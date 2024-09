Japón adora devorar cosas lindas debido a la cultura kawaii

Gritos intermitentes de «¡kawaii!» retumban alrededor de un café ubicado en un centro comercial en el distrito comercial Shibuya de Tokio. El lugar está a reventar de mujeres entre 15 y 35 años de edad, cada una con una cámara en la mano mientras observan intensamente su plato. Ya son las 4 PM, pero la máquina de boletos de afuera sigue imprimiendo entradas con horarios, indicándole a los clientes que regresen en dos horas. Más tarde, cuando regresan, su boleto únicamente les permitirá unirse a la fila casi permanente en el exterior del café, un establecimiento temporal que abrió hace más de seis semanas.

Un café latte de Miffy Cafe.

Ah, ya entendí, probablemente estás pensando. Debe tener ser un lugar con estrellas Michelin o debe estar bien evaluado por Zagat. O quizá, una vez alguien vio a algún famoso comiendo ahí. Estarías mal en todos los casos. Estas mujeres (y hombres ocasionalmente) están dispuestas a esperar horas para comer en este café aparentemente sencillo. La razón: el lugar tiene como temática a Miffy, y toda la comida —hamburguesas, pasteles, incluso el curry— está decorada para parecerse a la caricatura del conejo holandés.

Un plato de curry en Miffy Cafe.

Así es de grande el poder de la cultura insaciable kawaii de Japón.

«Kawaii», que se pronuncia como se lee, es una palabra común en el idioma japonés. De hecho, paseando por los principales barrios comerciales de Tokyo, como Shibuya o Harajuku, la escucho entre gritos muy frecuentemente entre grupos de mujeres jóvenes con tonos de voz agudos que se desbordan por una u otra baratija adorable.

De hecho, la palabra comienza a adquirir cualidades de caricatura, como si eso pudiera significar algo. El verdadero significado de «kawaii» es «lindo» o, por extensión, «fantástico», pero su etimología también tiene subtonos de «indefenso» y «patético», por lo que resulta muy apropiada para describir a los personajes con enormes cabezas como Hello Kitty.

Un latte de PomPomPurin.

A partir de la década de 1970, lo kawaii se desarrolló en Japón como una subcultura para mujeres jóvenes a través de las mercancías, los medios y la moda, impulsadas por compañías como Sanrio, quien es propietario de los derechos de Hello Kitty y sus múltiples amigos antropomorfos. Uno de ellos es PomPomPurin, que es —y es sencillamente mi dato trivial favorito— mitad perro y mitad pudín de nata, según un sitio web especializado de Japón. También tiene su propio café temático en Tokyo, ahí comí arroz amarillo con la forma de la cara de PomPomPurin y bebí un café latte con caramelo y malvaviscos impresos con PomPomPurin.

Hamburguesa en el Sailor Moon Cafe.

Si bien lo kawaii llegó a Occidente como una tendencia de moda a través de las cantantes obsesionadas con Harajuku como Gwen Stefani, Lady Gaga y Katy Perry. En Japón, se ha convertido en un elemento permanente de la cultura de posguerra del país. Incluso los bancos tienen animales lindos como mascotas, mientras los cafés ordinarios siguen teniendo uno o dos postres antropomorfos, como los panecillos de perro y mono que me encontré en un establecimiento de café en Shibuya.

Es posible que esto no vaya a cambiar pronto, ya que los millennials japoneses, conocidos localmente como yutori sedai, o «la generación sin presiones», usualmente viven en casa hasta que se casan, es decir, hasta bien entrados los veintes y en los treintas. Esto los deja con bastantes ingresos disponibles para desperdiciar en ropa, animales de peluche, botones, llaveros, coleccionables y otra mercancía adorable, todos marcados con personajes de Pokémon, Sailor Moon y, por supuesto, Hello Kitty.

Pasteles de Patisserie Swallowtail.

Parte de este consumismo casi patológico es provocado por un doble deseo de buscar consuelo en objetos asociados con la infancia; simultáneamente, se juega a ser adulto de la misma manera que los niños juegan a «la casita». Además los personajes kawaii provocan un deseo materno, muy conveniente especialmente a la luz del decremento en la tasa de nacimientos de Japón. Las compañías como Sanrio capitalizan estas emociones produciendo un rango creciente de mercancías con figuras familiares de la infancia como Hello Kitty.

«Hello Kitty y otros objetos kawaii impulsan una respuesta empática de cuidado», escribe Christine R. Yano en Pink Globalization: Hello Kitty’s Trek Across the Pacific (Globalización Rosa: El viaje de Hello Kitty a través del Pacífico). «Sin embargo, en Japón, hay un giro adicional: algunos consumidores no solo quieren adoptar la mercancía linda… quieren convertirse en ella».

El interior de Kawaii Monster Cafe.

En el pasado, «convertirse» en kawaii estaba limitado a vestirse con ropa dulce con olanes. La tendencia conocida como «Gothic Lolita» ahora requiere adoptar una escritura manuscrita de estilo infantil y fingir la voz de niña mimada. Y para llevarlo más allá, las compañías les ofrecen a los consumidores una experiencia completamente envolvente a través de la comida temática, como el Kawaii Monster Cafe recientemente abierto, donde fresas gigantes y macarrones se alinean en las paredes y, como sacado de una pesadilla, un carrusel domina la entrada.

En muchos de estos lugares, no basta con que la decoración se vea linda; la comida también debe ser linda, provocando que los chefs japoneses se vuelvan más ingeniosos para producir platillos espectaculares, como el sándwich de helado con forma del Monstruo Come Galletas que devoré en el Elmo Café, en Harajuku, con temática de Plaza Sésamo.

Sándwich de helado en Elmo Cafe.

La locura por la comida lentamente está abriéndose camino hacia occidente, con un food truck de Hello Kitty Café, actualmente atravesando la Costa Oeste, donde se venden donas con moños y macarrones con caras de Kitty. Mientras tanto, ayer abrió en Londres el primer café de Hello Kitty en Europa, que permanecerá abierto hasta finales de agosto.

Sin duda, sucederán más cosas pronto. Porque, como lo saben los japoneses, no hay mejor manera de experimentar la cultura kawaii que literalmente consumiéndola.

