica en las hojas. Los espanta.

Amel – La Alameda

Esas son de Corinto, yo recomendaría seleccionar las mejores semillas. De buen tamaño y color, si son muy blancuzcas significa que no están maduras, que no estén rotas, agrietadas o aplastadas. No enterrarlas muy profundo, a menos de medio centímetro está bien.

Juan Camilo – Atabanza

Ahí hay Santa Sativa, Destroyer del banco de semillas de Cannabiogen y un cruce de Bangi Haze y Sour Diesel. Mi mejor consejo es dedicarle una parte corta del día al cuidado de las plantas y nunca dejar que se sequen, ya que pueden ser atacadas por arañas o lo contrario, excederse en agua, por que eso le da la bienvenida a hongos que acaban la planta en pocos días.

Juan Sebastián – La Castellana

Esa es Corinto regular. Las semillas me salieron en un bloque prensado que compré hace rato por las aguas. Una de las partes más complicadas, en especial empezando, es la germinación. Yo las germino entre dos platos, uno encima de otro, le pones dos servilletas o toallas absorbentes y se humedecen. Las semillas van ahí en medio de las servilletas y se tapan con los platos, se revisa diariamente hasta que revienten las semillas, ahí ya se pueden enterrar a medio centímetro en la matera con tierra.

Ricardo – Chía

Esa es una Amnesia de Dinafem. En el caso de cultivos en exterior yo recomendaría tener mucho cuidado con las plagas, en especial las babosas y caracoles, en una noche le pueden dejar solo el chamizo pelado. Existen pesticidas pero no los recomiendo. Yo leí que si se pone cáscaras de huevo y ramas con espinas como la mora alrededor de la mata funciona como barrera. Funciona.

Rafael – San José de Bavaria

Es una Northern Lights. Yo diría que lo más importante es el sol, ponerlas en un sitio donde tenga la mayor cantidad de luz posible, porque de esto depende que tan grande será, ubicar un sitio de su casa o jardín en el que dé la mayor cantidad de horas de sol.

Vanessa – La Calleja

Esa es un cruce de Mango Biche y Corinto. Su crecimiento está determinado por dos factores. Los nutrientes que recibe y la cantidad de luz. Si usted puede conseguir abono, pues más le crece, si tiene muchas horas diarias de luz pues más crece, también hay que tener en cuenta que entre mayor sea el tamaño de la matera pues mas le va a crecer la planta, por ejemplo en esas canecas de pintura llegan a crecer hasta dos metros y más.

Gabriel – Chicó Norte

Esa es una de Corinto. Yo diría que lo más importante, a menos que compre las semillas feminizadas (que garantiza que la planta sea hembra) es aprender a distinguir un macho de una hembra, no sea que usted críe un macho y se quede esperando a que le crezca moño, eso nunca va a pasar, solo las hembras producen la «flor» que se usa. O si entre sus plantas hay un macho le poliniza las hembras y se tira todo. Cuando alcanzan cierta madurez se distingue fácil, lo mejor es mirar imágenes en Google para diferenciarlas, así aprendí yo.

Si después de estos consejos le da por animarse, es recomendable no solo informarse de la parte botánica y asesorarse en el ámbito legal, no sea que le salga caro el chistesito.